Von der Revolution zum Superflop: Segway ist am Ende Der einst als futuristisch angepriesene Segway hat ausgedient. Der chinesische Mutterkonzern zieht den Stecker. Hannes Breustedt (DPA) 16.07.2020, 09.48 Uhr

Der Segway kam nie bei der breiten Masse an. Bild: J. S. Applewhite/AP

Selten war der Hype um ein neues Produkt so gross: Der Segway sollte den Personentransport revolutionieren und die Stadt der Zukunft prägen. Seine Innovation werde Autos so überflüssig machen, wie diese einst die Pferdekutschen, versprach Erfinder Dean Kamen. Doch die Hoffnung wurde nie erfüllt, im Gegenteil. Die vermeintlich bahnbrechende Sensation entpuppte sich schliesslich als grosser Flop. Nun hat der einst als futuristisch geltende Stehroller ausgedient. Am 15. Juli stellt der chinesische Mutterkonzern Segway-Ninebot die Produktion ein.