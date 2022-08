Post-Expansion: Abacus geht vor Bundesverwaltungsgericht

Service Public Post-Shoppingtour: Abacus zieht vor das Bundesverwaltungsgericht Nun beschäftigen sich schon die Gerichte mit Expansionshunger der Post. Der Streit dürfte noch lange andauern. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Die Post beschäftigt Behörden und neu auch Gerichte. Marcel Bieri

Die Frage ist klar: Wie weit darf die Post in neue, nicht postalische Gefilde vordringen und nicht postalische Firmen zusammenkaufen? Und wo genau liegen die gesetzlichen Grenzen? Die Antwort lässt auf sich warten – und dürfte wohl noch lange auf sich warten lassen. Diese Erfahrung macht derzeit Claudio Hintermann. Seit knapp einem Jahr versucht der Chef und Mitgründer der Softwarefirma Abacus, in dieser Frage einen Entscheid zu erzwingen. Ohne Erfolg.

Konkret wehrt sich Hintermann gegen den Kauf der Aktienmehrheit am Buchhaltungssoftwareanbieter Klara durch die Post, aber letztlich geht es ihm ums Prinzip, wie er betont. Die Klara-Übernahme sei ein Präzedenzfall. «Schauen wir hier untätig zu, dann dringt der Staatskonzern immer weiter vor in privatwirtschaftliche Bereiche.» Mittlerweile sei die Post ein Gemischtwarenladen, ein «Post-Jelmoli», wie er sagt. Er werde nicht aufgeben und mache weiter, solange es sein müsse. Sein neuster Schachzug: Der Softwarespezialist Abacus mit Sitz im st.-gallischen Wittenbach hat am 18. August beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Postaufsichtsbehörde Postcom eingereicht.

Postcom erklärt sich als nicht zuständig

Angefangen hat Hintermanns Gang durch die Instanzen am 2. November 2021: Damals reichte Abacus eine Aufsichtsbeschwerde bei der Postcom ein. Darin kritisierte der Softwarespezialist die Klara-Übernahme als nicht Postgesetz-konform und warf dem Staatskonzern zusätzlich vor, mit Einnahmen aus dem Briefmonopol andere Tätigkeiten quer zu subventionieren. Viereinhalb Monate später erklärte sich die Aufsichtsbehörde mit Verweis auf das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) als nicht zuständig. Bis dann die entsprechende Postcom-Verfügung schriftlich vorlag, dauerte es nochmals ein paar Monate. Konkret bis zum 16. Juni.

Gegen diesen Entscheid wehrt sich Abacus nun vor Bundesverwaltungsgericht. «Die Sache sei an Postcom zurückzuweisen», heisst es in der Beschwerde von Abacus, und zwar mit der Anweisung an die Behörde, sie möge materiell auf die Vorwürfe eingehen. Das heisst: Das Bundesverwaltungsgericht soll die Postcom zwingen, sich inhaltlich mit den vorgebrachten «Rügen» auseinanderzusetzen und Antworten zu liefern, ob die Post Klara hätte kaufen dürfen und ob Klara – zum Nachteil von Abacus und anderen Konkurrenten – von der Post quersubventioniert werde.

Sollte das Bundesverwaltungsgericht den Fall nicht zurückweisen, sondern gleich selbst entscheiden wollen, hat Abacus auch gleich mehrere Eventualanträge nachgereicht, wie aus der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ersichtlich ist, welche der «Schweiz am Wochenende» vorliegt. So verlangt Abacus, dass die Klara-Übernahme durch die Post rückgängig gemacht werde und allfällig «festgestellte Rechtsverletzungen durch das Vorgehen der Post» veröffentlicht würden. Bleibt Klara im Post-Konzern, dann soll der Softwareanbieter seine Gratis-Dienstleistungen nicht mehr zum Nulltarif anbieten dürfen, sondern – wie die Konkurrenz – «zu kostendeckenden, marktüblichen Bedingungen».

Auch der Bundesrat hofft auf die Gerichte

Mittlerweile hat Abacus auch eine Anzeige bei der Wettbewerbskommission eingereicht, die wiederum keine klaren Anzeichen für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung erkennen kann und deshalb auch keine Untersuchung eröffnen will. Und Abacus hat am 8. April nach dem abschlägigen Bescheid der Postcom und dem Bakom-Verweis auch beim besagten Bundesamt eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Die Antwort steht noch aus. Ob das Bakom aber überhaupt der richtige Ansprechpartner ist, weiss offensichtlich nicht einmal der Bundesrat.

In einer Stellungnahme auf einen Vorstoss von SVP-Nationalrat Lars Guggisberg hält die Regierung fest, dass sich der geltenden Postgesetzgebung «nicht eindeutig entnehmen» lasse, «wer dafür sachlich zuständig ist». In Ausübung einer sogenannten «Auffangzuständigkeit» nehme sich das Bakom «als das für das Postwesen sachlich zuständige Amt der Beschwerden» an, hält der Bundesrat fest. Die abschliessende rechtliche Beurteilung der Zuständigkeit ist Sache der Gerichte. Die Frage, ob «eine lückenlose Aufsicht über die Post» gewährleistet sei oder ob es allenfalls noch Anpassungen im geltenden Recht brauche, könne erst nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens beantwortet werden.

Auch die Aussenwerbung macht Druck

Ebenfalls eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht haben der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) sowie der Aussenwerbungsanbieter Clear Channel, und zwar am 19. August: Sie stemmten sich gegen die Übernahme ihres Konkurrenten Livesystems durch die Post. Auch sie hatten sich zuvor erfolglos mit einer Aufsichtsbeschwerde an die Postcom gewandt, auch sie haben am 16. Juni eine abschlägige Verfügung erhalten. Auch sie wollen nicht so schnell klein beigeben. Und auch sie erhoffen sich bei ihrer Suche nach der richtigen Behörde Beistand vom Bundesverwaltungsgericht.

Nationalrat Guggisberg spricht von einem «Zuständigkeitsroulette». Abacus-Chef Hintermann vergleicht die Situation lieber mit einer «Fahrt in einem Postauto ohne Fahrer». Je länger die Fahrt daure, desto grösser werde der Schaden. Doch niemand wolle Verantwortung übernehmen.

