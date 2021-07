Sekt-Diplomatie Neues Ungemach im Streit um die Herkunftsbezeichnung: Putin erklärt per Gesetz Champagner als russisch Die französischen Champagnerwinzer schützen ihren edlen Schaumwein mit allen Mitteln gegen Nachahmer und Usurpatoren – auch in der Schweiz. Jetzt geraten sie aber an eine grosse Nummer. Stefan Brändle aus Paris 10.07.2021, 05.00 Uhr

Geschützte Herkunftsbezeichnung: Champagner darf nur aus Champagne stammen. Image Source

Ist Champagner ein Getränk? Dumme Frage, würde man meinen. Doch Charles Goemaere hat eine erstaunliche Antwort: «Champagne», das sei zuerst ein Gebiet. Es meint die Gegend zwischen Paris und der Grenze zu Belgien. 34'000 Hektaren Rebberge, von 15'000 Winzern bewirtschaftet. Und nur sie dürfen ihren Sekt Champagner nennen.

Goemaere leitet die Rechtsabteilung des Champagne-Verbandes. Und er hat alle Hände voll zu tun. Das Comité Champagne führt auf der ganzen Welt Prozesse, um die Bezeichnung «Champagne» vor Unberechtigten schützen. In seinem Büro in Epernay stehen Flaschen mit einfallsreichen Etiketten: «Shampagne» aus Äthiopien etwa, oder «Xiangbin» aus China. Beides lässt sich mit mehr oder weniger Phantasie als «Champagne» entziffern.

Kampf gegen Schweizer Biskuits und Aldi

Auch Cremes, Shampoo, Zigaretten und sogar Frauenschuhe sind nach dem weltberühmten Gebiet und seinem zweifach vergorenen Schaumwein benannt. Das Champagner-Komitee zieht die Usurpatoren systematisch vor Gericht. Vor gut zehn Jahren war darunter auch ein Westschweizer Hersteller von Backwaren.

Er hatte seine Biskuits «Twist de Champagne» genannt und musste nach dem Gerichtsurteil darauf verzichten. Ende Juni haben sich die Champagner-Winzer auch vor dem Oberlandgericht München gegen die Supermarktkette Aldi durchgesetzt. Sie hatte so genanntes «Champagner-Sorbet» angeboten. Die Richter erachteten dies für unzulässig, zumal das Eis nicht einmal nach Champagner schmeckte.

«Champagne» im Schweizer Jura

Kraft ihres Markenschutzes gewinnen die französischen Winzer die Prozesse meist. In diesem Frühling haben sie auch in dem zwanzigjährigen Konflikt gegen das Waadtländer Dorf Champagne und seine tausend Einwohner einen Erfolg errungen: Obwohl der Ort im Jura , der 885 n. Chr. «Campania» geheissen hatte, keinen Sekt herstellt, sondern Weisswein, darf er sich nicht «commune de champagne» (Champagner-Gemeinde) nennen. Das bestätigte ein kantonales Gericht im April mit Verweis auf ein früheres Abkommen mit dem Comité Champagne.

Wladimir Putin will, dass sich in Russland nur noch heimische Sekts mit dem Worte «Champagne» schmücken dürfen. Alexei Nikolsky / AP

Nach all diesen Erfolgen muss es den Franzosen nun vorkommen, als stürze ihnen - um mit einem aus dem Asterix-Comic bekannten Bild zu sprechen - der Himmel auf den Kopf. Denn nun legen sich die Russen quer, und zwar massiv. Sie kopieren nicht nur skrupellos die Marke «Champagne» - schlimmer noch: Sie verbieten den Schampus-Winzern zugleich den Verkauf ihres edlen Schaumweins unter dem Namen «Champagne» in Russland.

Präsident Wladimir Putin hat diese Woche ein Gesetz unterzeichnet, das es den französischen Champagnerwinzern untersagt, auf kyrillisch angeschriebenen Flaschenetiketten die Angabe «Champagne» zu machen. Sie dürfen ihn nur als «Schaumwein» anschreiben. Als wären sie nur ein biederer Sekthersteller.

Schockierte Winzer

Gipfel der Absurdität: Die Bezeichnung «Champanskoïe», wie man auf Russisch sagt, ist in Russland einzig den heimischen Winzern erlaubt – die nun wirklich alles ausser Champagner produzieren. Warum Putin dieses Gesetz lanciert, weiss wohl niemand ausser er. Will er Protektionismus betreiben? Oder will er gegenüber den Franzosen prophylaktisch ein Verhandlungspfand schaffen, um in geopolitischen Fragen wie der Ostukraine punkten zu können?

Die französischen Winzer sind jedenfalls konsterniert und ganz offiziell «schockiert». Kommerziell fällt Putins Entscheid kaum ins Gewicht; laut Brandverband stellen die Exporte nach Russland nur 1,1 Prozent der jährlichen Champagner-Ausfuhren dar. Gravierend ist der Fall für das Urheberrecht. Dank langwieriger Bemühungen des Comités respektieren heute 122 Länder die «Appellation Champagne» (AOC) per Abkommen. Das unilaterale Vorgehen Moskaus hintertreibt diese jahrzehntealten Bemühungen auf einen Schlag.

Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Champagner-Winzer bilden in Paris eine starke Lobby. Aussenminister Jean-Yves Le Drian hat das « protektionistische» Vorgehen Russlands Mitte Woche kritisiert und damit gedroht, den Fall «in den nächsten Tagen» vor die Welthandelsorganisation (WTO) zu bringen.

Noch hofft der Minister, wie er sagt, auf eine «Dialoglösung». Doch es könnte gut sein, dass die lange Liste von Streitpunkten Moskaus mit dem Westen um einen Posten länger wird. Zwischen Emmanuel Macron und Wladimir Putin werden nicht mehr so bald die Korken knallen.