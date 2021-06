Shoppingcenter So viel Umsatz macht die Mall of Switzerland Für einen aktuellen Marktreport haben Experten erstmals die Umsatzzahlen der Mall of Switzerland für die letzten beiden Jahre geschätzt. Im Vergleich zu anderen grossen Centern besteht noch Luft nach oben. Christopher Gilb 23.06.2021, 05.00 Uhr

Blick auf die Mall of Switzerland. Bild: Boris Bürgisser (Ebikon, 22. Juni 2021)

Häufige Chefwechsel, verwaiste Verkaufsflächen sowie eine überschaubare Resonanz an Werktagen: Seit der Eröffnung im Jahr 2017 fragt man sich, wie erfolgreich das nach Verkaufsfläche zweitgrösste Shoppingcenter der Schweiz, die Mall of Switzerland in Ebikon, wirklich ist. Denn Umsätze kommuniziert der Eigentümer, der Staatsfonds von Abu Dhabi, keine. Nun gibt es erstmals eine aktuelle Schätzung der Umsatzzahlen, wie aus dem «Swiss Council Marktreport 2021» des Swiss Council of Shopping Places hervorgeht.

Mit einem Umsatz von 218 Millionen Franken für das vergangene Jahr rangiert die Mall in diesem Report auf Platz sechs der umsatzstärksten Einkaufszentren der Schweiz. Damit läge sie zwar vor dem Emmen-Center, aber deutlich hinter ähnlich grossen Centern wie dem Shoppi Tivoli oder auch kleineren wie dem Glattzentrum:

Ob das Swiss Council of Shopping Places mit seiner Schätzung richtig liegt, will die Mall auf Anfrage nicht bestätigen. Marcel Stoffel, Gründer der Branchenorganisation, sagt aber: «Eigentlich ist die Zahl mehr als eine Schätzung, es war eine sehr umfangreiche Recherche.» Die Experten hätten sich mit Involvierten ausgetauscht, vor Ort selbst einen Eindruck gemacht und diverse Faktoren wie Frequenz, Branchenmix, Lage und Grösse einbezogen.

Auch sei das Ergebnis mit den Verantwortlichen gegengespiegelt worden. «Wir können also davon ausgehen, dass wir mit unseren Umsatzzahlen nahe an der Realität sind.» Bei anderen Centern war eine solche Schätzung nicht möglich. Ausgehend von früheren Ergebnissen werden sie trotzdem auf der entsprechenden Position im Ranking aufgeführt.

Experten in Bezug auf Erfolg der Mall uneinig

Nun lautet die Frage: Ist die Mall mit einem Umsatz von 218 Millionen Franken für das vergangene Jahr und dem ebenfalls geschätzten Umsatz von 2019 (220 Millionen Franken) auf Kurs? Stoffel findet: Ja. Der ehemalige Leiter des Glattzentrums sagt: «In der Mall of Switzerland machen sie vieles richtig. In einer Zeit, in der der stationäre Handel in der Krise ist, setzen sie auf eine gute Mischung aus Einkauf und Erlebnis und passen mit ihren räumlichen Möglichkeiten das Konzept auch flexibel der Nachfrage an.»

Zudem verweist er darauf, dass es im Schnitt acht Jahre dauert, bis ein neues Einkaufszentrum von den Kundinnen und Kunden angenommen wird. Dass bei der Mall of Switzerland nur ein kleiner Umsatzrückgang fürs 2020 geschätzt wurde, liegt laut Branchenkenner Marcel Stoffel daran, dass sich diese noch in der «Aufbauphase» befindet und ein partieller Umsatzrückgang deshalb weniger stark ins Gewicht falle.

Onlinehändler bereits mit deutlich mehr Umsatz als grösste Shoppingcenter

Die Mall selbst schreibt auf Anfrage: «Grundsätzlich können wir bestätigen, dass sich der Umsatz in diesen Jahren sehr positiv entwickelt hat.» Zur aktuellen Vermietungsquote heisst es: «Wir liegen bei rund 84 Prozent. Damit haben wir eine sehr stabile Vermietungsquote.»

Anders sieht es Handelsexperte Thomas Lang vom Beratungsunternehmen Carpathia. Lang hat kürzlich auf seinem Blog die Umsätze der grössten Schweizer Shoppingcenter mit jenen der grössten Schweizer Onlineshops verglichen. Mit dem Ergebnis: Die grössten fünf Onlinehändler erzielen bereits deutlich mehr Umsatz als die zehn grössten Shoppingcenter. «Und mit einem potenziellen Umsatz von 218 Millionen Franken würde es die Mall of Switzerland knapp nicht einmal mehr in die Top Ten der umsatzstärksten Onlineshops schaffen», so Lang.

«Für die Mall sind alleine Baukosten von rund einer halben Milliarde Franken angefallen. Hinzu kommen die Kosten für den Unterhalt.» Für Lang ist klar, bei der Mall sei mit grosser Kelle angerührt worden «und nun bleibt sie wenig überraschend hinter den Erwartungen zurück, auch im Vergleich zu anderen Shoppingcentern». Die Aussage, dass es einige Jahre gehe, bis ein Shoppingcenter von der Kundschaft angenommen werde, will er zudem nicht unterschreiben: «Wenn die Kunden heute nicht dorthin gehen, wieso sollen sie das dann morgen machen?»

Kleinere Center von Krise weniger betroffen

Schaut man sich die Umsätze der anderen Schweizer Shoppingcenter im Bericht an, fällt auf, dass vor allem die grossen Center stärker unter der Coronapandemie und den einhergehenden Schliessungen gelitten haben als kleinere «Nahversorgungscenter» mit einem hohen Lebensmittelanteil.

So verzeichnet das Emmen-Center als grösseres Center beispielsweise einen Umsatzrückgang von elf Prozent. Gemäss dem Leiter Roland Jungo ist dieser ganz auf die Pandemie zurückzuführen. «Per Ende Mai lagen wir mit unserem Umsatz nun bereits weit über dem Vorjahr, jedoch leider noch nicht auf dem Niveau von 2019.» Er rechnet damit, dass sich im 2022 die Umsatzsituation wieder normalisieren wird.