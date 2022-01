Schweizer Unternehmen Diese Werbe-Regeln gelten für Autos, Medikamente und Alkohol Frankreich verschärft die Werbe-Vorgaben bei Reklamen für Autos. Für welche Produkte dürfen Firmen in der Schweiz wie werben? Eine Übersicht. Pascal Michel Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Aktuell dürfen Tabakkonzerne in der Presse und im Netz noch Werbung schalten. Christian Beutler / KEYSTONE

Im Land von Renault und Citroën weht Autobauern und -Herstellern bald ein rauerer Wind entgegen. Zumindest wenn es darum geht, ihre Produkte zu bewerben. Die französische Regierung hat beschlossen, dass Autowerbung ab März mit klimafreundlichen Aufforderungen ergänzt werden muss. Beispielsweise: «Ziehen Sie für kurze Strecken das Fahrrad oder das Zufussgehen vor.» Was gilt eigentlich in der Schweiz bei der Produktewerbung?

Wie Unternehmen Produkte bewerben dürfen, regelt das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. So darf beispielsweise eine Autowerbung hierzulande das Fahrzeug nicht unter dem Einstandspreis bewerben und allgemein gilt: Werbungen dürfen Angebote der Konkurrenz nicht herabsetzen. Werbeaussagen müssen klar und wahr sein. Ansonsten gelten für die Autobranche keine Vorgaben. Allenfalls noch beim Leasing: Hier hat der Verband sich selbst die Regel auferlegt, auf Werbung für ein junges Publikum zu verzichten.

Streng reglementiert ist in der Schweiz die Werbung für alkoholische Getränke. Gar nicht erlaubt ist sie für Spirituosen, Schnäpse und Brände mit über 15 Volumenprozent. Dazu gehören auch Alcopops. Anders bei Bier und Wein: Dort haben Unternehmen Spielraum. Wollen etwa Feldschlösschen oder eine Weinkellerei ihre Produkte bewerben, müssen sie jedoch einige Punkte beachten. Die Reklame darf sich nicht nur an Minderjährige richten. Es darf kein Zusammenhang mit körperlicher Leistung oder Autofahren hergestellt werden. Die Firma darf nicht zu übermässigen Konsum aufrufen.

Daneben hat sich die Branche selbst Restriktionen auferlegt. So ist es Pflicht, bei Degustationen die Konsumentinnen und Konsumenten darauf hinzuweisen, dass das Getränk beim Lenken von Fahrzeugen eine Gefahr darstellt. Weiter muss in Werbespots oder auf Plakaten immer klar ersichtlich sein, dass es sich um ein alkoholisches Getränk handelt.

Im Herbst 2021 hat das Parlament die Einschränkungen bei der Tabakwerbung verschärft: Tabakwerbung auf Plakaten, in Kinos, im ÖV und auf Sportplätzen ist künftig nicht mehr möglich. Zuvor herrschte ein kantonaler Flickenteppich mit unterschiedlich strengen Vorgaben. Weiterhin schweizweit erlaubt bleibt jedoch Werbung für Zigaretten in den Printmedien und im Internet - ausgenommen sind Radio und TV. Noch weitergehende Beschränkungen der Industrie fordert die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung», die am 13. Februar 2022 an die Urne kommt. Sie möchte jegliche Art von Werbung für Tabakprodukte verbieten, die Kinder und Jugendliche erreicht.

Der Bund auferlegt Pharma-Firmen, die für ihre Produkte werben wollen, diverse Vorschriften. So sind Werbespots für verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht erlaubt. Bei Werbung für Schmerzmittel, Schlaf- und Beruhigungsmittel, Abführmittel und Appetitzügler muss die Behörde Swissmedic grünes Licht geben. Bei allen Produkten, wo eine Fachberatung nötig ist, müssen die Firmen in ihrer Kommunikation diverse Kriterien erfüllen. Der bekannteste ist der Hinweis am Schluss eines TV-Werbespots: «Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Angaben auf der Packung.»

Wie beim Leasing hat sich die Konsumkredit-Branche darauf geeinigt, dass Personen unter 25 Jahren nicht in den Fokus der Werbung für schnelle - und teure - Kredite geraten. In der Richtlinie heisst es etwa, dass Ausdrücke wie «Ferienkredite» oder «Hochzeitskredite» verboten sind. Dasselbe gilt für «ökonomisch nicht sinnvolle Argumente» wie die Empfehlung, einen Konsumkredit zur Tilgung der eigenen Schulden aufzunehmen. Zudem sind «aggressive Werbestrategien» wie das Verteilen von Kreditunterlagen in der Öffentlichkeit untersagt.

