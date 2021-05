SGV Ende der Flaute ist in Sicht: Luzerner Schifffahrt glaubt an eine baldige Besserung der Lage Nach einem Jahr im Auge des Coronasturms blickt die SGV-Gruppe zuversichtlich nach vorn. Vorsichtig optimistisch erwarte man unter anderem eine Öffnung der Schiffsrestaurants ab Juni, sagt der Vorsitzende Stefan Schulthess. Gregory Remez 07.05.2021, 17.58 Uhr

Hans-Rudolf Schurter, Verwaltungsratspräsident der SGV Holding, und Stefan Schulthess, Vorsitzender der Gruppenleitung SGV-Gruppe, an der Bilanzmedienkonferenz auf der «Cirrus» in der Schiffswerft Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (7. Mai 2021)

Man müsse in der langen Geschichte der Luzerner Schifffahrt schon sehr weit zurückblicken, um sich ein Bild von den Folgen der derzeitigen Krise machen zu können, sagte Stefan Schulthess, Vorsitzender der SGV-Gruppenleitung, gestern anlässlich der Bilanzmedienkonferenz zum Geschäftsjahr 2020. «Selbst während des Zweiten Weltkriegs waren auf dem Vierwaldstättersee mehr Passagiere unterwegs.» Die Lage sei eher mit jener im Ersten Weltkrieg vergleichbar.

Der coronabedingte Rückgang im Schifffahrtsbetrieb sowie die noch dramatischere Situation in der Gastronomie haben die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees hart getroffen. Abgesehen von der Shiptec, die wegen eines Grossauftrags für zwei Fähren auf dem Genfersee gar einen Rekordumsatz verbuchen konnte, mussten sämtliche Subunternehmen der Gruppe happige Umsatzeinbussen hinnehmen. Unter dem Strich blieb ein Millionenverlust stehen:

Tavolago entlässt über 30 Prozent der Belegschaft

Tourismus, Gastronomie und das Eventgeschäft zählten zu jenen Branchen, die in dieser Pandemie am meisten gelitten hätten, fuhr Schulthess fort. Und ging anschliessend auf die «erschreckende Tourismusbilanz» für das vergangene Jahr ein:

minus 16 Millionen Logiernächte in der ganzen Schweiz (–40 Prozent),

in der ganzen Schweiz (–40 Prozent), minus 6 Millionen Passagiere in der Schweizer Schifffahrt (–45 Prozent),

in der Schweizer Schifffahrt (–45 Prozent), minus 48'000 Stellen in Gastronomie und Beherbergung (–13 Prozent).

Von dieser Entwicklung sei die SGV-Gruppe direkt betroffen. «Schliesslich sind wir in fast allen Bereichen des Tourismus aktiv. Und der funktioniert nur als Gesamtgefüge», sagte Schul­thess. Mit Abstand am meisten zu leiden hatte dabei das Geschäft des Subunternehmens Tavolago. Dieses ist unter anderem für das gastronomische Angebot auf den 20 SGV-Schiffen zuständig. Trotz Kurzarbeit kam es dort zu zahlreichen Entlassungen.

Ein Blick in die Belegschaftszahlen zeigt: Während die Tavolago im Vorkrisenjahr 2019 noch insgesamt 411 Personen beschäftigte, waren es Ende 2020 nur noch deren 279; das entspricht einem Rückgang von 32,2 Prozent. Darauf angesprochen, warum trotz Kurzarbeit derart viele Kündigungen ausgesprochen wurden, verwies Schulthess auf die Dauer der Pandemie:

«In einer derart einschneidenden Krise, die so lange andauert, sind Entlassungen irgendwann nicht mehr zu vermeiden».

Er denke aber nicht, dass es zu weiteren Entlassungen kommen werde. «Im Gegenteil. Wenn es im zweiten Halbjahr eine Wende zum Besseren gibt, werden wir insbesondere in der Gastronomie wieder mehr Mitarbeitende brauchen.»

Gastrobetrieb auf offenen Decks «lohnt sich nicht»

Auch sonst blickt die SGV eher zuversichtlich auf das laufende Jahr, das Schulthess als «Übergangsphase» bezeichnet. Auch wenn der wichtige internationale Tourismus erst 2022 zurückkehren dürfte, rechne man mit einer Besserung der Lage vor allem in der zweiten Jahreshälfte. «Vorsichtig optimistisch erwarten wir, dass der Bundesrat die Gastronomie in den Innenräumen ab Juni wieder zulässt und wir wieder Gäste in unseren Schiffsrestaurants empfangen können.» Gegen einen Terrassenbetrieb, wie er auf offenen Schiffsdecks theoretisch erlaubt wäre, habe man sich bisher bewusst entschieden – er lohne sich wirtschaftlich nicht und sei in der Praxis nur schwierig umsetzbar.

Und auch beim Schiffsbetrieb glaubt Schulthess mittelfristig an eine Rückkehr zum Normalbetrieb. «Freizeit und Reisen ist ein grosses Bedürfnis und darum würde sich der Tourismus wieder erholen, wenn auch mit einigen Veränderungen.» Die Voraussetzungen dafür seien gegeben: «Es ist ja nicht so, dass man die Infrastruktur neu aufbauen müsste wie nach einem Weltkrieg. Sie ist bereits da. Und wartet nur darauf, wieder benutzt zu werden.»

SGV will in der Causa MS Mythen abwarten Empfangen wurden Medienvertreter gestern in der Schiffswerft Luzern auf dem Motorschiff Cirrus, unweit des MS Mythen, um das seit Tagen ein Rettungsstreit tobt (wir berichteten). Darauf angesprochen, sagte SGV-Präsident Hans-Rudolf Schurter: «Da sind wir in keinster Weise involviert.» Der Verschrottungsentscheid, der in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates falle, stehe fest. «Im Prinzip können wir mit dem MS Mythen machen, was wir wollen. Es ist unser Schiff.» Angesichts der gegenwärtigen Dynamik wolle man aber die Grossstadtratssitzung vom 20. Mai abwarten; dort wird über eine mögliche Rettung des MS Mythen beraten. «Was wir aber nicht wollen, ist, dass das Schiff noch lange bei uns rumsteht, und wir dafür Unterhalt bezahlen müssen.