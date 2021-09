Schweizer Bier in den USA: Darum exportiert Alois Gmür sein Bier

Schweizer Bier Warum Gary S. in Washington seit kurzem ein Bier trinken kann, das mit Wildheu aus dem Muotathal angereichert ist Im Ausland ist es fast unmöglich, Bier aus eidgenössischer Produktion zu trinken. Nur wenige Brauereien exportieren ihre Produkte. Zum Beispiel die Brauerei Rosengarten aus Einsiedeln. Wie es dazu kam. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizer Bier ist im Ausland Mangelware (Symbolbild). Lucas Santos / Unsplash

Die Statistik des Brauerei-Verbandes spricht eine deutliche Sprache: In der Schweiz mag es zwar zwischenzeitlich mehr als 1200 Brauereien geben, was gemessen an der Einwohnerzahl europaweit ein Spitzenwert ist. Im Ausland allerdings, da haben die Schweizer Bierhersteller nichts zu melden. So wurden im vergangenen Jahr nur gerade 1,5 Prozent der ausgestossenen 3,4 Millionen Hektoliter Bier exportiert. «Unsere Brauereien sind eben regional und lokal verankert», sagt Verbandsdirektor Marcel Kreber. «Und im Ausland wird die Schweiz mit Schokolade oder Käse in Verbindung gebracht, aber leider noch nicht mit Bier.»

Bier der Brauerei Rosengarten Zvg / zvg

Umso aussergewöhnlich deshalb kürzlich der Fund in einem deutschen Spezialitätengeschäft in der Agglomeration von Washington. Im gleichen Regal, in dem äusserst beliebte Marken aus klassischen Bierländern wie Deutschland und Belgien feilgeboten werden, finden sich auch einige Flaschen der Sorten «Swiss Spelt», «Swiss Hay», «Swiss Dark» und «Swiss Alps». Die Etiketten, auf der das Schwyzer Bergmassiv Mythen unschwer erkennbar ist, weisen die Getränke als Einsiedler Bier aus, als Erzeugnisse der Brauerei Rosengarten. «Product of Switzerland» heisst es zudem im Kleingedruckten, regelkonform auf Englisch.

Nachfrage bei Viktor Gmür, im fast 7000 Kilometer entfernten Einsiedeln. Ist die Brauerei Rosengarten, ein Familienbetrieb, in den Export eingestiegen? Kann man so sagen, antwortet der Bruder von Braumeister und Mitte-Nationalrat Alois Gmür. Dann holt Viktor Gmür, zuständig für den Verkaufsaussendienst, tief Luft und beginnt eine Geschichte zu erzählen, die am Fuss des Grossen Mythen beginnt.

Bier der Brauerei Rosengarten Zvg / zvg

Was dem Schweizer Restaurant in den USA fehlte, war das Schweizer Bier

Dort, auf der Holzegg, befindet sich ein Berggasthaus, das sich schon lange im Besitz der Familie Fritsche befindet. Die Mahlzeiten sind währschaft, und das Bier stammt aus Einsiedeln. Seit 70 Jahre, sagt Gmür, beliefere die Brauerei Rosengarten das Gasthaus. Also sei David Fritsche, der auf der Holzegg aufwuchs und heute ein Restaurant in Washington führt, im Frühjahr 2018 mit offenen Armen empfangen worden, als er in Einsiedeln anklopfte und eine aussergewöhnliche Frage stellte: Ob es denn möglich wäre, Einsiedler Bier nach Amerika zu exportieren?

Fritsche, ein Koch aus Leidenschaft, der in seiner Karriere auch schon in Bad Ragaz, Dubai und New York arbeitete, betreibt seit 2017 zusammen mit seinem Geschäftspartner Silvan Kraemer das Restaurant Stable DC – das einzige Lokal in der amerikanischen Hauptstadt, in dem Schweizer Gerichte mit echten Zutaten serviert werden. Was aber noch fehlte, um das Erlebnis zu vervollständigen, war ein echtes Schweizer Bier.

Koch David Fritsche hatte die Idee, Bier aus der Schweiz in die USA zu importieren. PD

Sie hätten bei diversen Schweizer Brauereien angefragt, sagen Fritsche und Kraemer. Aber eigentlich hätten sie immer die Absicht gehabt, Rosengarten-Bier zu servieren. Schliesslich sei David Fritsche praktisch damit aufgewachsen. «Es ist seine Ersatz-Muttermilch», sagt Silvan Kraemer und lacht. Also reiste Fritsche nach dem ersten Besuch in Einsiedeln im Frühjahr 2018 mit 24 Bierflaschen, acht verschiedene Sorten, im Gepäck zurück nach Washington, um dort einen Importeur zu finden.

Bier der Brauerei Rosengarten Zvg / zvg

Denn auf einen Importeur ist zwingend angewiesen, wer gewerbsmässig Alkohol in die USA einführen will – schon allein deshalb, weil es für Ausländer schwierig ist, im Behördendschungel Amerikas den Überblick zu behalten. So will die FDA (Food and Drug Administration) ganz genau Bescheid wissen, mit welchen Zutaten das Bier gebraut wird. Und sie schreibt vor, mit welchen Informationen die Getränkeetikette beschriftet werden müssen.

Wohl das einzige Schweizer Bier im US-Detailhandel

14 Monate dauerte das Bewilligungsverfahren, dann war es so weit: Über einen Schweizer Grosshändler im Tessin exportierte die Brauerei Rosengarten das erste Palett mit 2500 Bierflaschen nach Amerika, erzählt Viktor Gmür. Letztlich habe man vier Sorten für den Export anglisiert: Dinkel («Swiss Spelt»), Muotathaler Wildiheubier («Swiss Hay»), Alpenbier («Swiss Alps») und das dunkle Lager («Swiss Dark»).

Bier der Brauerei Rosengarten Zvg / zvg

In ihrem Restaurant seien die Schweizer Biere recht beliebt, sagen Fritsche und Kraemer. So habe sich der Hockey-Verteidiger Jonas Siegenthaler, der bis in den April 2021 zu den Stammspielern der «Washington Capitals» gehörte, immer wieder mit einem Kasten eingedeckt. Doch exklusiv kann «Stable DC» die Schweizer Getränke nicht feilbieten, auch weil dies für den Importeur nicht rentieren würde.

Also verkauft der amerikanische Getränkehändler, der den Namen Siema Wines trägt und sich auf den Import von Weinen aus aller Welt spezialisiert hat, das Einsiedler Bier auch an mehr als einem Dutzend Delikatessengeschäften und Restaurants in Washington, Virginia und Maryland. Damit ist der Gerstensaft der Familie Gmür wohl das einzige Schweizer Bier, das in Amerika, zumindest regional, im Handel erhältlich ist.

Die Brauerei Rosengarten hat bereits 30'000 Flaschen exportiert

Viktor Gmür ist ein wenig stolz auf diese Pionierrolle. Er sagt: Das Modell, das die Brauerei Rosengarten in enger Zusammenarbeit mit David Fritsche gefunden habe, sei «schon speziell», auch weil es auf einer alten Geschäftsbeziehung aufbaue. Und obwohl man dem Importeur finanziell entgegengekommen sei, rentiere sich das Amerika-Geschäft bisher finanziell. Bereits wurden 30'000 Bierflaschen exportiert.

Amerikanische Biertrinker haben die exotischen Sorten aus der Schweiz übrigens bereits entdeckt. Auf der Internetseite Untappd, auf der sich Gerstensaft-Liebhaber austauschen, witzelt Gary S. über «Swiss Hay»: «Ich nehme an, die machen das, wenn die Sonne scheint.» Und Josh T. sagt über «Swiss Alps»: «Frisch und klar.»