Knall bei Start-Up: Lucie Rein verlässt Sharing-Plattform Sharely

Sharing Economy Knall bei gehyptem Start-Up: Chefin verlässt die Sharing-Plattform Sharely Lucie Rein ist das prominente Gesicht der Miet- und Vermietplattform Sharely. Besser gesagt: war. Sie und das Start-up gehen seit neustem getrennte Wege. Über die Gründe herrscht beiderseits Schweigen. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Lucie Rein war von April 2021 bis April 2022 CEO von Sharely. zvg

Interview in der Handelszeitung, Porträts in NZZ und im Tages-Anzeiger, Videobeitrag im SRF sowie Berichte in etlichen Deutschschweizer und Westschweizer Regionalmedien: Lucie Rein, die Chefin des Start-ups Sharely ist in den Schweizer Medien fast omnipräsent. Die PR-Agentur der Firma hat offenkundig ganze Arbeit geleistet.

Das Thema trifft den aktuellen Zeitgeist allemal: Bei Sharely handelt es sich um eine Miet- und Vermietplattform von Alltagsgegenständen, die sich folglich in den trendigen Bereichen Kreislaufwirtschaft, Sharing Economy und Nachhaltigkeit bewegt – und erst noch von einer Frau geführt wird.

Zumindest bis vor Kurzem. Jetzt scheint der Stern von Lucie Rein vorübergehend gefallen zu sein. Die gebürtige Französin, die davor die Anti-Food-Waste-Plattform «Too Good to Go» in der Schweiz aufgebaut hat, musste das Start-up Sharely wohl Knall auf Fall verlassen. Oder sie verliess es aus eigener Initiative.

Dank Rein stieg die Bekanntheit immens

Bei Sharely ist sie zumindest nicht mehr. Das erfuhr bisher nur, wer ihr eine E-Mail schickte. «Hallo, Ich arbeite nicht mehr für Sharely», heisst es in der automatischen Antwort. Bizarr ist dabei allerdings: Sowohl auf der Website von Sharely als auch auf Lucie Reins persönlichem Linkedin-Profil wird sie noch als CEO des Start-ups aufgeführt.

Auf ihrem Linkedin-Profil ist Lucie Rein noch CEO von Sharely. Screenshot

Was ist geschehen? Rein leitet die Geschicke von Sharely erst seit einem Jahr, die vielen Medienberichte und neuen Partnerschaften mit Händlern deuteten zudem auf einen klaren Erfolg des Geschäftsmodells sowie der Firmenchefin hin.

Unter Reins Leitung wandelte sich Sharely von einer Tauschplattform für Private zu einem Marktplatz, auf dem auch Detailhändler ihre Waren zur Miete anbieten, sei es ein Stand-Up Paddle, E-Scooter, Rasenmäher, eine Videoausrüstung oder Kleider (siehe Box). Die Bekanntheit des Start-ups, das es schon seit acht Jahren gibt, stieg durch die offensive Kommunikation im letzten Jahr immens.

Kooperation mit Migros, Jelmoli und weiteren Läden Gegenstände ausleihen statt kaufen ist meistens günstiger und nachhaltiger. Hier setzt die Schweizer Miet- und Vermiet-Plattform Sharely an, über sie lassen sich Dinge in Bereichen wie Elektronik, Haushalt, Garten, Sport, Freizeit, Musik oder Mobilität mieten. Sharely behält dabei 20 Prozent der bezahlten Mietsumme. Inzwischen zählt die Plattform sieben Mitarbeitende und über 50'000 Nutzerinnen und Nutzer. Vermehrt versucht Sharely auch Händler für die Idee der Kreislaufwirtschaft zu gewinnen. Zu den Partnern gehören Migros (Do+it Garden) und Jelmoli sowie mehrere kleinere Unternehmen wie Gärtnereien oder Sportgeschäfte. Mit der Coop-Tochter Interdiscount lief bis Ende Dezember ein Pilotprojekt, wegen einer zu geringen Nachfrage wurde es aber nicht verlängert. (gjo)

Auf den abrupten Abgang angesprochen, antworten beide Seiten ausweichend. Lucie Rein bestätigt bloss, nicht mehr für das Start-up tätig zu sein. Einen Grund nennt sie zunächst nicht, erst später erwähnt sie eine neue Herausforderung, die sie im Sinn habe und aufgrund derer sie Sharely «auf eigenen Wunsch verlasse». Dann verweist sie für jegliche weitere Kommunikation an Ivo Kuhn, der zusammen mit Aleksandar Buneta neu die Co-Leitung von Sharely innehat. Beide sind seit vergangenem Sommer an Bord.

Ivo Kuhn spricht ebenfalls von Neuorientierung und dementiert, dass es intern Unstimmigkeiten gegeben habe. Lucie Rein habe das Unternehmen bekannt gemacht und «Grossartiges geleistet», dass sie laut der Website immer noch CEO ist, sei ein «Versäumnis».

Neue Chefs legen Fokus auf Benutzerfreundlichkeit

Wo auch immer die genauen Gründe für die Trennung liegen: Mindestens die Tatsache, dass das zuvor so gehypte Start-up den eigenen Führungswechsel nicht kommuniziert, mutet eigenartig an und lässt doch darauf schliessen, dass nicht alles harmonisch zu und her gegangen ist.

Änderte Lucie Rein den Kurs von Sharely vielleicht zu radikal? Das scheint nicht der Fall zu sein, die Strategie bleibt laut Ivo Kuhn grundsätzlich dieselbe: Weitere Händler dazugewinnen und wachsen. Zusätzlich liegt der Fokus aber auch auf der Benutzerfreundlichkeit und der Entwicklung der Plattform, damit beispielsweise die Suchfunktion von Mietobjekten in der umliegenden Nähe besser gelingt.

Anders als ihre Vorgängerin werden die beiden neuen Chefs wohl nach weniger medialer Präsenz streben. Die Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema Kreislaufwirtschaft sei weiterhin wichtig, momentan liege der Fokus aber auf der Entwicklung des Portals, sagt Ivo Kuhn. Er und Co-Leiter Aleksandar Buneta hoffen so auf eine weitere erfolgreiche Investitionsrunde. Erst vergangenen Herbst ist Sharely an 660'000 Franken Frischgeld gekommen. Ab wann das Start-up Gewinn abwerfen soll, wird laut Ivo Kuhn derzeit evaluiert.

