Schurter schwenkt auf Medtech um Damit reagiert der Luzerner Industriekonzern auf die erhöhten Nachfrage nach Komponenten und Eingabesystemen für Beatmungs- und Blutanalysegeräte. 29.07.2020, 13.41 Uhr

(cg) Der Industriebetrieb Schurter hat entschieden, «seine Kapazitäten zu Gunsten der Fertigung von Komponenten und Eingabesystemen für die Medizintechnik drastisch zu erhöhen», wie es in einer Mitteilung heisst. So solle der schnellen Ausbreitung des Coronavirus und der damit einhergehenden höheren Nachfragen in diesen Bereichen Rechnung getragen werden.