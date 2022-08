Linkedin: Chefs von Nestlé, Novartis und Hotelplan ganz privat

Social Media Mit Hund, an der Parade, beim Festen: Diese Spitzenmanager gewähren auf Linkedin ungewohnt tiefe Einblicke Vermehrt äussern sich auf der Online-Plattform bekannte CEOs von Schweizer Grosskonzernen wie Nestlé, Novartis oder Hotelplan - und geben dabei Privates preis. Eine Auswertung zeigt, welche Firmenchefs besonders populär sind. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Zeigen sich auf Linkedin von ihrer lockeren Seite: Nestlé-Chef Mark Schneider mit seinem Hund, Hotelplan-Chefin Laura Meyer an einem Branchen-Dinner. Screenshot: Linkedin

Kritik gibt es hier kaum, dafür viele englische Plattitüden, gegenseitiges Sich-auf-die-Schultern-klopfen und Selbstvermarktung ohne Ende. Willkommen auf Linkedin, dem Facebook der Wirtschaftswelt, wo die meisten Sätze beginnen mit «I am so proud...», «I am so «grateful...», «I am so honored...» - auf Deutsch: Ich bin so stolz, ich bin so dankbar, ich fühle mich so geehrt.

Das Portal aus dem Silicon Valley in Kalifornien wurde vor 19 Jahren gegründet, bringt es aber heute auf einen Umsatz von 10 Milliarden Dollar, zählt 18'000 Angestellte und hat über 830 Millionen Mitglieder - darunter auch vermehrt Chefinnen und Chefs von Schweizer Unternehmen. Vorreiter hierzulande sind zwei Amerikaner, Novartis-Chef Vas Narasimhan und Logitech-Chef Bracken Darrell. Angesichts ihres Publikationsrhythmus scheinen die beiden einen signifikanten Teil ihrer Arbeitszeit mit dem Durchstöbern von Linkedin-Nachrichten und dem Verfassen solcher zu verbringen. Und: Sie haben mit 293’000 respektive 77'000 Followern mit Abstand am meisten virtuelle Fan von allen Wirtschaftskapitänen aus der SMI-Welt.

Nestlé-Chef hat 33'000 Follower

Kuoni-Chef Dieter Zümpel grüsst auf Linkedin aus seinem temporären Home Office auf Ibiza. zvg

Da wollte Nestlé-Chef Mark Schneider nicht länger abseitsstehen. Im Dezember verkündete er: «Ein widerspenstiger CEO tritt Linkedin bei.» Inzwischen hat er über 33’000 Follower. Und vor einigen Wochen meldete sich Kuoni-Chef Dieter Zümpel mit einem Bild aus seinem temporären Home Office auf Ibiza: «Ich freue mich, an dieser Stelle ab sofort das eine oder andere Erlebnis aus meinem Arbeitsleben zu teilen.»

Doch was haben die Chefinnen und Chefs zu erzählen? Es folgt ein Einordnungsversuch anhand von fünf Typen:

Der «Wir sind so toll»-Typus:

Diese Gattung der nach aussen getragenen Lobhudelei über die eigene Firma und eigenen Mitarbeitenden ist die wohl am häufigsten präsente auf Linkedin. So stellte Novartis-Chef Vas Narasimhan kürzlich einige Bilder einer internen Verleihung online und schrieb dazu, dass er nicht stolzer auf seine Angestellten sein könnte. Und nicht nur das: Er könnte auch nicht dankbarer sein.

Hotelplan-Chefin Laura Meyer, seit 8 Jahren auf Linkedin, spricht ein überschwängliches Lob aus auf die Mitarbeitenden einer Tochterfirma in Deutschland: «Our amazing staff that is handling the rather chaotic summer season amazingly well.» - Auf Deutsch: Unser unglaubliches Team geht so unglaublich mit dem ziemlich chaotischen Sommer um. Der Beitrag untermauert die Beobachtung, dass das Wort «amazing» zum Standard-Glossar der Linkedin-Heavy-User gehört. Und das ist Meyer, die auf Linkedin postet, hashtaggt und liked was das Zeugs hält, ohne Zweifel.

Verteilt auf Linkedin gerne Lob und Glückwünsche: Hotelplan-Chefin Laura Meyer. Screenshot: Linkedin

Auch Jessica Anderen, Chefin von Ikea Schweiz, verbreitet gerne frohe Botschaften und Selbstlob zur eigenen Firma. So zum Beispiel freute sie sich online über den «fantastischen» Tag, als der der obersten Ikea-Chef, Jesper Brodin, die Filiale im zürcherischen Dietlikon besuchte und dort seine «positive Energie» verbreitete. Und sie postete ein Bild von sich an der Pride-Parade in Zürich und betonte gleichzeitig das Bekenntnis ihrer Firma zu Diversität und Inklusion.

Jessica Anderen (rechts) teilt auf Linkedin ein Bild vom Besuch des obersten Ikea-Chefs Jesper Brodin (links). Optisch nicht sichtbar: Seine positive Energie, mit der er die Filiale offenbar füllte. Screenshot: Linkedin

Der «Schaut her, ich bin ganz normal»-Typus:

Ok, die CEOs mögen Millionen verdienen, oft eine saftige Antrittsgage kassieren, und selbst wenn sie alles vermasseln mit einem goldenen Fallschirm davonfliegen. Aber hey, auch die Top-Leute sind Leute, Menschen wie du und ich, die nicht nur ständig im Anzug herumlaufen und edle Business-Lunches geniessen. Oder?

Nestlé-Chef Mark Schneider mit Hund. Screenshot: Linkedin

Nestlé-Chef Mark Schneider zeigte sich zuletzt bemüht, ein bodenständiges Bild von sich abzugeben. Er teilte Schnappschüsse von sich im Polo-Shirt bei Kakao-Bauern in Afrika, mit Tächli-Kappe auf einem Zürcher-Biohof, mit Sneaker-Schuhen an einem Podiumsgespräch und mit seinem Hund am «Bring your Dog to Work Day», am Tag, an dem Nestlé und andere Firmen das Mitbringen des Vierbeiners ins Büro erlauben.

Selecta-Chef Christian Schmitz richtete diese Woche ein Grusswort an seine Belegschaft - inklusive Selfie mit Kruzifix im Hintergrund. Der für seinen Führungsstil umstrittene Manager der Snackautomaten-Firma zeigt, dass er nicht nur Druck auf sein Kader ausüben und Angestellte entlassen, sondern wie ein ganz normaler Mitarbeiter einen Feiertag wie Mariä Himmelfahrt in der Natur verbringen kann. Dies sei eine «great opportunity», eine grosse Chance, einen Schritt zurück zu machen, zu reflektieren und die Batterien aufzuladen.

Christian Schmitz und das Kruzifix: Der Selecta-Chef beim Wandern in der Innerschweiz. Screenshot: Linkedin

Schmitz liess sein Team wissen, dass es ihm in seiner neuen Heimat Zug sehr gefällt und er häufig wandern geht, um die Umgebung zu erkundigen. Seine Gedankengänge teilte er ebenfalls: Letzte Woche habe es einige Auf und Abs gegeben. «Jeder, der hart arbeitet, weiss, dass man nicht immer alles richtig hinbekommt.» Er finde es wichtig, sich jeden Tag daran zu erinnern, wie dankbar er für sein Leben sei.

Auch der Chef des Pharmariesen Novartis braucht mal eine Kaffee-Pause. Screenshot: Linkedin

Novartis-Chef Vas Narasimhan gibt derweil gerne Tipps zum Abschalten und fragt sein Team nach ihren Erfahrungen. Für seinen Energiehaushalt sei es zum Beispiel wichtig, dass er kleine Pausen tagsüber einlege, «um meine Energie zum Lernen zu behalten und um zu führen». Wissenschaftliche Daten würden nachweisen, dass Ruhepausen und Erholung nicht nur für die psychische und physische Gesundheit wichtig seien, sondern auch um das Beste bei der Arbeit rauszuholen.

Der «Linkedin? Was ist Linkedin?»-Typus:

Severin Schwan tritt als Chef von Roche bald ab. Wieso also noch ein Linkedin-Profil eröffnen? Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Swiss Market Index (SMI) umfasst die 20 grössten, börsenkotierten Schweizer Firmen. Da wird wohl jeder CEO ein Linkedin-Profil haben - würde man meinen. Roche-Chef Severin Schwan ist aber auf der Plattform nirgends zu finden. Ebenso wenig wie Mario Greco vom Versicherungsriesen Zurich und Neo-Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner.

Der «Ach, ich habe ja mal ein Profil angelegt»-Typus:

Frankie Ng ist Chef vom Genfer Warenprüfkonzern SGS und auf Linkedin vertreten. Doch seinen 96'000 Angestellten hat er dort nichts zu erzählen. Keine Beiträge, keine Likes, nichts. Entsprechend klein ist die Anzahl Leute, die ihm online folgen, nämlich weniger als 600. Jérôme Lambert vom Luxusgüterkonzern Richemont mit 34'000 Angestellten bringt es derweil gerade mal auf drei Beiträge, die er auf Linkedin verfasst hat. Der letzte stammt aus dem Jahr 2019.

Damit es auch seine Linkedin-Follower wissen: So sieht Geberit-Chef Christian Buhl aus. zvg

Und dann wäre da noch Christian Buhl vom Geberit, dem Hersteller von Sanitärprodukten mit Sitz im st.gallischen Rapperswil-Jona. Er scheint von der Plattform nicht viel zu halten. Denn er hat nicht einmal ein Profilbild von sich hochgeladen.

Der «Mir liegt auch die Gesellschaft am Herzen»-Typus:

Erholungstipps, persönliche Schnappschüsse, philosophische Gedanken - die Konzernchefs auf Linkedin geben zwar Privates preis, doch meistens haben auch diese Beiträge irgendetwas mit dem Geschäft zu tun. Die Sneaker von Nestlé-Chef Mark Schneider stammen beispielsweise aus rezyklierten Nespresso-Kapseln. Und wenn Novartis-CEO Vas Narasimhan sagt, man solle Pausen während der Arbeit einlegen, um gesund zu bleiben, dann dient dies auch der Firma.

Bracken Darrell, Chef von Logitech, spricht auf Linkedin nicht nur über Computermäuse und Tastaturen seiner Firma. Tommaso Boddi / Getty Images North America

Doch dann gibt es einige Ausnahmen, die Kommentare über das Geschäftliche hinaus posten. Bei den SMI-Konzernen tanzt diesbezüglich vor allem Bracken Darrell aus der Reihe, der Chef vom Computerzubehörhersteller Logitech mit Sitz in Lausanne VD und im Silicon Valley. Der US-Amerikaner greift regelmässig in die Tasten, um gesellschaftspolitische Themen zu kommentieren. Zuletzt kritisierte er den Entscheid des amerikanischen Supreme Courts zur Abtreibungsregelung in den USA. Er postete ein emotionales Video eines Kampfsportlers, der über Suizid und mentale Gesundheit spricht, und rief seine Follower zu politischen Spenden auf, um dringend nötige Waffengesetzreformen zu unterstützen.

Die populärsten Chefs der SMI-Konzerne auf Linkedin gemessen an ihrer Anzahl Followers Vas Narasimhan, Novartis, 293'800 Bracken Darrell, Logitech, 77'400 Ralph Hamers, UBS, 35'800 Mark Schneider, Nestlé, 33'400 Björn Rosengren, ABB, 23'400 Christoph Aeschlimann, Swisscom, 12'700 Jan Jenisch, Holcim, 12'600 Christian Mumenthaler, Swiss Re, 12'300 Gilles Andrier, Givaudan, 6400 Pierre-Alain Ruffieux, Lonza, 5200 David Layton, Partners Group, 4400 David Endicott, Alcon, 3400 Jérôme Lambert, Richemont, 2400 Patrick Frost, Swiss Life, 1500 Frankie Ng, SGS, 587 Thomas Hasler, Sika, 558 Christian Buhl, Geberit, 289 Kein Profil: Ulrich Körner (Credit Suisse), Severin Schwan (Roche), Mario Greco (Zurich)

