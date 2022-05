Tesla-Fabrik in Shanghai steht still

Lockdown Produktion war erst vor wenigen Wochen wieder angelaufen: Jetzt steht die Tesla-Fabrik in Schanghai schon wieder still Schanghai ist noch weit von einer wirtschaftlichen Normalität entfernt. Den anhaltenden Lockdown bekommt nicht nur Tesla zu spüren. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 10.05.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild aus besseren Tagen: Tesla-CEO Elon Musk promotet das in Schanghai gefertigte Model 3. Aly Song/X01793

Und schon wieder steht die Produktion still: Nur wenige Wochen, nachdem Tesla in Schanghai seine Lieferbänder neu anlaufen liess, müssen die Fabrikarbeiter ihre Tätigkeit erneut niederlegen. Zumindest 200 Fahrzeuge können derzeit pro Tag noch das Werk des US-Unternehmens verlassen. Vor der 22-tägigen Lockdown-Sperre wurden hier mehr als zehnmal so viel hergestellt.

Dabei ist die Drosselung nicht einmal von den Behörden verordnet. Vielmehr sind es nun logistische Engpässe bei den Lieferketten, die für Verzögerungen in der Produktion sorgen. Der Vorfall zeigt auch: Von einer wirtschaftlichen Normalität ist Chinas wichtigste Handelsstadt noch weit entfernt.

Eingeschlossen in der Tesla-Fabrik

Nur im sogenannten «Closed Loop»-Management dürfen die Betriebe in Schanghai derzeit weiter operieren. Das bedeutet im Fall von Tesla: 8000 Mitarbeiter leben über Wochen hinweg auf dem Firmengelände in vollständiger Isolation.

Der am 1. April verhängte Lockdown von Schanghai sollte ursprünglich nur fünf Tage andauern. Doch auch sechs Wochen später sind nur minimale Öffnungsschritte zu beobachten. Ein paar Bewohner dürfen zwar mittlerweile die Strassen betreten. Doch was sie dort zu sehen bekommen, erinnert vor allem an einen Kriegsschauplatz: Ganze Strassenzüge sind mit Metallplanen und provisorischen Holzplanen verriegelt, Bezirksgrenzen werden mit militärischen Checkpoints bewacht. Die einzigen Autos auf den Strassen sind Krankenwagen und Polizeifahrzeuge.

Immerhin lässt sich bei den täglichen Infektionszahlen seit Mai ein deutlicher Abwärtstrend beobachten. Zuletzt hat die örtliche Gesundheitskommission nur mehr rund 3000 Fälle gemeldet, davon über 90 Prozent asymptomatisch. Doch das von Peking vorgegebene Ziel lautet, die Ausbreitung des Virus vollständig einzudämmen.

Lockdown à la China ist verfassungswidrig

Da dies nach jetzigem Tempo noch Wochen dauern könnte, hat Schanghai seinen Bewohnern einen erneuten Lockdown-Schock verordnet. Im offiziellen Sprachgebrauch nennt sich dies «Ruheperiode» bis 15. Mai. Bis dahin dürfen die Leute keine Lieferdienste verwenden, sollen nicht einmal den Hausflur betreten und nur in absoluten Ausnahmefällen ein Krankenhaus besuchen dürfen.

Zudem haben die meisten Lokalbehörden mit einer unmenschlichen Praxis begonnen: In vielen Bezirken werden nicht mehr nur positiv Getestete in die Quarantänelager abgeführt, sondern auch sämtliche Haushalte auf dem gesamten Stockwerk. Dass die «erzwungene Umsiedlung» verfassungswidrig ist, hat erst kürzlich der chinesische Rechtswissenschafter Tong Zhiwei ausführlich erklärt. Doch nach nur wenigen Stunden wurde das Posting gelöscht und sein Social-Media-Account gesperrt.

Angespannte Stimmung

Ohnehin glauben nur mehr hoffnungslose Optimisten, dass die Coronaverschärfungen wirklich zum gewünschten Erfolg führen. Stattdessen sorgt der anhaltende Ausnahmezustand für immer brutalere Auseinandersetzungen mit den Ordnungshütern: Die «freiwilligen» Helfer in ihren Seuchenschutzanzügen liefern sich täglich Schlägereien mit verzweifelten Anwohnern, die endlich wieder rauswollen. Nicht wenige von ihnen haben seit dem Lockdown kein Einkommen mehr und stehen vor den Scherben ihrer seit Jahren aufgebauten Existenz.

Doch eine Öffnung des Landes würde nach derzeitigem Stand wohl ebenfalls massive Schäden anrichten. Laut einer aktuellen Studie chinesischer Wissenschafter, die am Dienstag in «Nature Medicine» erschienen ist, würde eine vollständige Aufhebung aller Massnahmen über 1,5 Millionen Coronatote fordern und die Intensivstationen um das 15-Fache überlasten.

All dies lässt sich zwar durchaus als Unterstützung für die umstrittene «Null Covid»-Politik Pekings lesen. Doch gleichzeitig wirft die ebenfalls ein paar unangenehme Fragen auf – etwa, warum die Staatsführung es bis heute nicht geschafft hat, seine ältere Bevölkerung durchzuimpfen oder die wirksameren mRNA-Vakzine aus dem westlichen Ausland zuzulassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen