Seewen Das Distributionszentrum der Victorinox ist in Betrieb Rund 50 Millionen Franken wurden investiert. Initiiert wurde das Projekt im Jahr 2017. Andreas Seeholzer 10.06.2021, 13.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sieht es in der Halle für die Verpackung mit der Kommissionieranlage im neuen Distributionszentrum der Victorinox in Seewen aus. Bild: PD Im neuen Distributionszentrum der Victorinox in Seewen arbeiten 40 Personen. Dies ist die Schaltzentrale. Bild: PD Im Hochregallager stapelt sich das Material,... Bild: PD ...ebenso im Lager im Untergeschoss. Bild: PD

Nach ausführlichen Tests in den letzten Wochen ist das neue Distributionszentrum der Victorinox in Betrieb genommen worden, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Mit dem Zentrum wird die Zentralisierung der bisher 17 verschiedenen Lagerstandorte in der Schweiz und Europa ermöglicht. Das Zentrum sei ein «Paradebeispiel für die technische Digitalisierung».

Mit einem Team von 40 Mitarbeitenden können im Distributionszentrum jährlich bis zu 115000 Bestellungen oder 1,1 Millionen Auftragspositionen abgewickelt werden. Dies bedeutet, dass bei guter Auslastung mehr als 40 Millionen Produkte pro Jahr versendet werden können.

Werksverkehr soll im Talkessel «deutlich» verringert werden

In der Region selber könne durch das Zusammenführen der bisher sechs Aussenlager der Werksverkehr im Schwyzer Talkessel deutlich verringert werden, «da die zahlreichen Transferfahrten zwischen den verschiedenen Standorten wegfallen». Vor allem die Durchfahrt Unterseewen soll dabei durch interne Steuerungsmassnahmen entlastet werden.

Ein Verteilzentrum auf drei Etagen

Bereits vor rund einem Jahr, im Juli 2020, ist der erste Bahnwagen mit Victorinox- und Wenger-Gepäck im neuen Zentrum angekommen. «Es war das erste Mal in der Geschichte von Victorinox, dass ein Bahnwagen aus Belgien bis vor die Türen des Victorinox-Lagers fahren konnte, und dies alles ausschliesslich auf dem Schienenweg», sagt CEO Carl Elsener. Der direkte Gleisanschluss ermögliche es, wo immer sinnvoll, die Bahn zu nutzen, und unterstütze die Nachhaltigkeitsbestrebungen von Victorinox zusätzlich. Das Zentrum ist in drei Etagen unterteilt, besitzt ein Gebäudevolumen von 173000 Quadratmetern und beherbergt ein vollautomatisiertes Kleinteilelager mit vier Gassen, 29 Ebenen pro Gasse, 116 Shuttles und Platz für 38500 Behälter, sowie ein halb-automatisiertes Hochregallager mit 9500 Palettenplätzen. Im Untergeschoss befindet sich das Rohmateriallager, in dem rund 3000 Tonnen – unter anderem Stahl und Kunststoff – eingelagert werden. Das Projekt Verteilzentrum wurde im Jahr 2017 initiiert, geplant war, dieses 2020 in Betrieb zu nehmen. Es kam zu einem Landabtausch zwischen Victorinox und Aldi-Suisse: jenes beim ehemaligen Usego-Areal, wo heute das Distributionszentrum steht, gegen Land beim Gätzlikreisel in Ingenbohl, wo heute die Aldi-Filiale betrieben wird.