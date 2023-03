Skibillet-Preise: Günstig Skifahren durch Dynamische Preise

Skibillett-Preise Wie Sie beim Skifahren Geld sparen können – unsere grosse Datenanalyse Eine Auswertung von CH Media zeigt: Selbst Familien mit wenig Flexibilität können beim Skibillett Hunderte von Franken einsparen, wenn sie sich die dynamischen Preise zunutze machen. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 17.03.2023, 11.59 Uhr

Die Preisgestaltung von Schweizer Skigebieten führt immer wieder zu Diskussionen. In dieser Saison sahen sich beispielsweise das Skigebiet Sörenberg im Kanton Luzern und die Toggenburger Bergbahnen mit Kritik konfrontiert. Die Ursache ist das sogenannte Dynamic Pricing. Seit viele Skigebiete auf dieses Modell setzen, ist der Preis für eine Tageskarte nicht mehr fix definiert. Je nachdem, wann man sein Skibillett kauft, zahlt man mehr oder weniger.

Eine Auswertung von CH Media zu den vier Skigebieten Gstaad, Engelberg sowie den beiden Bündner Destinationen Laax und St.Moritz zeigt nun deutlich: Wenn sich der Preis für ein Skibillett an einem bestimmten Datum erst einmal erhöht hat, bleibt er im besten Fall gleich oder steigt weiter. Die nachfolgende Grafik zeigt das exemplarisch für ein 1-Tages-Skiticket für den 21. Februar 2023 – ein Dienstag in einer typischen Skiferienwoche.

Die gleiche Entwicklung lässt sich auch für andere Ticketkategorien und Tage zeichnen. Mit einer Ausnahme: In Gstaad schwanken die Preise fürs Skifahren für einige wenige Tage ganz leicht, zum Beispiel rund um den Jahreswechsel.

Für Wintersportlerinnen und Wintersportler gilt also: Wer früher bucht, fährt günstiger. Auch weitere Faktoren spielen eine Rolle: Es gibt zum Beispiel Zeiträume im Jahr, in denen das Skivergnügen günstiger ist. Oder Wochentage, die sich eher lohnen. Und je nach Anzahl Gültigkeitstagen des Skipasses steigen die Preise früher oder später sowie stärker oder schwächer an.

Wir haben die Situation für drei typische Fälle analysiert. Dafür haben wir jeweils ab Ende November bis zum 12. März jeden Tag die online einsehbaren Preise verschiedenster Tickets erhoben.

Wer einen freien Tag unter der Woche auf der Skipiste verbringen will, kann das im Schnitt in Engelberg und Gstaad (beide rund 57 Franken) deutlich günstiger tun als in Laax (67 Franken) und St.Moritz (79 Franken). Selbstverständlich unterscheiden sich die Skigebiete im Angebot, so zum Beispiel in der Anzahl Pistenkilometer, weshalb Vergleiche zwischen den Skigebieten mit Vorsicht zu betrachten sind.

Für preisbewusste Skifahrerinnen und Skifahrer könnte sich aber auch ein Blick auf das Angebot des durchschnittlich teuersten Skigebiets lohnen: Die Tageskarte gibt es in St.Moritz teilweise für 45 Franken. So günstig wird es zwar nur an wenigen Mittwochen im Beobachtungszeitraum. Dafür haben die tiefen Preise aber teilweise bis wenige Tage vor dem entsprechenden Datum Bestand.

Auch in den anderen Skigebieten gibt es die tiefsten Preise nur an wenigen Tagen, sie verteilen sich aber auf unterschiedliche Wochentage. Entscheiden muss man sich deutlich früher als in St.Moritz. Während man dort teilweise noch 5 Tage vorher einen Schnäppchenpreis erzielen kann, gibt es solche in Laax nur bis 12, in Gstaad 17 und in Engelberg gar 23 Tage vorher noch. Allen Skigebieten gemein ist: Freitags gibt’s keine Schnäppchen.

Die teuersten Tickets werden in allen Skigebieten nur an wenigen Tagen verkauft, im Falle des Spitzenreiters St.Moritz gar nur an einem einzelnen. 111 Franken kostete ein Ticket für den 2. Januar, wenn man dieses erst am 1. Januar kaufen wollte.

Für alle Skigebiete gilt: Wer unerwartet zum Skivergnügen kommt und die Tageskarte erst kurz vor dem Ausflugstag kaufen kann, der zahlt deutlich mehr. Die steilsten Anstiege der Ticketpreise sind zwei bis drei Wochen vor dem Skitag zu verzeichnen.

Wer einen Wochenendausflug für zwei Personen plant, fährt im Schnitt in Gstaad und Engelberg am günstigsten. Für den 2-Tages-Pass für Samstag und Sonntag werden pro Person rund 115 Franken fällig. In Laax (135 Franken) und St.Moritz (152 Franken) liegen die Preise wie beim 1-Tages-Ticket unter der Woche höher. Allerdings bietet St.Moritz hier keine supergünstigen Angebote. Die Spannbreite bleibt aber gross (128.50 bis 204 Franken).

Gstaad und Engelberg sind auch die zwei Destinationen, die insgesamt die günstigsten 2-Tages-Pässe anbieten. Allerdings in beiden Fällen nur gerade für ein Wochenende am Ende der Saison: In Engelberg ist ein 2-Tages-Pass für den 14. und 15. April zum Zeitpunkt dieser Auswertung weiterhin für 97.50 Franken erhältlich, in Gstaad ein solcher für den 1. und 2. April für 98 Franken.

Auch in Gstaad gab’s den günstigsten 2-Tages-Pass (128.50 Franken) nur einmal, am 3. und 4. Dezember. In Laax war das Skifahren ebenfalls an jenem Wochenende mit 111 Franken vergleichsweise günstig. Diese Gelegenheit bietet sich dort am 15./16. April noch einmal. Allerdings nur, wenn man seine Tickets schon bis spätestens Anfang März für jenes Wochenende gekauft hat.

Die höchsten Preise für 2-Tages-Skipässe werden in allen Skigebieten nur selten fällig. In St.Moritz (204 Franken), wenn man sich am 30. Dezember spontan fürs Skifahren übers Wochenende entschieden haben sollte. In den anderen drei Skigebieten sind es ebenfalls Spontanbuchungen für einzelne Wochenenden, die am ehesten einen tiefen Griff ins Portemonnaie erfordern.

Insgesamt zeigt sich auch bei dieser Ticketart: Wer länger mit dem Kauf zuwartet, zahlt mehr. Die Preissteigerung ist relativ konstant, zieht dann aber in etwa zwei Wochen vor dem Kaufdatum nochmals merklich an.

Eine vierköpfige Familie, die am Samstag in die Skiferien reist und dann von Sonntag bis Freitag auf die Piste möchte, fährt in Engelberg am günstigsten. Im Schnitt kosten zwei 6-Tages-Tickets für Erwachsene und zwei 6-Tages-Tickets für Kinder dort zusammen knapp 780 Franken. In St.Moritz beträgt das Total rund 1130 Franken.

Einberechnet ist hier, dass das zweite Kind in St.Moritz 30 Prozent günstiger fährt. Auch in Gstaad können Familien von Rabatten profitieren. Detaillierte Informationen dazu sind laut deren Website aber nur an den Kassen der Bergbahnen erhältlich.

Die Spannbreite ist auch bei dieser Billettsorte gross, wie die nachfolgende Grafik zeigt.

Um die günstigsten Preise zu erhalten, müsste die Familie aber unabhängig von Schulferien sein oder erst im Frühling auf die Piste gehen. Die günstigsten 6-Tages-Tickets sind in der Regel Anfang oder Ende Saison zu haben. Wenn die Familie diese Flexibilität nicht mitbringen kann, gibt es trotzdem gute Nachrichten: Die maximalen Preise werden meist auch nur in einer einzelnen Woche verlangt.

Vergleicht man für diese vierköpfige Familie nun die teuerste mit der günstigsten Woche, ergibt sich ein Einsparpotenzial von maximal 507 Franken.

Wer nur eine konkrete Woche für die Skiferien zur Verfügung hat, kann trotzdem Geld sparen. Bedingung dafür: früh buchen. Für eine Skiferienwoche, die mit einem Pistentag am Sonntag, 19. Februar, startete und bis zum Freitag dauerte, liessen sich beispielsweise in Engelberg und Gstaad immer noch rund 200 Franken einsparen. In Laax noch rund 150 und in St.Moritz weniger als 100 Franken.

Die Skigebiete setzen nach eigenen Angaben vor allem aus zwei Gründen auf dynamische Preise. Zum einen wolle man jene Wintersportlerinnen und Wintersportler belohnen, die früh buchen. «Durch die Einführung des dynamischen Preismodells offerieren wir unseren Gästen einen attraktiven Frühbucherbonus», sagt beispielsweise Urs Egli, Head of Marketing bei den Engelberger Titlis Bergbahnen.

Das sei insbesondere für «Familien, die ihre Aufenthalte früh anhand des Schulkalenders planen», eine Belohnung, sagt Sina Dodier, Leiterin Verkauf & Kommunikation beim Zusammenschluss der Oberengadiner Bergbahnen Engadin St.Moritz Mountains.

Der zweite Grund sei die gleichmässigere Auslastung der Anlagen. Vereinfacht gesagt: Durch vergleichsweise günstige Preise sollen Wintersportlerinnen und Wintersportler angeregt werden, von Tagen mit hoher Nachfrage auf Tage mit tieferer Nachfrage auszuweichen. «Das Gästeaufkommen verteilt sich besser über den gesamten Winter, was sich wieder in der Erlebnisqualität für die Gäste widerspiegelt», lässt die Medienstelle Laax ausrichten.

Auch die Bergbahnen Gstaad erwähnen diese beiden Gründe und ergänzen: «Durch die stärkere Einbindung der Nebensaison in die Preispolitik konnte die Zahl der verkauften Skitickets und damit der Umsatz über den gesamten Winter gesehen gesteigert werden.»

Nicht gänzlich in die Karten blicken lassen sich die Verantwortlichen bei der Berechnung der Preise. Die meisten verweisen auf verschiedene Faktoren, die den Preis beeinflussen. So sagt zum Beispiel Egli: «Die Preise für die Skitickets werden kontinuierlich neu berechnet. Der aktuelle Preis wird dabei durch verschiedene Faktoren wie die Saisonphase, den Wochentag, das Buchungsdatum, die aktuellen Buchungsstände oder die Wetterprognose beeinflusst.»

Allen gemein ist aber: Auf kurzfristige Preisreduktionen, zum Beispiel bei einer deutlichen Schlechtwetterprognose, verzichten die Skigebiete. Auch in Gstaad ist das der Fall. Die leicht tieferen Preise, die in der Auswertung für wenige Daten festgestellt wurden, war eine Ausnahme. Aufgrund der Wetterlage wurden die Tickets zwar tatsächlich günstiger, wer aber bereits zu einem höheren Tarif gekauft hatte, konnte sich die Differenz erstatten lassen.