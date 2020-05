Schwyzer Kantonalbank sorgt für Aufruhr im Aargau Die Schwyzer Kantonalbank verunsichert die Aargauer Kantonalbank mit Inseraten. Jürg Auf der Maur 15.05.2020, 10.18 Uhr

So duellieren sich die beiden Kantonalbanken in der «Aargauer Zeitung». Bild: PD

Die Schwyzer Kantonalbank sorgt derzeit für grosse Unruhe bei ihren Bankkollegen der Aargauer Kantonalbank. Grund ist eine Inseratekampagne der Schwyzer, die in der Aargauer Zeitung erschien.

Peter Hilfiker, CEO der Schwyzer Kantonalbank.

Bild: Eveline Beerkircher

Darin kündigen die Schwyzer Banker um CEO Peter Hilfiker quasi offiziell an, dass sie die Schwyzer Kantonsgrenzen sprengen und künftig auch im Aargau nach Kunden Ausschau halten werden. Als «Beweis» für die Schwyzer Expansionspläne zitiert die «Aargauer Zeitung» ein Interview des «Boten der Urschweiz» vom vergangenen November. «Der Bankrat hat uns beauftragt, unsere Fühler auch über den Kanton Schwyz hinaus auszustrecken», erklärte Hilfiker damals. Und fügte selbstbewusst an: «Ich darf sagen, dass wir recht erfolgreich unterwegs sind.»

Witzige Kampagne sorgt für Aufsehen

Neben der Schwyzer Kantonalbank, die im «Rüebliland» offenbar neue Kunden findet, profitiert zunächst die «Aargauer Zeitung». Denn diese hat nicht nur ein halbseitiges Inserat von der Schwyzer Kantonalbank erhalten. Am gleichen Tag erschien als Replik auch eine ganze Zeitungsseite, auf welcher die Aargauer Hausbank «Gegenwerbung» macht.

Die Inserattexte, die den Lesern der «Aargauer Zeitung» offenbar «sofort» in die Augen sprangen, kommen witzig daher. Die SZKB bietet sich mit «Auch für Aargauerynnen: Berater, die zwar nicht Ihren Dialekt, aber Ihre Sprache sprechen» an. Die Aargauer entgegnen darauf mit: «Weil man im Aargau Schwiizerdütsch und nicht Schwyzerdütsch spricht, bin ich hier am richtigen Ort.»

Was die Schwyzer im Schilde führten, wisse man bei den Aargauern nicht genau, weiss die AZ zu berichten. Direktionspräsident Dieter Widmer habe sich bei seinem Schwyzer Kollegen Peter Hilfiker zwar persönlich erkundigt, habe aber offenbar keine befriedigende Antwort erhalten. Speziell: Die beiden Bankdirektoren kennen sich und arbeiteten jahrelang zusammen. So war Hilfiker von 1997 bis 2010 als Mitglied der Geschäftsleitung der Aargauer Kantonalbank zuständig für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenkunden, bevor er in den Kanton Schwyz wechselte.

Kein Widerspruch zur Staatsgarantie?

Dürfen Banken mit Staatsgarantien ihren Wirkungskreis überhaupt über die Kantonsgrenzen hinausziehen? Christoph Lengwiler, Dozent für Finanzfragen in Luzern, sieht darin kein Problem. Allerdings: «So aktiv vergleichende Werbung zu machen, ist eher speziell und bezüglich Marktverhalten grenzwertig.»