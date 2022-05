Spritpreise über zwei Franken: Erste Firmen erhöhen Benzin-Spesen

Spritpreise Preisexplosion an der Zapfsäule: Erste Firmen zahlen jetzt mehr Benzin-Spesen –so viel Kilometergeld brauchen Sie, um nicht draufzuzahlen Beim Zeitungszusteller Presto erhalten Mitarbeitende, die mit dem eigenen Auto unterwegs sind, fünf Rappen mehr pro Kilometer. Zahlen des TCS zeigen: Wer als Angestellter weniger als 70 Rappen Spesen erhält, legt drauf. Pascal Michel Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Nicht mehr auf Allzeithoch, aber stets über zwei Franken seit März: Die Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Im Vergleich zum Jahresende 2020 zahlen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten für Benzin und Diesel aktuell 45 Prozent mehr. Dies belegt der Index der Konsumentenpreise des Bundesamts für Statistik. Zuletzt schossen die Preise wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in die Höhe. Im April legte der Benzinpreis nochmals um 2,5 Prozent zu, der Diesel um sechs Prozent. Laut dem Touring Club der Schweiz (TCS) kostet der Liter Bleifrei 95 derzeit 2,03 Franken, der Liter Diesel 2,24 Franken.

Während bürgerliche Politiker wie SVP-Nationalrat Christian Imark von einer «ausserordentlichen Lage» sprechen und die Mineralölsteuer per Motion senken wollen – «um die mittelständischen Normalbürger und das Gewerbe zu entlasten» – sind erste Firmen bereits selbst aktiv geworden, um die zusätzliche Belastung der steigenden Preise für die Mitarbeitenden abzufedern.

Die Frühzustellerin Presto AG, eine Tochtergesellschaft der Post, zahlt den Angestellten, die für das Austragen der Zeitungen das eigene Auto benutzen, fünf Rappen mehr pro Kilometer. Die Kilometerentschädigung beträgt neu 70 Rappen. «Es handelt sich um eine temporäre Anpassung aufgrund der gestiegenen Benzinpreise», heisst es auf Anfrage.

Bei der UBS gibts nur 60 Rappen pro Kilometer

In anderen Unternehmen sind Diskussionen über ähnliche Schritte im Gang. Bei der Grossbank UBS erhalten Mitarbeitende 60 Rappen pro Kilometer, wenn sie das eigene Auto für die Firma benützen. Ob dieser Ansatz noch ausreicht, wird derzeit geklärt. «Wir überprüfen unser Spesenreglement und weitere Benefits regelmässig», so eine Sprecherin.

Dasselbe bei der Schweizerischen Post, die 60 Rappen pro Kilometer zahlt. Im Gegensatz zur Tochtergesellschaft Presto hat die Post für ihre Mitarbeitenden noch keine Anpassung vorgenommen. Aber: «Wenn die Preise dauerhaft stagnieren sollten, behalten wir uns vor, Anpassungen vorübergehend vorzunehmen.»

Klar ist, dass Handlungsbedarf besteht: Eine Entschädigung von 60 Rappen pro Kilometer reicht bei einem Benzinpreis von zwei Franken nicht mehr aus. Laut TCS sind 71 Rappen nötig, damit die Angestellten nicht selbst draufzahlen und neben dem Treibstoff alle anfallenden Kosten für das Auto abgegolten sind. Auch bei der Migros, die 65 Rappen pro Kilometer zahlt, gibt es noch Luft nach oben.

Eine Erhöhung der Kilometerentschädigung sei nun «unbedingt nötig», sagt Benoît Gaillard, Sprecher des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds. «Das ist nichts als eine Umsetzung des geltenden Rechts.» Denn der Arbeitgeber müsse alle entstandenen Auslagen ersetzen. Die Angestellten könnten die fehlenden Beträge gar einklagen, wenn sie die Differenz nachweisen könnten, so Gaillard.

Lohn und Spesen an die Teuerung binden

Bei steigenden Preisen ist im Vorteil, wessen Lohn an die Preisentwicklung gekoppelt ist. Verbreitet sind solche Lösungen vor allem im Ausbaugewerbe in der Romandie und teilweise in der Deutschschweiz, wie bei den Elektrikern und in der Industrie.

Bei den Spesen für Autofahrten mit dem Privatwagen gibt es keine einheitlichen Regelungen über alle Gesamtarbeitsverträge (GAV) hinweg. Meist stellen die Firmen eigene Autos zur Verfügung. Im GAV für die Gebäudetechnikbranche ist beispielsweise eine Abgeltung von 70 Rappen pro Kilometer festgesetzt. Ebenso kennt der GAV im Bauhauptgewerbe – dort arbeiten Maurer oder Strassenbauer – eine Abgeltung für den angeordneten Gebrauch des Privatwagens. Eine ähnliche Regelung gibt es in den meisten Unternehmen, wo Angestellte das eigene Auto für Firmenzwecke einsetzen und keine Gesamtarbeitsverträge bestehen.

Neben einer Korrektur nach oben kann sich die Gewerkschaft Unia vorstellen, die Kilometerentschädigungen an die Preisentwicklung zu koppeln. So blieben die Arbeitnehmenden nicht länger auf den gestiegenen Treibstoffkosten sitzen und kämen automatisch zum Spesen-Ausgleich. «Die beste Lösung wäre aber ohnehin, wenn der Arbeitgeber ein Fahrzeug zur Verfügung stellt», sagt Unia-Sprecher Christian Capacoel.

Benzinkosten sind meist gar nicht entscheidend

Die Preise an der Zapfsäule sind ein emotionales Thema. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass neben bürgerlichen Politikern die Gewerkschaften ihre Klientel bedienen wollen und dafür kämpfen, die Kostenbelastung für den Durchschnittsbürger zu senken.

Der Blick auf die Zahlen des TCS zeigt jedoch, dass der Benzinpreis bei der Kilometerentschädigung kaum ins Gewicht fällt. Die Kosten für den Treibstoff machen nur 16,3 Prozent der Entschädigung aus. Viel mehr ins Gewicht fallen Amortisation, Garagenkosten oder Versicherungen, die ebenfalls abgegolten werden.

Noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte der TCS die angemessene Entschädigung auf 69 Rappen pro Kilometer festgesetzt. Damals lag der Preis pro Liter Benzin noch bei 1,67 Rappen. Nun, da der Benzinpreis auf zwei Franken gestiegen ist, empfiehlt der Verband 71 Rappen. Wie der TCS vorrechnet, muss die Abgeltung bei 16 Rappen Mehrkosten pro Liter an der Tankstelle um einen Rappen steigen, um die höheren Spritpreise zu kompensieren.

Wirklich relevant ist die Preisexplosion an der Zapfsäule also nur für Angestellte, deren Arbeitgeber für die private Benutzung des Fahrzeugs deutlich unter 70 Rappen pro Kilometer zahlen.

Der TCS gibt weiter zu bedenken, dass bei der Berechnung der effektiven Fahrtkosten der Neupreis des Wagens eine entscheidende Rolle spielt. «Wer mit einem Fahrzeug im Wert von 50‘000 Franken unterwegs ist, für den kommt die Dienstfahrt genauso wie der Privatkilometer, etwa um 30 Prozent teurer zu stehen als mit einem Fahrzeug für 30‘000 Franken», sagt TCS-Sprecherin Sarah Wahlen. Es sei deshalb ratsam, zuerst die Preisklasse des benötigten Wagens mit dem Arbeitgeber zu definieren.

Arbeitgeberverband will abwarten

Keinen sofortigen Handlungsbedarf bei den Benzin-Spesen sieht der Arbeitgeberverband. Er stellt sich auf den Standpunkt, die Kilometerentschädigung umfasse immer mehr als die reinen Benzinkosten, weshalb sie auch unmittelbar die höheren Benzinpreise abdecke, sagt Sprecher Fredy Greuter. Die Unternehmen würden sich aber überlegen, wie sie mit dieser Situation umgehen wollten.

Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, wie grosszügig die Entschädigung des Unternehmens aktuell ausfällt – und wie lange der Benzinpreis auf hohem Niveau verharrt. Bleibt er konstant über der Zwei-Franken-Marke, dürften Firmen wie die UBS oder die Post, die 60 Rappen pro Kilometer zahlen, in Zugzwang geraten.

