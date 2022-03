Machtkampf in der Chefetage der Gewerkschaft Syna

Sozialpartner Gewerkschaft Syna: Der Machtkampf in der Chefetage eskaliert Viele Abgänge, ratlose Beobachter, verunsicherte Mitglieder: Bei der zweitgrössten Gewerkschaft der Schweiz hängt der Haussegen schief. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Normalerweise kämpft die Gewerkschaft Syna für ihre Mitglieder, jetzt kämpft sie gegen sich selbst. (KEYSTONE/Siggi Bucher) Keystone

Es rumpelt gewaltig in der Chefetage der Gewerkschaft Syna, der mit rund 60’000 Mitgliedern nach der Unia die zweitgrösste Gewerkschaft des Landes und die grösste innerhalb des Travailsuisse-Verbundes. Gemäss Informationen von CH Media wurde der gesamten Geschäftsleitung gekündigt, die derzeit wegen einer Vakanz aus vier Personen besteht. Die Geschäftsleitung unter dem amtierenden Präsidenten Arno Kerst wiederum erachtet die Kündigungen als nichtig – und arbeitet weiter, wenn auch mit beschränkten Zugang, wurden doch den Mitgliedern der Führungscrew auch die Passwörter gesperrt.

Es ist die neuste Eskalationsstufe in einem Machtkampf, der wohl schon seit einigen Monaten andauern dürfte. Jedenfalls liessen die zahlreichen Personalabgänge in den letzten Monaten erste Beobachter hellhörig werden. Zuerst verliess der Finanzchef die Syna, dann der Verantwortliche für die Vertragspolitik, dann der Industrie-Sekretär und dann jener für den Bau. Gut möglich, dass es jeweils auch andere, individuelle Gründe für die Abgänge gab, in ihrer Gesamtheit ist die Zahl dennoch bemerkenswert.

Syna spricht von «Klärungsprozess»

Bei Syna spricht man nicht von einem Machtkampf, sondern von einem «Klärungsprozess zwischen Geschäftsleitung und Vorstand». Es gebe Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Aufgabenverteilung und die Verantwortlichkeiten zwischen den beiden Gremien, wie Syna-Mediensprecherin Flurina Hoffmann erklärt. Mehr Details will die Gewerkschaft angesichts des laufenden Verfahrens nicht mitteilen. Es sei ein interner Prozess, der nun «juristisch begleitet» werde – wobei es hier auch um die Frage gehen dürfte, ob die Kündigungen an die Adresse der Geschäftsleitungsmitgliedern rechtens waren.

In der Sozialpartner-Szene schaut man derweil mit Sorge auf Vorgänge bei Syna, die Mitglieder sind verunsichert. Schliesslich stehen einige wichtige Verhandlungen auf der Agenda – so etwa jene im Baugewerbe oder in der Maschinenindustrie. «Das operative Geschäft ist sichergestellt», versichert Syna-Sprecherin Hoffmann.

Der Präsident hat den Rücktritt schon angekündigt

Noch-Syna-Präsident Arno Kerst. Key

Der amtierende Präsident Arno Kerst hat bereits im Sommer 2021 erklärt, dass er nach acht Jahren respektive zwei Amtsperioden nicht nochmals kandidieren werde. Das Präsidium soll im Oktober am Syna-Kongress neu besetzt werden. Gemäss Statuten können Wahlvorschläge bis zwei Monate vor dem Kongress an den Vorstand gerichtet werden. Antragsberechtigt sind die Regionen, die Branchen, die Verbandskommissionen, der Vorstand sowie die Sekretärenkonferenz. Bis anhin hat nur die Region Zürich/Schaffhausen einen Vorschlag eingereicht und die amtierende Vizepräsidentin Mandy Zeckra nominiert, die derzeit in der Geschäftsleitung die Rechtsabteilung führt – und der folglich auch gekündigt wurde.

Die Syna vertritt die Interessen von Arbeitnehmenden aus zahlreichen Branchen im Dienstleistungssektor, im Gewerbe und der Industrie. Entstanden ist diese erste interprofessionelle Gewerkschaft des Landes 1998 – aus dem Zusammenschluss des Christlichen Holz- und Bauarbeiterverbandes (CHB), der Christlichen Gewerkschaft für Industrie, Handel und Gewerbe (CMV), dem Landesverband freier Schweizer Arbeitnehmer (LFSA) und der Schweizerischen Grafischen Gewerkschaft (SGG) sowie des Verbandes des christlichen Staats- und Gemeindepersonals (VCHP).

