Schweizer Messenger Teleguard profitiert von Facebookpanne

Social Media 60'000 Anmeldungen pro Tag: Megapanne bei Facebook beschert Schweizer Messengerdienst einen Höhenflug Probleme bei den grossen Tech-Konzernen treibt Nutzerinnen und Nutzer zum Messenger Teleguard, einer Schweizer Nachrichtenapp. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 08.10.2021, 12.20 Uhr

Bei den Messengerdiensten rückt nun auch das Thurgauer Produkt Teleguard immer mehr in den Focus. Collage: Stefan Borkert

Bei Teleguard in Egnach, Kanton Thurgau, laufen die Drähte heiss und die Server geraten an ihre Belastungsgrenzen. Teleguard ist ein noch junger Messengerdienst aus dem Hause Swisscows. Swisscows wiederum ist eine Tochter des Technologieunternehmens Hulbee, das unter anderem auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert ist. Mit der Internetsuchmaschine Swisscows bietet Gründer und CEO Andreas Wiebe schon seit Jahren Google die Stirn und schnappt sich so ein paar Prozent des Suchmaschinenmarkts. Sein Versprechen: Die Privatsphäre ist geschützt. Daten werden anonymisiert. Die Verschlüsselung genügt den höchsten Standards. Daten werden nicht abgegriffen und verkauft. Das gilt auch für die seit Januar eingeführte Alternative zu Whatsapp, Teleguard.

Swisscows aus Egnach hat den Messenger Teleguard entwickelt. PD

Nach anfänglichen Kinderkrankheiten läuft die App nun. CEO Wiebe kündigt an, dass demnächst die Business-Version auf den Markt kommt und man werde die Gratisversion mit 2,5 GB Speicherplatz ausstatten für Fotos und Filme.

Platz eins bei «Chip»

Als zu Wochenbeginn Facebook mit Whatsapp und Instagram plötzlich sieben Stunden offline war, da profitierten nicht nur andere Alternativen zu Whatsapp, sondern eben auch der Egnacher Messengerdienst von der Schwäche der Big-Tech-Konzerne. Bei der Computerzeitschrift «Chip» landeten die Android-Version und die iOS-Version von Teleguard auf dem ersten Platz der am meisten heruntergeladenen 330 Apps aus dem Bereich Soziale Netzwerke. IT-Experte Patrick Hannemann bescheinigt Teleguard: «Insgesamt wirkt Teleguard vielversprechend. Vor allem Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler könnten vom guten Datenschutz profitieren. Einzig die Club-Funktion müsste noch überarbeitet werden.» CEO Wiebe hat die Kritik gehört und verspricht bei dieser Funktion Nachbesserungen.

60'000 Installationen

Die Panne bei Facebook hat Teleguard einen Höhenflug beschert, der anhält. Eigene Recherchen ergaben, dass vor dem Facebook-Grounding durchschnittlich 8000 Teleguard-Installationen pro Tag erfolgten. Danach waren es in den Tagen bis am Donnerstagmittag bereits rund 60'000, Tendenz steigend. Seitens der Evangelischen und Katholischen Kirchen in Deutschland wurde den Recherchen zufolge ebenfalls grosses Interesse an Teleguard angemeldet. So könnten bald weitere bis zu 22,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hinzukommen.

Dazu beigetragen haben mag auch die Berichterstattung in Fachmedien, die jeweils den Datenschutz des Egnacher Produkts und die Sicherheit hervorhebt. So heisst es bei «Chip»:

«Die kostenlose App Teleguard aus der Schweiz möchte die besten Funktionen der verschiedenen Apps vereinen. Der Messenger ist verschlüsselt, kostenlos und erfordert keine Telefonnummer oder E-Mail zur Anmeldung.»

Schon länger ist Wiebe mit seinen datensicheren Programmen und seiner KI- Expertise im Ausland gefragt.

Die EU versucht sich auch in den Bereichen Suchmaschine, Internet und soziale Medien von den US-Konzernen wie etwa Google und Facebook unabhängiger zu machen. So hielt Wiebe diesen Mai im Deutschen Bundestag ein Referat über die Bedrohung der Demokratie durch die Big-Tech-Konzerne. Immer im Gepäck hat er seine selbst entwickelten Alternativen. Wiebe sagte damals, dass diese Unternehmen in der Lage wären, der Demokratie gefährlich zu werden, da sie Suchergebnisse manipulieren und wichtige Informationen unsichtbar machen könnten. Facebook unterstellt er im aktuellen Fall eine «Desinformation» der Nutzerinnen und Nutzer. 24 Stunden vor dem Abschalten aller Systeme habe schliesslich in den USA eine der grössten Vernehmungen von Facebook Managern begonnen. So konnten etwaige Enthüllungen nämlich nicht sofort über die Kanäle von Facebook, Whatsapp und Instagram verbreitet werden, sagt er.

Andreas Wiebe, Gründer und CEO der Hulbee AG in Egnach, deren Tochter Swisscows Teleguard auf den Markt gebracht hat. Donato Caspari

Swisscows bereitet weitere Rollouts vor

Der Bedarf an datensicheren Suchmaschinen, Messengern und Programmen für Unternehmen steigt. Wiebe sagt, dass man die Serverkapazitäten ständig anpasse. Als Vorstufe zu einem Börsengang sind Partizipationsscheine in einer ersten Runde ausgegeben worden. Aufgrund der Nachfrage hat eben die zweite Ausgaberunde begonnen. Noch im November will Swisscows die Möglichkeit anbieten, dass Domains bei ihr registriert werden können. Und schliesslich ist im kommenden Jahr der Rollout eines eigenen E-Mail-Programms vorgesehen.