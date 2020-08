Schweizer CNN-Konkurs wirft Fragen auf: Wie ehrlich wurde Patrizia Laeri über die Finanzprobleme informiert? Dem Wirtschaftssender ist das Geld ausgegangen. Dies hatte sich aber offenbar schon länger abgezeichnet. Dennoch wurde im Frühling mit SRF-Moderatorin Patrizia Laeri ein prominenter Neuzugang verkündet. Benjamin Weinmann, Genf 17.08.2020, 20.11 Uhr

Patrizia Laeri begann erst im Juli bei CNN Money Switzerland als Chefredaktorin. Wie lange die Sendungen noch ausgestrahlt werden, ist derzeit nicht bekannt. Cnn Schweiz

Der Name versprach viel Renommee, viel Glanz. Doch am Schluss bleibt nur ein Scherbenhaufen. «CNN Money Switzerland», vor zweieinhalb Jahren gestartet, ist Konkurs. Dies gab der private Wirtschaftssender am Montagabend via Communiqué bekannt. Wie CH Media bereits am Freitag berichtete, hatte der Verwaltungsrat für Sonntag eine Krisensitzung angesetzt. Denn seit Juli wurden den 25 Angestellten die Löhne nicht mehr ausbezahlt. Und zahlreiche Gläubiger sind gegen den Sender wegen ausstehender Rechnungen rechtlich vorgegangen.