Sechs Zentralschweizer Start-ups kämpfen um 100'000 Franken Erste Award Night des neuen Formats «Zünder» findet am 20. November statt. 12.11.2020, 16.30 Uhr

Der «Zünder»-Startevent im November 2019 im Vegas Club Kriens. PD

(mim) Am 20. November geht die erste Award Night des neuen Zentralschweizer Start-up-Formats «Zünder» über die Bühne. Wie die Organisatoren mitteilen, werden an diesem Abend im Freiruum Zug sechs Start-ups vorgestellt; für die Siegerin oder den Sieger steht ein Investment in der Höhe von 100‘000 Franken bereit. Über 160 Interessentinnen und Interessenten meldeten sich für die erste Runde des Accelerator-Programms an, rund 60 Start-ups wurden im Januar zugelassen. Sechs Jungunternehmen blicken nun dem Finale entgegen. Welche Jungfirmen im Finale dabei sind, verraten die Organisatoren nicht.