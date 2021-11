Stans Massenentlassung: Benpac zieht sich aus der Schweiz zurück Nach dem Rausschmiss wegen unbezahlter Mieten in Stans kündigt die Industriefirma Benpac nun den Rückzug an. Dutzende Personen verlieren ihren Job. Ein Blick in den Betreibungsregisterauszug bringt Konkursandrohungen und Betreibungen zum Vorschein. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 18.11.2021, 16.00 Uhr

Die verwaiste Fabrik von Benpac in Stans. Bild: Dominik Wunderli (4. Oktober 2021)

Seit Wochen erleben die 80 Angestellten von Benpac in Stans ein Wechselbad der Gefühle. Noch letzte Woche hatte Firmenchef Marco Corvi gegenüber unserer Zeitung suggeriert, eine baldige Lösung für den Wiedereinzug in die Fabrik in Stans zu finden, aus der das Unternehmen Anfang Oktober von der Polizei wegen unbezahlter Mietrechnungen herausbegleitet worden war. Doch eine Rückkehr in die Fabrik wird es nicht mehr geben. Benpac hat jetzt nämlich den Rückzug aus der Schweiz angekündigt. Am Donnerstag wurden die Angestellten schriftlich darüber informiert, dass sie demnächst ihre Kündigungen bekommen und die Schweizer Firmen liquidiert werden sollen.

Rückblende: Im Oktober 2020 berichtete diese Zeitung erstmals über Ungereimtheiten bei Benpac. Es geht insbesondere um eine schlechte Zahlungsmoral. Dutzende ehemalige und aktuelle Geschäftspartner, Angestellte und Berater haben negative Erfahrungen mit Firmeninhaber Marco Corvi gemacht. Dieser wies die Vorwürfe stets zurück. Aber auch ein aktueller Betreibungsregisterauszug seiner nun zu liquidierenden Benpac Produktions AG in Stans bringt mehrere Konkursandrohungen und Betreibungen zum Vorschein. Darunter befinden sich zum Beispiel die ehemalige Pensionskasse, die eidgenössische Steuerverwaltung sowie die Ausgleichskasse Nidwalden. Allein der Eintrag der Schwyzer Pensionskasse Tellco beläuft sich auf über 300'000 Franken. Jener der 16 Verlustscheine von Ausgleichskasse Nidwalden, Kanton Obwalden und Suva auf rund 428'000 Franken.

Verpflichtungen gegenüber Belegschaft sollen erfüllt werden

Gesamthaft betragen alle Forderungen alleine gegenüber der Benpac Produktions AG rund 1,5 Millionen Franken. Schulden lasten ebenfalls auf Marco Corvis Holding, dem Herz seiner Firmengruppe, die ihren Sitz im Produktionsgebäude in Stans hat. Gegen die Benpac Holding AG wurde diesen Dienstag vom Kantonsgericht Nidwalden der Konkurs eröffnet.

Marco Corvi schreibt dazu: «Mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 8. November 2021 wurde die Liquidation der Benpac Holding AG beschlossen. Dieser Beschluss wurde dem Handelsregister am Montag, 15. November 2021, übergeben. Dies war die Basis, einen geordneten Rückzug aus dem Schweizer Geschäft vollziehen zu können.» Der Liquidationsbeschluss sei anscheinend bei der Behandlung der Forderung nicht in Betrachtung gezogen worden. Zur Frage bezüglich offener Rechnungen gegen die Benpac Produktions AG erklärt er, dass diese ordentlich liquidiert würde. Somit würden gerechtfertigte Forderungen im Rahmen dieser Liquidation beglichen werden. «Jedoch werden auch längst überfällige Forderungen gegenüber Kunden eingefordert werden.» Erneut kündigt er an, den Verpflichtungen den Mitarbeitenden gegenüber «in allen Belangen nachzukommen».

Gewerkschafter macht sich kaum Hoffnungen

Der Nidwaldner Gewerkschafter Urs Gander befasst sich schon seit längerem mit dem Fall. Er nennt die finanzielle Lage der Benpac-Firmen haarsträubend:

«Dass Personen in einer Firma angestellt sind, wo sie seit September nicht mehr arbeiten und viele von ihnen immer noch auf ihren Lohn warten, ist wohl schweizweit einzigartig.»

Die Konsequenz werde wohl sein, dass bei einem Ende der Benpac Produktions AG in Stans sogenannte Auffanggefässe für die entstandenen Kosten aufkommen müssten. Die Insolvenzentschädigung für nicht bezahlte Löhne, die Auffangeinrichtungen der Sozialwerke für etwaige Beitragslücken bei Pensionskasse und AHV. «Also mit Geld aus den Lohnabzügen von jeder arbeitenden Person in der Schweiz», so Gander von der Gewerkschaft Syna. Grosse Hoffnungen, dass es anders laufe, macht er sich nicht:

«Ich kenne etliche solche Fälle. In unserem liberalen System kann jemand eine Firma an die Wand fahren und am nächsten Tag einfach ein neues Konstrukt aufmachen. Meist ohne Konsequenzen.»