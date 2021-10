Industrie Rausschmiss in Stans ja oder nein? Benpac und Vermieter widersprechen sich Die Verpackungsfirma stellt es so dar, als könnte sie in Stans bald weiterarbeiten. Der Vermieter widerspricht und verweist auf eine geordnete Schliessung. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 06.10.2021, 20.13 Uhr

Der Benpac-Standort in Stans wurde letzte Woche wegen ausstehenden Mietzahlungen von der Polizei geräumt. Dominik Wunderli (4. Oktober 2021)

Nachdem der Benpac-Standort in Stans letzte Woche wegen Mietausständen geräumt worden war, wurden die 80 Mitarbeiter am Mittwoch über das weitere Vorgehen informiert. Wie das in der Verpackungsbranche tätige Unternehmen im Anschluss daran in einer Medienmitteilung ankündigte, soll das Betriebsgebäude in Stans schon in der kommenden Woche wieder bezogen werden. Als Folge der vorübergehenden Stilllegung des Betriebs käme es «zu keinen betriebsbedingten Kündigungen», hiess es. Auch alle Lehrstellen würden erhalten bleiben.

Benpac-Eigentümer Marco Corvi.

Bild: Boris Bürgisser

Als Grund für die derzeitige Situation gibt die Benpac erneut an, dass ihr die Müller Martini AG seit geraumer Zeit einen hohen sechsstelligen Betrag schulde; daher habe Benpac Müller Martini vergangene Woche betrieben. Benpac hatte den Standort 2019 von Müller Martini übernommen und anschliessend auch Aufträge vom Zofinger Maschinenbauunternehmen erhalten. Nachdem sich Müller Martini jetzt dazu bereit erklärt habe, seine Schulden zu bezahlen, werde auch Benpac die geschuldete Miete bezahlen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Benpac hatte zwei Optionen

Dass Benpac sich plötzlich mit der Vermieterin geeinigt haben soll, überrascht. Hatte doch Stephan Wintsch von der Grapha Immobilien AG, welche wie Müller Martini zur Grapha-Holding AG gehört und die Liegenschaft in Stans besitzt, am Dienstag gegenüber unserer Zeitung explizit gesagt: «In unserem Gebäude in Stans hat Benpac keine Zukunft.» Auf Nachfrage konkretisiert Wintsch, dass er Benpac von Anfang an zwei Optionen gegeben habe: eine geordnete oder eine ungeordnete Schliessung. Bis gestern habe es «so ausgesehen, als würde es zu einer ungeordneten Schliessung kommen». Heisst: Benpac hätte den Standort per sofort verlassen müssen. Dann aber habe Benpac-Chef Marco Corvi angekündigt, den Standort geordnet schliessen zu wollen, so Wintsch. «Er darf also wieder ins Gebäude, sobald er die ausstehenden Mietforderungen in Höhe von etwa einer Jahresmiete beglichen hat.» Was bisher noch nicht passiert sei.

Allerdings heisse das nicht, ergänzt Wintsch, dass Benpac in dem Gebäude eine Zukunft habe. «Denn der Mietvertrag wurde von uns längst gekündigt und wird auch nicht mehr erneuert. Bis Ende Jahr muss Benpac das Gebäude verlassen haben». Der Darstellung des Unternehmens, die derzeitige Situation habe etwas mit ausstehenden Zahlungen seitens Müller Martini zu tun, widerspricht Wintsch. «Wenn jemand fortlaufend Teile von einem anderen bezieht, gibt es auch fortlaufend offene Rechnungen. Dieser Betrag steht aber in keinem Verhältnis zur offenen Mietforderung.»