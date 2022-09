Die heiklen Geschäfte von Migrolino mit Aserbaidschans Ölriesen

Tankstellen Aserbaidschan führt Krieg gegen Armenien: Migrolino geschäftet trotzdem weiter mit dem staatlichen Ölkonzern Socar Da Putin beschäftigt ist, lanciert der aserbaidschanische Diktator neue Angriffe auf Armenien. Der staatliche aserbaidschanische Ölkonzern ist eng mit der Schweiz und der Migros verflochten. Nun wird Kritik laut. Pascal Michel Jetzt kommentieren 14.09.2022, 15.00 Uhr

Migros-Produkte beim Staatskonzern Aserbaidschans: Migrolino-Shop in Zürich. Christian Beutler/Keystone

Seit Jahrzehnten kämpfen die ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien um das Gebiet Bergkarabach. Im Schatten des russischen Kriegs in der Ukraine sind am Dienstag wieder Gefechte ausgebrochen.

Der armenische Präsident Nikol Paschinjan erklärte, aserbaidschanische Truppen hätten an drei Stellen armenische Stellungen mit Artillerie und grosskalibrigen Waffen angegriffen. Dabei seien 49 Soldaten ums Leben gekommen. Der Zeitpunkt des aserbaidschanischen Angriffs dürfte kein Zufall sein: Russland gilt als Schutzmacht Armeniens, hat derzeit aber wegen des Kriegs in der Ukraine kein Interesse, zu intervenieren. Diese Chance nutzte der aserbaidschanische Diktator Ilham Alijew nun aus.

Migrolino liefert Migros-Produkte an Socar

Der Angriff Aserbaidschans, eines autoritär regierten Staats mit bedeutenden Ölreserven, wirft ein Schlaglicht auf eine Schweizer Verbindung zur Diktatur im Kaukasus.

Die Migros-Tochter Migrolino beliefert nämlich 60 Socar-Tankstellen in der Schweiz mit Migros-Eistee, Sandwiches der Eigenmarke Migrolino oder Markenprodukten wie Red Bull. Sie hat 2012 einen Franchisevertrag mit dem staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzern abgeschlossen und ist seither «Partner» von Socar.

Der staatliche Öl-Riese sorgt dafür, dass Milliarden an Dollar in die Staatskasse von Machthaber Alijew fliessen. Einen Grossteil des Umsatzes generiert Socar über Firmen in der Schweiz. Socar betreibt hierzulande mehrere Tochtergesellschaften, darunter eine Holding sowie die Socar Trading AG in Genf, die das aserbaidschanische Öl in der ganzen Welt vertreibt.

Bundesrat soll eingreifen

Finanziert die Migros mit den Migrolino-Tankstellenshops indirekt den aserbaidschanischen Krieg gegen Armenien? Ja, findet Mitte-Nationalrat Stefan Müller Altermatt. Er weist darauf hin, dass die aktuellen Angriffe «durch das Öl- und Gasgeld von Socar bezahlt werden».

Als Präsident der Gesellschaft Schweiz-Armenien fordert Müller-Altermatt den Bundesrat dazu auf, «sich dafür einzusetzen, dass die Schweizer Aktivitäten von Socar eingestellt oder zumindest kontrolliert werden». Es dürfe nicht länger sein, «dass eine der Hauptfinanzierungsquellen für den Krieg, den Aserbaidschan seit mehreren Jahren gegen die Existenz des armenischen Volkes führt, in der Schweiz erwirtschaftet wird».

«Socar betreibt die Shops selbstständig»

Auf Anfrage schreibt Migrolino, man habe keine Kontakte nach Aserbaidschan, sondern «einen Franchisevertrag mit der Schweizer Betreibergesellschaft Socar Energy Switzerland AG». Socar betreibe gemäss diesem Vertrag die Shops selbstständig. «Migrolino erlaubt die Nutzung des Logos und liefert Waren aus dem Migros-Sortiment sowie Drittmarken», so ein Sprecher.

Man beobachte die neuesten Entwicklungen aber mit besonderer Aufmerksamkeit. «In der Auseinandersetzung um Nagorno-Karabach existieren in Bezug auf Aserbaidschan keine Sanktionen der Schweiz», stellt die Migros fest.

Die heikle Geschäftsbeziehung zu überdenken, ist beim Detailhändler offenbar kein Thema. Die Schweizer Socar-Kunden können somit weiterhin an den Tankstellen Cumulus-Punkte sammeln.

