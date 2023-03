Toblerone: Angestellte fordern 6 Prozent mehr Lohn von Mondelez

Schweizer Fabrik am Anschlag Dreist oder überfällig? Die Toblerone-Mitarbeitenden stellen die höchste Lohnforderung der Schweiz Die Traditions-Schokolade treibt die Produktionsverlagerung in die Slowakei voran. Im Werk in Bern wächst die Sorge, dass das auf die Löhne drücken könnte. Die Belegschaft fordert jetzt deshalb eine happige Lohnrunde. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Die Mini-Toblerone oder Tiny-Toblerone aus weisser, dunkler oder Milchschokolade (12,5 Gramm) wird trotz Spekulationen wohl doch weiterhin in der Schweiz statt in Bratislava hergestellt. www.alamy.com

Die Toblerone-Fabrik in Bern, die einzige weltweit, platzt aus allen Nähten. Denn die berühmte dreieckige Schokolade ist rund um den Globus und allen voran in den Duty-free-Shops der Flughäfen stark gefragt. Laut Branchenkennern macht sie einen wesentlichen Teil der 150'000 Tonnen Schokolade aus, die Schweizer Produzenten jährlich exportieren.

Dass das Werk in Bern-Brünnen an seine Kapazitätsgrenzen gestossen ist, hat nun zwei Folgen. Erstens verlegt der US-Mutterkonzern Mondelez einen Teil der Toblerone-Produktion noch in diesem Jahr in sein Werk in Bratislava in der Slowakei, wo er von rund 400 Mitarbeitern Marken wie Suchard oder Milka herstellen lässt. Dies wurde vergangenen Juni bekannt und medial international aufgegriffen.

Bald darf sich die Schokolade, die rund um den Globus mithilfe des Nationalsymbols Matterhorn auf jeder Verpackung offensiv als Schweizer Schokolade vermarktet wird, also nicht mehr als «Schweizer Milchschokolade» oder «Swissmade» bezeichnen. Kein Wunder, will der Konzern die Teilverlegung möglichst leise und ohne gross Aufsehen zu erregen über die Bühne bringen. Details darüber gibt er nur spärlich und ungern bekannt. Doch dazu später mehr.

Toblerone-Angestellte wollen 6 Prozent mehr Lohn

Zunächst zum zweiten Punkt. Weil das Toblerone-Angebot der steigenden Nachfrage kaum nachkommt, versucht Mondelez, aus seiner bestehenden Berner Fabrik noch mehr herauszuholen und die charakteristische Kakao-Honig-Nougat-Masse praktisch rund um die Uhr herzustellen. Im vergangenen Jahr wurde der Betrieb deshalb von drei Schichten auf vier Schichten erhöht, wie die Unia weiss. Die Gewerkschaft unterstützte die Angestellten dieses Jahr bei den jährlichen Lohnverhandlungsgesprächen.

«Die Belastung für die knapp 200-köpfige Belegschaft ist seit dem Wechsel auf den Vier-Schicht-Betrieb enorm», sagt Johannes Supe, Branchenleiter Lebens- und Genussmittelindustrie bei Unia. «Ein freies Wochenende gibt es nur noch einmal im Monat.» Aus diesem Grund fällt die Forderung der Belegschaft dieses Jahr happig aus: Sie verlangt 6 Prozent mehr Lohn, während die Inflation in der Schweiz bei tieferen rund 3 Prozent liegt. Andere Unternehmen hoben die Löhne meist um rund 2 Prozent an.

Ihre Lohnforderung präsentieren Vertreter der Toblerone-Belegschaft am heutigen Mittwoch zusammen mit der Unia vor den Medien in Bern. Neben Stress und Mehrbelastung nennen sie als weiteres Argument, dass Lohnrunden bei Mondelez in den letzten Jahren sehr dünn ausgefallen seien. Es gebe also Aufholbedarf.

Mondelez bekennt sich zum Standort Bern

Mindestens hintergründig spielt allerdings auch die Teilverlegung nach Bratislava eine Rolle. Eine Tonne Toblerone herzustellen, kostet den Konzern dort deutlich weniger. Die Angestellten könnten befürchten, dass ihre Löhne durch den neuen Standort gedrückt werden – und dass es ihren Job in Bern in fünf Jahren vielleicht nicht mehr gibt.

Laut der Konzernspitze soll weder das eine noch das andere passieren. Und zumindest Letzteres scheint Stand jetzt tatsächlich unrealistisch zu sein. Investitionen in Millionenhöhe fliessen nach Angaben von Mondelez sowohl in das Werk in Bratislava als auch in das Werk in Bern. «Unsere Berner Fabrik in der Schweiz ist ein wichtiger Arbeitsplatz und zentraler Bestandteil der Geschichte von Toblerone und wird es auch in Zukunft sein», schreibt Mondelez-Sprecherin Christine Benesch. Niemand befürchte, dass die Berner Fabrik jetzt sofort zugeht, kontert Johannes Supe. «Aber langfristig beobachten wir das genau.»

Kleinere Toblerone-Tafeln produziert neu Bratislava

Wie viel Tonnen Toblerone werden weiterhin in Bern produziert, wie viel in Bratislava? Wo welche Sorten und Grössen? Und welche Märkte werden von der Schweiz, welche von der Slowakei aus beliefert? Allzu viel Informationen gibt Mondelez nicht preis. Geplant sei, mit der Herstellung von «kleineren Produkten» in Bratislava ab dem dritten Quartal zu beginnen, also ab Juli.

Um die Mini-Toblerone oder Tiny-Toblerone, die es in Kaffeehäusern oft zum Kaffee gibt, scheint es sich trotz bisheriger Spekulationen aber nicht zu handeln. Auf Anfrage spricht der Konzern nun von den Produkten aus Milchschokolade im 35-Gramm- und 50-Gramm-Format. Die Standardtafel wiegt 100 Gramm. Speziellere Sorten – wie dunkle, weisse oder mit Rosinen – werden weiterhin ausschliesslich in Bern produziert.

Mit ein bisschen «Schweiz» darf sich Toblerone trotz neuem Standort im Ausland weiterhin schmücken. Statt «of Switzerland» wird auf der Verpackung demnächst «established in Switzerland» zu lesen sein. Der Marke dürfte die Abkehr von Swissmade letzten Endes kaum schaden. Das glaubt auch Marketingexperte Stefan Vogler. «Toblerone ist und bleibt eine durch und durch schweizerische Marke und wird in den Exportmärkten weiterhin so wahrgenommen.»

Blick in die Fabrik in Bern-Brünnen, wo Toblerone für den weltweiten Vertrieb produziert wird. Dominic Favre / Keystone