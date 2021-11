Stanser Benpac-Angestellte warten auf Löhne

Stans «Wir machen uns grosse Sorgen um die Arbeitsplätze»: Benpac-Angestellte warten auf Löhne Trotz anders lautender Versprechungen ist das Industrieunternehmen Benpac auch einen Monat nach dem Rausschmiss durch den Vermieter noch nicht in seine Produktionsräumlichkeiten in Stans zurückgekehrt. Auch warten Mitarbeitende immer noch auf ihren Oktoberlohn. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 10.11.2021, 16.15 Uhr

Bei Benpac in Stans stehen die Maschinen auch Anfang November noch still. Bild: Dominik Wunderli (4. Oktober 2021)

«Benpac bleibt in Stans». So lautete der Titel einer Medienmitteilung, welche die Unternehmensgruppe am 6. Oktober verschickt hatte. Nur eine Woche nach dem polizeilichen Rausschmiss wegen ausstehender Mietzahlungen kündigte Firmenchef Marco Corvi darin an, schon in der Folgewoche wieder ins dortige Produktionsgebäude zurückzukehren. Gleiches hatte er an selbigem Tag an einer Mitarbeiterinformation auch seinen rund 80 Angestellten und Lehrlingen versprochen. Seitdem erleben die Angestellten ein Wechselbad der Gefühle.

Benpac-Chef und -Eigentümer Marco Corvi.

Bild: Boris Bürgisser

«Fünfmal wurde angekündigt, dass wir wieder arbeiten können», sagt ein Mitarbeiter, der lieber anonym bleiben möchte. Und dann sei es kurz zuvor, teils erst mit einer SMS am Vorabend, wieder abgeblasen und die Angestellten erneut vertröstet worden. Der 63-jährige Polymechaniker hat schon seine Lehre bei der Vorvorgängerfirma Schilter AG in Stans absolviert, später arbeitete er bei Müller Martini, dann nach der Übernahme 2019 bei Benpac. 2023 würde er pensioniert werden. Ob er noch so lange eine Anstellung hat, bezweifelt er aber. Denn seit Ende Oktober habe er von Marco Corvi nichts mehr gehört.

«Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht.»

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt Marco Corvi den noch nicht stattgefunden Wiedereinzug mit «internen strukturellen Problemen», welche zuerst hätten gelöst werden müssen. «Es ist nun geplant, den Betrieb in den nächsten Tagen aufzunehmen», schreibt er.

Ausstehende Miete noch nicht beglichen

Dass das Unternehmen trotz anders lautender Ankündigung den Standort nicht wieder beziehen konnte, hat aber Gründe. Denn gemäss Vermieter Stephan Wintsch von der Grapha Immobilien AG wurden die Mietausstände noch nicht beglichen. Schon bei der Mitteilung von Benpac Anfang Oktober hatte Wintsch präzisiert, dass Benpac keine Zukunft in dem Gebäude in Stans habe, er der Firma aber gegen die Begleichung der ausstehenden Mietforderungen «in Höhe von etwa einer Jahresmiete» bis Ende Jahr eine geordnete Schliessung gewähren würde.

Der Sitz der Benpac in Stans. Bild: Dominik Wunderli (4. Oktober 2021)

Es gibt noch ein anderes Thema, das die Angestellten in Stans fast mehr beschäftigt. Denn bis heute sei ihm und vielen seiner Kollegen der Oktoberlohn nicht überwiesen worden, berichtet der 63-jährige Polymechaniker.

«Der Lohn kam schon in den letzten Monaten dreimal erst im Folgemonat, doch so spät kam er noch nie.»

Und da ist noch ein weiteres Thema: Schon seit längerem hat Benpac keine Pensionskasse mehr. Eine neue Pensionskasse konnte Marco Corvi den Angestellten bis heute nicht präsentieren. «Ich würde gerne wissen, wo meine Beiträge hingehen», sagt der Angestellte. All diese Fragen hat er Marco Corvi in einem eingeschriebenen Brief gestellt. Bisher ohne Antwort.

Zum Aspekt der fehlenden Pensionskasse teilt Corvi dieser Zeitung mit, dass sich Benpac seit einiger Zeit in Verhandlungen mit einer Pensionskasse befinde. «Die Pensionskassenbeiträge werden jedoch korrekt abgerechnet und zurückgestellt», so Corvi. Zudem sei die Stiftung Auffangeinrichtung informiert.

Gewerkschaft und Arbeitsamt informiert

Gewerkschafter Urs Gander. Bild: PD

Dass die meisten Benpac-Angestellten in Stans ihren Oktoberlohn nicht erhalten haben, bestätigt Urs Gander, zuständiger Regionalsekretär der Gewerkschaft Syna. Auch er war damals an der Mitarbeiterinformation dabei. «Vielen, die sich bei uns gemeldet haben, wurde der Lohn leider noch nicht bezahlt, und weiter arbeiten konnten sie bisher auch nicht.» Die Angestellten würden nun Mahnschreiben aufsetzen, in denen sie androhen, ihre Arbeit bei Nichtbezahlung fristlos niederzulegen. Werde der Lohn auch nach dem zweiten Schreiben nicht bezahlt, gelte das Arbeitsverhältnis als aufgelöst. Da derzeit eine gute Nachfrage im Bereich Maschinenbau herrsche, schätzt er die Chance, dass die ehemaligen Benpac-Angestellten einen neuen Job finden, nicht so schlecht ein. «Den Lohn selbst müssen sie dann aber zivilrechtlich geltend machen, erst über die Schlichtungsbehörde, und wenn das nichts hilft, vor dem Arbeitsgericht», so Gander. Marco Corvi erklärt die fehlenden Lohnzahlungen auf Anfrage folgendermassen: «Es gibt einige Mitarbeiter, welche den Oktoberlohn noch nicht abgerechnet und ausbezahlt erhalten haben. Da die Unterlagen in der Liegenschaft in Stans sind und wir keinen Zugang haben, mussten die Personalunterlagen einzeln von uns rekonstruiert und abgerechnet werden.»

Auch beim kantonalen Arbeitsamt ist Benpac ein Thema. «Uns ist bekannt, dass die Angestellten der Benpac seit dem 29. September 2021 am Standort in Stans nicht mehr arbeiten können», schreibt Amtsleiterin Claudia Bättig. Entscheidend sei, dass die Angestellten in der jetzigen Situation ihre Rechte kennen und durchsetzen. «Wir unterstützen sie dabei, indem wir sie informieren und beraten.» Auch stehe das Arbeitsamt mit der Unternehmensleitung in Kontakt: «Wir haben die Verantwortlichen auf ihre Pflichten hingewiesen und dabei an die unternehmerische Verantwortung gegenüber den Angestellten und für Transparenz appelliert.» Doch auch Bättig zeigt sich wenig zuversichtlich:

«Die Tatsache, dass wir seitens der Unternehmensleitung und den Arbeitnehmenden in entscheidenden Punkten divergierende Auskünfte erhalten, macht die Situation nicht einfacher und stimmt uns wenig zuversichtlich. Wir machen uns grosse Sorgen um die Arbeitsplätze.»