Konzerne wie Sika und SGS fahren ihr Russlandgeschäft zurück

Schweizer Firmen Druck wurde zu gross: Konzerne wie Sika und SGS fahren ihr Russland-Geschäft zurück – Ems-Werke stehen still Zwei grosse SMI-Firmen hüllten sich bisher über ihr Engagement in Russland in Schweigen. Jetzt nehmen sie Stellung. In Zugzwang brachte sie eine «schwarze Liste» aus den USA. Pascal Michel und Patrik Müller Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sika kann in Russland nur noch für den einheimischen Markt produzieren. Chris Ratcliffe/Bloomberg

Russland, ein aufstrebender Markt: So blickte vor sieben Jahren der damalige Sika-Regionalmanager Paul Schuler auf das Land Wladimir Putins, als der Spezialitätenchemiekonzern in Wolgograd eine Betonfabrik eröffnete und ein bestehendes Polymerwerk bei Lobnya vergrösserte. Schuler, späterer CEO und heutiger Verwaltungsrat, schwärmte: «Wir sind zuversichtlich, dass Russland langfristig Potenzial im Infrastruktur- und Bausektor besitzt.» Mit den Zukäufen sei Sika gut positioniert, um seine Marktführung in Russland zu festigen.

Paul Schuler, ehemaliger Sika-Chef und heutiger Verwaltungsrat. Walter Bieri/Keystone

Zwar hatten bereits zu diesem Zeitpunkt die USA und die EU Russland für die Annexion der Krim mit Sanktionen belegt. Trotzdem trieb der Bauchemieriese mit Sitz im zugerischen Baar sein Engagement in Russland weiter voran. Letztes Jahr kaufte Sika den Mörtelhersteller Kreps LLC mit Ablegern in St.Petersburg und Ekaterinburg im Uralgebiet.

Sika rückt in «schwarzer Liste» nach oben

Als Ende Februar Wladimir Putin die Ukraine überfiel, gerieten die Konzerne dieser Welt in Erklärungsnot. Forscher der Universität Yale stellten Unternehmen, die weiterhin in Russland geschäfteten, an den Pranger, indem sie eine Liste der sündigen Firmen aufsetzten. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski denunzierte Konzerne wie Nestlé öffentlich als Putin-Financiers.

Während der Nahrungsmittelmulti nachgab und sein Geschäft in Russland auf den Verkauf von lebensnotwendigen Gütern herunterschraubte, hielt sich Sika bisher bedeckt. Auf Anfrage von CH Media erklärt die Firma nun, sie habe ihr Geschäft in Russland seit Anfang März 2022 deutlich heruntergefahren. «Wir haben alle Investitionen in Russland gestoppt, tätigen keine Importe mehr und haben sämtliche Exporte gestoppt», sagt Sprecher Dominik Slappnig. Einen entsprechenden Hinweis hat das Unternehmen auch in ihrem am Freitag erschienenen Halbjahresbericht erstmals publiziert. Für die über hundert russischen Sika-Mitarbeitenden heisst das: Sie haben weiterhin einen Job, können aber nur noch für den einheimischen Markt produzieren.

Auf der «schwarzen Liste» der Yale-Forscher rangierte die Sika bisher in der Kategorie F. Dort sind Firmen zusammengefasst, die «business as usual» in Russland betreiben. Mit den nun kommunizierten Massnahmen schliesst das Unternehmen in die Kategorie C auf – dort liegt es gleichauf mit der Credit Suisse oder der ABB. Bereits seit längerem hatte Sika die Macher der Yale-Liste aufgefordert, ihre Einschätzung anzupassen.

SGS hielt sich bisher bedeckt

Neben dem Bauchemiekonzern hüllten sich die Chefs eines weiteren SMI-Titels in Schweigen darüber, wie es um ihr Russland-Geschäft steht: der Genfer Warenprüfer SGS. Er beschäftigt weltweit 96'000 Angestellte, 5800 davon in Russland. Bisher hielt SGS laut der Yale-Liste vollständig an ihrem russischen Geschäft fest. Der Konzern, der letztes Jahr 6,4 Milliarden Franken umsetzte, nahm bisher nie öffentlich Stellung – es findet sich im Archiv keine einzige Medienmitteilung zum Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die SGS-Standorte in Russland. Erst im Halbjahresbericht von letzter Woche schreibt SGS, man habe die Geschäftsentwicklung und die Investitionen eingefroren sowie das Angebot vor Ort reduziert.

Wann genau die Chefetage diesen Entscheid getroffen hat, will Sprecherin Magali Dauwalder nicht preisgeben. Sie betont, man halte sich bei der Weiterführung des verbleibenden Russland-Geschäfts an die internationalen Sanktionen. Und generell sei die «Exposition» von SGS in Russland und der Ukraine gering.

«Vertragsbruch könnte Schadenersatzforderungen auslösen»

Stark involviert in Russland ist der Kranbauer Liebherr mit Sitz im freiburgischen Bulle. «Russland zählt zu den grössten Absatzmärkten der Firmengruppe», sagt Sprecher Philipp Hirth. Dementsprechend einschneidend ist für das Unternehmen und die 2300 russischen Mitarbeiter die Umsetzung der Sanktionen.

In den Sparten Luftfahrt und Verkehrstechnik musste Liebherr das Neukundengeschäft einstellen, und generell liefert der Kranbauer nicht mehr an sanktionierte Personen oder Unternehmen. Abstriche musste Liebherr auch im Servicegeschäft hinnehmen, da Ersatzteile nicht mehr importiert werden konnten.

Daneben hat Liebherr freiwillig sämtliche Investitionen und die Werbung im Land gestoppt. Dass Liebherr nicht weitergeht, begründet das Unternehmen mit «der Fürsorgepflicht gegenüber den russischen Mitarbeitenden». «Auch wenn wir diesen Krieg und seine dramatischen Folgen für alle Betroffenen verurteilen, halten wir es unverändert für richtig und angebracht, zwischen den Verantwortlichen dieses Krieges auf russischer Seite und den Bürgerinnen und Bürgern Russlands zu unterscheiden», sagt Sprecher Hirth.

Man sei weiterhin der Auffassung, dass bestehende Verträge im Rahmen des gesetzlich Zulässigen zu honorieren seien. «Auch würde der unbegründete Bruch von Vertragsverpflichtungen gegenüber nicht sanktionierten russischen Kunden nicht nur entsprechende Schadenersatzforderungen auslösen, sondern könnte auch zu repressiven Massnahmen gegen unsere Mitarbeitenden in Russland führen. Dies wollen wir nach Möglichkeit verhindern.»

Weiter in Russland bleiben will auch der global tätige Logistikbetrieb Bertschi aus Dürrenäsch. Vor Ort arbeiten 90 Angestellte, die meisten Lkw-Fahrer. «Wir unterstützen weiterhin unsere strategischen Grosskunden, damit sie ihre Lieferketten nach Russland aufrechterhalten können», sagt CEO Jan Arnet. Es handle sich hierbei vor allem um Güter, welche in den Lebensmittel- oder Landwirtschaftsbereich gingen. «Selbstverständlich sind all diese Produkte nicht sanktioniert, da wir die Sanktionen vollumfänglich unterstützen.»

Stadler zieht sich definitiv aus Belarus zurück

Bisher am deutlichsten an der Geschäftstätigkeit in Russland festgehalten hatte Magdalena Martullo-Blocher und ihre Ems-Chemie. Nicht nur zweifelte sie die Wirkung der Sanktionen gegen Putin an, sie verbot ihren Mitarbeitenden auch, das Wort «Krieg» in der geschäftlichen Kommunikation zu verwenden. Die Ems-Gruppe beschäftigt an zwei Standorten in Russland je 30 Mitarbeitende, die für die Autoindustrie Lacke oder Kleber herstellen. Auch wenn Martullo die Produktion weiterführen möchte: Die Sanktionen verunmöglichen ihr mittlerweile das Geschäft. Ihr Generalsekretär Marc Ehrensperger sagt, dass die Produktion in Russland «inzwischen zusammengebrochen ist». Die Angestellten erhielten aber weiterhin ihren Lohn.

Der Bahnbauer Stadler wiederum hat sich nicht aus Russland zurückgezogen, dort hatte er keine Produktionsstätte, wohl aber aus Belarus. Das Land, das Russlands engster Verbündeter ist, ist Teil der Sanktionspakete der EU und der Schweiz. Konzernchef Peter Spuhler entschied, erst von 1500 auf 500 Mitarbeiter zu reduzieren. Inzwischen ist gemäss CH-Media-Informationen das Werk in Minsk praktisch stillgelegt. Angestellte wurden vor allem nach Polen, rund 100 sogar in die USA verlegt. Dort hat Stadler ebenfalls grosse Werke.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen