Stans Pilatus-Präsident Hansueli Loosli: «Ich fühle mich total fit und hier haben wir viel vor» Nach bald einem Jahr als Verwaltungsratspräsident ist die Handschrift von Hansueli Loosli bei Pilatus in Stans schon deutlich erkennbar. Im Interview spricht er über das Rekordjahr 2021, erklärt, wie Pilatus Fachkräfte aus Norditalien rekrutiert, und nimmt Stellung zu Recherchen über umgebaute Pilatus-Flieger im Dienste der afghanischen Armee. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 11.04.2022, 10.00 Uhr

Hansueli Loosli im Besprechungsraum am Hauptsitz von Pilatus in Stans. Bilder: Roger Grütter (30. März 2022)

Sie sind seit bald einem Jahr Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwerke AG in Stans. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?

Hansueli Loosli: Nebst dem, dass ich ein grosser Aviatikfan und auch schon viel geflogen bin in meiner Laufbahn, ist Pilatus einfach ein supergutes Unternehmen mit einem typischen Schweizer Charakter, weltweit präsent und die Nummer eins in seiner Nische. Da hat schon vor mir jemand einen sehr guten Job gemacht.

Ihr Vorgänger Oscar J. Schwenk gilt als hemdsärmelig, er redete auch im operativen Bereich gerne mit, sagte aber selbst, dass in der heutigen Zeit ein solcher Stil nicht mehr so akzeptiert sei. Wie interpretieren Sie Ihre Rolle?

Es ist klar, dass ein Pionier und langjähriger CEO wie Oscar J. Schwenk auch als Präsident im Verwaltungsrat immer ein bisschen Chef geblieben ist. Ihm und dem Aktionariat war es aber wichtig, dass die Corporate Governance mit dem neuen Verwaltungsrat ausgebaut wird und damit die Rollen zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung noch klarer aufgeteilt werden. Der Übergang zwischen ihm und mir hat gut funktioniert und dafür bin ich ihm dankbar. Anderseits bin aber auch ich ein bisschen hemdsärmelig und bin jede Woche zwei Tage in Stans. Pilatus ist auch kein so grosses Unternehmen wie Coop oder Swisscom, hier ist man automatisch näher am Geschäft und an den Kaderleuten.

Im Hangar vor einem der Flugzeuge «made in Switzerland».

Sie waren lange Verwaltungsratspräsident von Coop und Swisscom. Welche Erkenntnisse haben Sie für Ihre Zeit bei Pilatus mitgenommen?

Wie wichtig Digitalisierung ist beispielsweise. Bei dieser haben wir in Stans sicher noch Potenzial. Und damit meine ich keine Videokonferenzen, die beherrschen wir, sondern vor allem aus intelligenten Datenauswertungen die Prozesse effektiver zu gestalten oder zu wissen, wann voraussichtlich ein Flugzeug von uns in die Wartung kommt. Damit sparen wir auch wieder Zeit und können weiter optimieren. Dazu gehört auch die Einführung eines neuen SAP-Systems, mit dem wir jetzt starten und das uns die nächsten Jahre stark beschäftigen wird.

Ein grosses Thema für Pilatus ist der Fachkräftemangel, was kann da Ihrer Meinung nach unternommen werden?

Einerseits die Arbeitsplätze noch attraktiver zu machen. Das sind sie schon unter anderem über die Gewinnbeteiligung, aber nun haben wir beispielsweise mehr Ferientage eingeführt, was die Mitarbeitenden sehr geschätzt haben. Wir setzen zudem vermehrt auf Aussenstellen. Denn klar ist: Die nötigen Arbeitskräfte können wir nicht in der Zentralschweiz allein finden. Im Tessin haben wir deshalb kürzlich ein Büro eröffnet, wo zukünftig 30 bis 40 Ingenieure aus dem Tessin und Norditalien für uns arbeiten werden. Das ist von Stans aus nicht viel weiter weg als Zürich.

Wie viel Stellen hat Pilatus derzeit offen?

Wir suchen rund 150 Personen.

Für Pilatus war 2021 ein Rekordjahr. Rechnen Sie damit, dass dies trotz der globalen Lieferkettenprobleme so weitergeht?

Unsere Bestellbücher sind voll, das ist eine sehr gute Basis. Aber klar, auch unsere Kunden wollen die Flugzeuge lieber schon heute als morgen und wenn sich die Lieferproblematik noch weiter verschärft, könnte dies zu Problemen führen. Lieferanten oder Teile können in unserer Branche nicht einfach ausgetauscht werden, da zertifizierte Komponenten gefragt sind. Sorgen macht uns teils auch eine abnehmende Materialqualität. Und wir können nicht sagen: 98 Prozent Qualität reichen auch. Wir sind ein Flugzeughersteller, da muss alles zu 100 Prozent stimmen.

Pilatus ist hochprofitabel, in der Vergangenheit war auch immer wieder in der Öffentlichkeit über ein Börsengang spekuliert worden. Ist ein solcher im Verwaltungsrat ein Thema?

Ein Börsengang ist nicht geplant.

Anfang Jahr hat der Bundesrat entschieden, seinen Bundesratsjet PC-24, der erst seit wenigen Jahren in Betrieb ist, wieder zu verkaufen. Hat Sie dieser Entscheid getroffen?

Es ging vermutlich dabei auch um die Frage, welche Anforderungen der Bundesrat an seine Flotte hat und welche Flugzeugtypen am besten dazu passen. Das ist ein Kundenentscheid. Ein wenig geschmerzt hat der Entscheid schon, aber ich schaue nach vorne und es wird hoffentlich wieder neue Möglichkeiten auch für uns geben.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine leben wir in einer anderen Zeit. Denkt man an Oligarchen, denkt man auch an Privatjets. Wie sehr ist Pilatus von den Sanktionen betroffen?

Unser wichtigster General-Aviation-Markt sind die USA und die meisten Flugzeuge werden an Firmen für den Eigengebrauch oder an Unternehmen, die ihre Flugzeuge an andere Kunden vermieten, verkauft. Viele Kunden sind gerade in der Pandemie neu dazugekommen oder haben stark aufgestockt. Das Russland-Geschäft war für uns marginal und unser Händler hat sich aus Russland zurückgezogen.

Mr. Coop, Mr. Swisscom, Mr. Pilatus Hansueli Loosli, geboren 1955 in Würenlos, ist einer der bekanntesten Schweizer Manager. Seine Karriere begann er bei Mövenpick. Ab 1992 war Loosli beim Detailhändler Coop, ab 1997 fungierte er dort als Vorsitzender der Geschäftsleitung. Von 2011 bis 2021 war er Verwaltungsratspräsident, im gleichen Zeitraum hatte er auch das Verwaltungsratspräsidium bei Swisscom inne. Seit Juni 2021 ist er Verwaltungsratspräsident von Pilatus in Stans.

Während Russland zunehmend isoliert wird, planen westliche Länder, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Erwarten Sie, dass Pilatus davon profitiert?

Das eine ist, dass darüber geredet wird, das andere, dass es dann auch konkrete Budgets gibt. Aber ja, das Thema Verteidigung hat sicher eine neue Bedeutung erhalten und unsere Trainingsflugzeuge gehören zu den besten überhaupt. Ich denke schon, dass da einige Aufträge kommen könnten.

Gemäss Recherchen von SRF sollen ursprünglich von den Amerikanern gelieferte umgebaute PC-12 als Aufklärungsflugzeuge der afghanischen Armee an Luftschlägen mit Hunderten zivilen Opfern beteiligt gewesen sein und zumindest eins soll sich nun auch in Händen der Taliban befinden. Was sagt Pilatus dazu?

Wichtig ist, dass wir uns immer 100 Prozent an das Recht halten, das haben wir auch in diesem Fall getan, was auch nicht angezweifelt wird. Jeder Kunde kann ein Flugzeug weiterverkaufen. Die US-Luftwaffe hat viele der PC-12 auf dem Occasionsmarkt zusammengekauft.

Dann ist es nicht so, dass Pilatus, wie SRF andeutet, die Flugzeuge schon in der Schweiz teils für den späteren Verwendungszweck vorbereitet haben könnte?

Nein. Der PC-12 ist ein einmotoriges, multifunktionales Turbopropflugzeug mit grosser Kabine und einem Frachttor – vergleichbar mit einem SUV. Was der Kunde schlussendlich darin einbaut, darauf haben wir als Hersteller keinen Einfluss. Auch ein Fahrzeughersteller hat das nicht.

Sie werden dieses Jahr 67, wie lange beabsichtigen Sie, Verwaltungsratspräsident zu bleiben?

Es gab einige Leute, die mich vor der Übernahme des Präsidiums bei Pilatus gefragt haben, wieso ich nicht in Pension gehe. Wieso sollte ich? Ich fühle mich total fit und hier haben wir viel vor. Ich bin zudem frisch gewählt, wieso soll ich dann schon vom Abschied reden. Die Aufgabe zusammen mit unserem CEO Markus Bucher und der gesamten Crew macht grosse Freude.

