Schutzmaske für Draculas Beisserchen: Nestlé, Galaxus und Co. fürchten um ihre Halloween-Umsätze Dieser Tage würden normalerweise Kostüm- und Schleckwarenverkäufe für volle Kassen sorgen. Doch die Coronakrise dämpft die Halloween-Erwartungen. Nun reagieren erste Firmen – auch in der Schweiz. Benjamin Weinmann 22.10.2020, 05.00 Uhr

Halloween wird zunehmend auch in der Schweiz gefeiert. Doch dieses Jahr dürften viele Horror-Partys und somit auch Umsätze ausfallen, glauben Detailhändler.

Evgenyatamanenko / iStockphoto

Am 31. Oktober klingeln Vampire und Geister an der Tür. In zahlreichen Ländern – seit einigen Jahren auch in der Schweiz – wird Halloween gefeiert. Dabei verkleiden sich Kinder mit gespenstischen Kostümen, ziehen von Haus zu Haus und bitten die Nachbarn um Süssigkeiten. «Trick or Treat» nennt sich der aus den USA stammende Brauch, «Süsses sonst gibt’s Saures» heisst er im deutschsprachigen Raum.