Standortwettbewerb Bodum will nach Baar statt Meggen – wieso eigentlich? Die Sitzverlegung von Bodum gibt zu reden – auch mit Blick auf den interkantonalen Standortwettbewerb. Gregory Remez 15.07.2021, 05.00 Uhr

Der Geschirr- und Küchenutensilienhersteller Bodum kommt also doch nicht nach Meggen. Stattdessen will das dänisch-schweizerische Unternehmen seinen Hauptsitz aus dem Luzernischen Triengen in den Kanton Zug verlegen. Ursprünglich hätte der Umzug nach Meggen bereits Ende 2020 stattfinden sollen, doch die Bauarbeiten auf dem Areal des früheren Restaurants Lerche an der Lerchenbühlstrasse verzögerten sich. Nun hat Bodum seine Pläne offenbar kurzerhand geändert und wird sich aller Voraussicht nach in Baar niederlassen.

Bodum-Filiale am Luzerner Weinmarkt. Bild: Nadia Schärli (13. Juli 2021)

Ein dafür geeignetes Grundstück habe man bereits gefunden, liess Rechtsanwalt Reto Marbacher, der Vertreter der Bodum Land Meggen II AG, gegenüber dieser Zeitung verlauten. Die Bodum Land Meggen II AG hatte einst das Grundstück an der Lerchenbühlstrasse erworben und dann dabei zusehen müssen, wie der geplante Bau des neuen Firmenhauptsitzes sich zusehends verzögerte.

Marbacher sorgte aber noch mit einer weiteren Aussage für Aufsehen. Auf die Frage, warum man sich nun für den Kanton Zug entschieden hat, bestritt der Rechtsanwalt, dass die tiefen Steuern in der Gemeinde Baar den Ausschlag gegeben hätten; diesbezüglich sei Meggen mindestens gleich attraktiv, wenn nicht sogar attraktiver. Entscheidender sei gewesen, dass «das Unternehmen Bodum den Kanton Zug als unternehmerfreundlicher» wahrnehme.

Nachbarkantone profitieren voneinander

Was er mit «unternehmerfreundlicher» genau meinte, führte Marbacher nicht näher aus. Trotzdem birgt seine Aussage mit Blick auf den interkantonalen Standortwettbewerb, der in den vergangenen Jahren sicher nicht an Intensität verloren hat, und die lange Vorgeschichte rund um Bodums Umzugspläne einiges an Zündstoff. Ist der Kanton Zug tatsächlich unternehmerfreundlicher als seine Nachbarn? Oder handelt es sich dabei um die einseitige Wahrnehmung eines einzelnen Unternehmens?

Der Kanton Luzern war mit seiner Tiefsteuerstrategie in den letzten Jahren gerade im Bereich der Firmenansiedlungen und Neugründungen durchaus erfolgreich. Bei den neu im Handelsregister eingetragenen Unternehmen lag er 2020 gar an der Spitze. In diesem Jahr konnte man mit der Ansiedlung des US-Pharmaunternehmens Organon (180 Mitarbeitende), des Frischhalteboxenherstellers Tupperware (50 Mitarbeitende) sowie der Maschinenbaufirma Afag Automation (120 Mitarbeitende) bereits drei weitere grössere Fische an Land ziehen.

Angesprochen auf die implizit geäusserte Kritik am Wirtschaftsstandort Luzern entgegnet Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern, dass er nichts davon halte, Nachbarkantone bei Firmenansiedlungen gegeneinander auszuspielen. Statt den interkantonalen Wettbewerb immer weiter anzukurbeln, wie das in den letzten Jahren zum Teil passiert sei, solle man die hiesige Wirtschaft als Gesamtgefüge denken.

«Die ganze Zentralschweiz ist als Wirtschaftsregion und Lebensraum attraktiv», betont Buck. «Es gibt Firmen, die sich im Kanton Luzern ansiedeln, und andere, die sich im Kanton Zug niederlassen. Schlussendlich profitieren aber beide voneinander.» Denn: Eine Ansiedlung bringe Wertschöpfung für die ganze Region. Das zeige sich insbesondere bei grossen Ansiedlungen wie etwa im Fall von Adidas in Root: «Rund die Hälfte der Belegschaft wohnt im Kanton Luzern, die andere Hälfte lebt aber in den Nachbarkantonen, zahlt dort Steuern und nutzt das dortige Freizeitangebot», erklärt Buck. Es profitiere also die ganze Zentralschweiz. Bei der Ansiedlung einer internationalen Firma in Zug sei das nicht anders.

Diese Standortfaktoren sind entscheidend

Auch in Zug nimmt man von jeglicher Polemik betreffend eines aktiven Wettbewerbs zwischen benachbarten Kantonen Abstand. «Es liegt nicht an uns, eine Bewertung der beiden Standorte vorzunehmen», sagt Bernhard Neidhart, Leiter des Zuger Amtes für Wirtschaft und Arbeit. «Es wäre auch falsch, zumal jedes Unternehmen einen anderen Anforderungskatalog für seinen zukünftigen Standort ausweist.» Aus dem Gesagten lasse sich folgern, dass «Firmen immer wieder ihren Standort mit deren aktuellem Anforderungsprofil abgleichen». Insofern sei es letztlich erfreulich, insbesondere auch für die Belegschaft, wenn ein Unternehmen beim Umzug in der gleichen Grossregion bleibt. Freilich kenne auch der Kanton Zug viele Beispiele in umgekehrter Richtung.

Warum sich ein Unternehmen letzten Endes an einem bestimmten Standort niederlässt, hängt gemäss den Wirtschaftsförderern nicht nur von der Höhe der Unternehmenssteuer ab. Diese dürften angesichts des gerade viel diskutierten Mindestgewinnsteuersatzes von 15 Prozent ohnehin an Standortrelevanz einbüssen, merkt Neidhart an. Daneben verweisen beide auf die gängigen Standortfaktoren:

Erreichbarkeit und Erschliessung des Standortes (ÖV-Anbindung, bei Bedarf: Nähe zu einem Flughafen)

des Standortes (ÖV-Anbindung, bei Bedarf: Nähe zu einem Flughafen) Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften (Lokale, Zupendler und Expats)

(Lokale, Zupendler und Expats) attraktive Infrastruktur in der Umgebung (Spitäler, Universitäten, Hochschulen)

in der Umgebung (Spitäler, Universitäten, Hochschulen) politische Stabilität

wirtschaftsfreundliche Ausrichtung der Bevölkerung und Behörden

der Bevölkerung und Behörden Lebensqualität und Image (Freizeitangebot, Naherholungsgebiete)

Es zeichne nachgerade das liberale Wirtschaftssystem der Schweiz und die föderalistische Ausprägung aus, so Neidhart, den sehr unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen individuell am ehesten gerecht zu werden. «Das ist die Grundlage für ein nachhaltiges Gedeihen einer Firma und damit auch des Wirtschaftsstandortes.»