Nationalrat Guggisberg will Aufsicht über Post stärken

Service public Nationalräte machen Druck: Aufsichtsstelle soll Post bei Shoppingtour auf die Finger schauen Die Überwachungszuständigkeiten sollen endlich auf dem Gesetzesweg geklärt werden. Das fordern nun einige Nationalräte. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Post im Visier. Keystone

Die Post geht auf Shoppingtour, doch die drängende Frage, ob die Firmenkäufe rechtens sind oder nicht, bleibt unbeantwortet. Denn heute fühlt sich keine Behörde zuständig – weder die Wettbewerbskommission (Weko) noch die Eidgenössische Postkommission Postcom noch das Bundesamt für Kommunikation. Das musste Abacus-Chef Claudio Hintermann erfahren, der mit seinen Klagen und Beschwerden gegen die Übernahme der Buchhaltungssoftwarefirma Klara durch die Post von einer vermeintlichen Aufsichtsbehörde zur nächsten geschickt wurde. Und das musste auch der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) erdulden, der sich gegen den Post-Kauf des Werbescreenbetreibers Livesystems wehrt.

Auch der Bundesrat weiss offensichtlich nicht weiter. «Der geltenden Postgesetzgebung lässt sich nicht eindeutig entnehmen, wer dafür sachlich zuständig ist», hält die Regierung in einer Antwort auf eine Interpellation des Berner SVP-Nationalrats Lars Guggisberg fest. Dieser wollte ursprünglich einfach herausfinden, welche Behörde in diesem «Zuständigkeitsroulette» zuständig sei. Doch vergeblich: «Die abschliessende rechtliche Beurteilung der Zuständigkeit ist Sache der Gerichte», schreibt der Bundesrat. Folglich könne die Frage, ob eine lückenlose Aufsicht über die Post gewährleistet sei oder ob es allenfalls Anpassungen im geltenden Recht brauche, erst nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens beantwortet werden.

Ausbau der Postcom-Kompetenzen

Guggisberg will aber nicht warten, weder auf das Bundesamt für Kommunikation, das sich nach Monaten noch immer nicht im Klaren ist, ob es zuständig ist oder nicht. Und auch nicht auf die Gerichte, die sich jetzt mit diesen Zuständigkeitsfragen befassen müssen. Er will dem «Aufsichtsvakuum», wie er es nennt, jetzt entgegenwirken. Per Motion fordert er den Bundesrat auf, aktiv zu werden und die «notwendige Anpassungen» im Postgesetz vorzunehmen.

Ungeduldig: SVP-Nationalrat Lars Guggisberg. Keystone

Konkret plädiert Guggisberg für eine «umfassende und einheitliche Beaufsichtigung» der Post durch die Postcom. «Die Konzentration der Aufsichtstätigkeit in einer einzigen Behörde soll das herrschende Zuständigkeitschaos beseitigen, dass sich durch die zunehmenden Aktivitäten der Post im freien Markt noch vergrössern dürfte», betont Guggisberg.

Damit würde der Aktionsradius der Postcom explizit erweitert. Die Aufsichtsbehörde müsste demnach nicht mehr nur darüber wachen, ob der Grundversorgungsauftrag der Post eingehalten wird, sondern auch kontrollieren, ob die Marktordnung respektiert wird, wie Guggisberg es ausdrückt. Sprich: Ob die Post mit ihren Akquisitionen sich an den gesetzlich gewollten Unternehmenszweck hält oder darüber hinausgeht.

Unzufriedenheiten in allen Parteien ausser der SP

Unterstützung für seinen Vorstoss findet Guggisberg vor allem im Lager seiner SVP. Aber auch Nationalräte und Nationalrätinnen der FDP, der Mitte-Fraktion, der Grünliberalen sowie der Grünen haben seine Motion unterschrieben, die er in der Herbstsession einreichen wird. «Es geht hier nicht um Parteipolitik, es ist ein KMU-Thema, das über Parteigrenzen hinweg interessiert», sagt der Politiker, der die kantonalbernische Sektion des Gewerbeverbands, Berner KMU, als Direktor leitet.

Nur aus den Reihen der Sozialdemokraten will niemand die Motion unterschreiben, was aber nicht überrascht. Schliesslich wollen diese sich wohl weder mit ihrer Post-Ministerin Simonetta Sommaruga noch mit ihrem Post-Präsidenten Christian Levrat anlegen.

Opposition aus der Berner KMU-Welt organisiert sich national

Aus der Küche von Guggisbergs Berner KMU stammt auch die Kampagne «Fair ist anders», die ursprünglich 2017 als Antwort auf die Shoppingtour des Energiekonzerns BKW lanciert wurde. Mittlerweile ist es eine nationale Kampagne, die von einer parlamentarischen Gruppe flankiert wird. Nebst Guggisberg sitzen im sechsköpfigen Co-Präsidium die Nationalräte Kurt Egger (Grüne), Jürg Grossen (GLP), Peter Schilliger (FDP) und die Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Die Mitte) sowie der Ständerat Hans Wicki (FDP).

