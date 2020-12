SpaceX-Rakete nach Testflug bei Landung explodiert

Nach einem Testflug ist ein Prototyp der Starship-Rakete der US-Weltraumfirma SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk bei der Landung explodiert. Die Rakete ging beim Aufsetzen auf einer Betonplatte in der Nähe der Startrampe in Boca Chica, Texas, in Flammen auf.

10.12.2020, 08.51 Uhr