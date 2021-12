Meyer Burger geht nach Arizona

Solarindustrie Meyer Burger zieht es nach Arizona Der einstige Solarpionier hat grosse Pläne in Amerika. 27.12.2021, 17.33 Uhr

Solarmodulfertigung von Meyer Burger in Freiberg D. ZVG

Das Unternehmen hat viel durchgemacht: Meyer Burger, der einstige Solarpionier aus Thun, wurde erst hochgejubelt, ging dann fast Konkurs, die Chefs und Besitzer gaben sich die Klinke in die Hand. Dann sollte alles besser werden mit einem radikalen Strategiewechsel: Das Unternehmen will nicht mehr nur Maschinen zur Produktion von Solarmodulen herstellen, sondern diese auch gleich an Endkunden verkaufen.