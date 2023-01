Faire Preise: Unternehmen melden weniger hohe Schweiz-Zuschläge

«Schweiz-Zuschlag» Überrissene Kosten für Schweizer: Warum uns faire Preise trotz neuem Gesetz verwehrt bleiben Die Hochpreisinsel beginnt seit der Umsetzung der Fair-Preis-Initiative zu bröckeln. Bei den Konsumentinnen und Konsumenten kommen die Reduktionen aber noch nicht an. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 23.01.2023, 17.00 Uhr

Schweizer Betriebe wie Restaurants können im Ausland seit der Verschärfung des Kartellgesetzes zu faireren Preisen einkaufen. Café Crème und Co. sind für die Konsumenten aber trotzdem nicht günstiger geworden. Bild: Boris Bürgisser (Engelberg, 1. Januar 2023)

Meistens wird in Zusammenhang mit der Fair-Preis-Initiative bloss über Geoblocking geredet, jener Preisdiskriminierung auf Onlineshops also, bei der die Schweizer Kundschaft auf die oft massiv teurere Schweizer Website des Anbieters umgeleitet wird.

Seit dem Inkrafttreten des indirekten Gegenvorschlags vor einem Jahr ist Geoblocking verboten und die Schweizer Kundschaft kann sich tieferer Preise erfreuen, oder fordert diese mittels Beschwerde beim Bund ein, wenn ein Onlinehändler hie und da noch am verbotenen Umleiten festhält.

Seltener thematisiert werden hingegen die missbräuchlichen Schweiz-Zuschläge für Unternehmen, die überhaupt erst den Anstoss für die Initiative gaben – und die für Konsumenten indirekt ebenfalls spürbar sind. Um bis zu 50 Prozent würden ausländische Produzenten gerne aufschlagen, bemängelten die Initianten, zu denen allen voran die Verbände Gastrosuisse und Hotelleriesuisse gehörten.

Ist die Situation nun besser geworden? Kann ein Schweizer Gastronom Kochherd, Geschirr und Co. dank der Verschärfung des Kartellgesetzes zum ausländischen Preis kaufen und somit überall von der Beschaffungsfreiheit profitieren? Oder nutzen ausländische Hersteller bestehende Abhängigkeiten nach wie vor aus?

Die Gastrobranche kämpfte für die Fair-Preis-Initiative an vorderster Front mit. Im Bild das Culinarium Alpinum im ehemaligen Kloster von Stans. Keystone

Nur eine einzige Anzeige bei Weko

Die Suche nach Antworten ergibt ein unterschiedliches Bild. Erstaunlich ist zunächst, dass anders als beim Geoblocking noch praktisch keine Anzeigen beim Bund gegen Unternehmen wegen Missbrauchs einer relativ marktmächtigen Stellung eingegangen sind.

Genau gesagt wurde bei der dafür zuständigen Wettbewerbskommission (Weko) im vergangenen Jahr nur eine einzige Anzeige eingereicht, die allerdings weder aus der Gastro- noch Hotel-Branche stammt, sondern aus der Pharma. Eine Untersuchung wurde daraufhin eröffnet.

Der stellvertretende Weko-Direktor Frank Stüssi ist darob sehr überrascht, hat sich das Amt doch sogar mit einem moderaten Stellenausbau auf die neue Beschwerdemöglichkeit vorbereitet. «Es gab einige Anfragen und Beratungen, die grosse Anzahl an erwarteten Anzeigen ist aber ausgeblieben.»

Ob es zu einer Klagewelle kommen würde oder nicht, war im Zuge der Diskussionen durchaus umstritten. Gegner befürchteten dies und damit eine staatliche Kontrolle der Preise in der Wirtschaft. Befürworter relativierten, es würde lediglich zu einigen wichtigen Leitentscheiden kommen, an denen sich ausländische Hersteller spätestens dann orientieren würden.

Lage ist nur teilweise besser geworden

Letzteres betonte auch Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer, der sich für seine Branche jeweils laut einzusetzen weiss. Er sprach von drei bis vier Entscheiden. Trotzdem: Für einige solche Leitentscheide braucht es auch einige Anzeigen.

Weshalb ist bisher niemand aus den zwei Branchen, die schliesslich «für fairere Preise» gekämpft haben, aktiv geworden? Ist die Lage dank des Präventivcharakters des Kartellgesetzes von allein besser geworden? War sie vielleicht gar nie so schlimm? Oder scheuen die Betriebe schlicht den Aufwand und lassen sich bewusst Geld durch die Lappen gehen?

Als in der Coronapandemie die Restaurants schliessen mussten, wurde Gastrosuisse-Präsident Platzer auch der breiteren Bevölkerung bekannt. Keystone

Die Wahrheit scheint wie immer irgendwo in der Mitte zu liegen. Laut den Präsidenten von Gastrosuisse und Hotelleriesuisse, Casimir Platzer und Andreas Züllig, sei der präventive Effekt bereits spürbar. «Unternehmen im Ausland halten sich in der Regel an die hiesigen Gesetze, schliesslich wollen sie hier ihre Produkte verkaufen und dabei keine Klage riskieren. Diese wäre für das Image schädlich», sagt Züllig.

Gerade Konzerne mit gut dotierten Rechtsabteilungen hätten ihre Praxis sicher rechtzeitig an die neue Gesetzeslage angepasst. Von Compliance spricht auch der Zürcher Rechtsprofessor Roger Zäch, der als Hauptautor des Initiativtexts der Fair-Preis-Initiative bezeichnet wird. «Das Kartellgesetz ist jetzt sonnenklar. Im besten Fall werden sich die Preise für die Schweiz mit jenen für die EU nun egalisieren. Im schlechteren Fall wird es einige Leitentscheide brauchen.»

Betriebe scheuen Aufwand und Konfrontation

Doch überall funktioniert die Compliance laut Hotelleriesuisse-Präsident Züllig noch längst nicht. «Unter dem Strich ist die Lage nur leicht besser geworden. Es gibt noch zu viele kleine Händler, die ihre Kundschaft zwingen, ihre Produkte in der Schweiz zum diktierten Preis abzunehmen und somit Parallelimporte verhindern.»

Dass sich die Hoteliers noch nicht dagegen gewehrt hätten, hat ihm zufolge verschiedene Gründe: Erstens würde sich ein Hotelier scheuen, einen Lieferanten, von dem er abhängig sei, anzugreifen. Zweitens hätten viele Betriebe entscheidende Anschaffungen noch gar nicht getätigt und missbräuchliche Preise somit noch nicht beobachtet. Drittens habe der Fokus mit der Teuerung und der Energiekrise 2022 auf anderen Problemen gelegen. Und viertens könne ein Gerichtsprozess aufgrund der dafür nötigen Anwälte sehr schnell zu einem teuren Spiel werden.

Eine Klageflut scheint deswegen auch im noch jungen Jahr recht unwahrscheinlich. Ob die Schweiz-Zuschläge nach und nach von allein sinken oder doch noch einige Leitentscheide nötig werden, muss sich also erst noch weisen.

Allfällige Preisreduktionen müssten dann jedenfalls an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden, wie Sara Stalder vom Konsumentenschutz betont. «Plötzlich günstiger einkaufen können und die Preise hier weiterhin hoch halten, wäre natürlich nicht im Sinn unserer aufwendig erstrittenen Gesetzesverbesserung.» Sollte dies geschehen, würde der Konsumentenschutz aktiv werden.

Gastrosuisse-Präsident Platzer winkt schon jetzt ab: «Im momentanen wirtschaftlichen Umfeld werden die Preise für die Konsumenten in der Regel nicht sinken.»

Einkaufstourismus: Wegen der hohen Preise in der Schweiz kaufen viele Leute im nahen Ausland ein, etwa in Discountern in Deutschland. Manuel Geisser / Imago

