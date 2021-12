Stans Bei Benpac hat der Konkursverwalter übernommen Vor einigen Tagen wurden die Konkurse über alle Schweizer Benpac-Firmen eröffnet. Die zuständigen externen Konkursverwalter haben Erfahrung mit schwierigen Fällen. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Der Eingang zum Kantonsgericht Nidwalden in Stans. Hier wurde kürzlich der Konkurs über alle Schweizer Benpac-Firmen eröffnet. Bild: Eveline Beerkircher (15. September 2020)

Nach dem polizeilichen Rausschmiss wegen unbezahlter Mieten am Hauptsitz in Stans Ende September hat die Industriefirma Benpac Ende November den Rückzug aus der Schweiz angekündigt. Die bestehenden Firmen würden ordentlich liquidiert, sagte damals Benpac-Besitzer Marco Corvi. Doch schon damals deutete vieles darauf hin, dass die Auflösung der Firmen wohl nicht freiwillig erfolgt, sondern der Grund eher in der hohen Schuldenlast zu finden sein könnte. Gesamthaft waren alleine im Betreibungsregisterauszug der Benpac Produktions AG in Stans Forderungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Franken verzeichnet. Und auch über die Holding war bereits auf Betreiben eines Gläubigers der Konkurs verhängt worden.

Petroplus und Hugo Erb

Am 9. Dezember nun wurde ebenfalls auf Antrag der Gläubigerseite vom Kantonsgericht Nidwalden der Konkurs gegen alle verbliebenen Schweizer Benpac-Firmen eröffnet und eine ausserordentliche Konkursverwaltung eingesetzt. Diese ist nun auch für das Konkursverfahren gegen die Holding zuständig. Zum Beizug einer solchen kommt es bei grösseren oder komplexeren Fällen. So sei es auch im vorliegenden Fall, heisst es dazu beim Kanton Nidwalden.

Bei der Konkursverwalterin handelt es sich um die Transliq AG aus Bern. Gemäss Experten im Bereich der Konkursverwaltung, mit denen unsere Zeitung gesprochen hat, ist dies eine sehr erfahrene Firma in diesem Bereich. Unter den aufgeführten grösseren Konkursmandaten auf der Transliq-Website finden sich bekannte Fälle wie jenen des Zuger Raffineriebetreibers Petroplus oder der Winterthurer Hugo Erb AG. Zudem war der auch für Benpac zuständige Mandatsleiter Philipp Possa mit der Liquidation der überschuldeten Zuger Kingbow Holding beauftragt, in deren Besitz unter anderem das Hotel Himmelrich in Kriens war.

Benpac-Konkursverwalter Philipp Possa.

Bild: PD

Angestellte über nächste Schritte informiert

In einem ersten Schritt wird die Transliq AG nun im Rahmen der Inventaraufnahme prüfen, ob für die einzelnen Konkursverfahren genügend Aktiven vorhanden sind, um diese durchzuführen. Ist dies gegeben, erfolgt in einem zweiten Schritt der Schuldenruf. Dieser werde gemäss Transliq zeigen, wie viele Gläubiger in welchem Umfang Forderungen gegenüber den einzelnen konkursiten Gesellschaften geltend machen. Die Gläubiger könnten sich diesbezüglich dann an die Konkursverwaltung wenden.

Ob es jedoch zu diesem zweiten Schritt kommt, ist fraglich. Denn vergangene Konkurse von Marco Corvis Firmen wurden oft mangels Aktiven eingestellt. Was die ausstehenden Löhne der Mitarbeitenden betrifft, sei seitens Konkursverwaltung bereits ein Schreiben verschickt worden, um diese über die notwendigen Schritte zur Geltendmachung von Insolvenzentschädigung, Arbeitslosenentschädigung sowie den weiteren Verfahrensablauf zu informieren. Die Mitarbeitenden müssten sich innerhalb von 60 Tagen nach der Konkurspublikation vom 15. Dezember 2021 beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) melden.

Das Märchen von Verona

Der stillgelegte Bepac-Produktionshalle in Stans. Bild: Dominik Wunderli, 4. Oktober 2021

Derweil gibt es einen weiteren Beleg dafür, dass bei Benpac vieles nicht so ist, wie es scheint. Anfang Februar dieses Jahres hatte das Stanser Unternehmen den Kauf der OMV Machinery im italienischen Verona verkündet. Benpac behauptete, das auf die Produktion von sogenannten Thermoform-Verpackungen spezialisierte Unternehmen von der bisherigen Besitzerin übernommen zu haben. OMV werde Ende März 2021 integriert, liest man bis zum heutigen Tag auf der Benpac-Website.

Doch bereits im Mai dieses Jahres hatten Informanten bestätigt, dass dieser Kauf gar nie zu Stande gekommen war, weil Marco Corvi auch in diesem Fall – wie schon beim geplatzten 120-Millionen-Euro-Deal um Gallus – nicht bezahlt habe. Doch weder Corvi selbst noch die Eigentümerin der Firma reagierten damals auf eine Anfrage.

Bis vor wenigen Tagen war OMV auf der Benpac-Website unter «Benpac Europe» aufgeführt, mit einer Benpac-Mailadresse und einer Benpac-Telefonnummer als Kontaktangabe. Dann wurde der Eintrag gelöscht. Vor kurzem wurde bekannt, dass OMV an ein Unternehmen aus Florida verkauft wurde – nicht an Benpac. Eine Anfrage dieser Zeitung bei Benpac blieb unbeantwortet. Marco Corvi sei für eine Stellungnahme nicht erreichbar, teilte sein Sprecher mit.

