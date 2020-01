Stanser Beratungsunternehmen Weibel Hess & Partner zieht nach Luzern Der neue Hauptsitz wird Mitte 2020 bezogen. Maurizio Minetti 21.01.2020, 15.30 Uhr

Der künftige WHP-Sitz im Lakefront Center Luzern. Architekturbibliothek.ch

Die Weibel Hess & Partner AG (WHP) verlegt Mitte dieses Jahres den Hauptsitz in die Stadt Luzern. Der neue Hauptsitz befinde sich ab dem 1. Juli 2020 im Lakefront Center in Luzern gleich neben dem Hauptbahnhof, heisst es in einer Mitteilung.

Das bisher in Stans beheimatete Unternehmen begründet den Umzug mit dem besseren Fachkräfte-Angebot im Raum Luzern. Für die Umsetzung der weiteren Wachstumspläne sei man auf qualifiziertes Fachpersonal angewiesen. Im Wettbewerb um Fachkräfte sei man gefordert, den Mitarbeitenden attraktive Arbeitsplätze mit optimaler Verkehrsanbindung zur Verfügung zu stellen, so die Mitteilung. Das bisherige personelle Wachstum führte dazu, dass man räumlich am heutigen Hauptsitz in Stans an Grenzen stiess.

Derzeit unterhält WHP Niederlassungen in Stans, Zürich und Sursee. Bei Bedarf werde man die Kunden auch in Zukunft in Stans empfangen können. Das Surseer Team wird hingegen in den Hauptsitz in Luzern integriert. Für den Standort Zürich sind keine Änderungen vorgesehen.

Das 1995 gegründete Unternehmen beschäftigt 25 Personen und ist auf Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungsberatung spezialisiert. WHP publiziert in Zusammenarbeit mit der «Luzerner Zeitung» zwei Mal jährlich den Vorsorgekompass. In der «Sonntagszeitung» von Tamedia erscheint zudem einmal im Jahr ein Pensionskassen-Vergleich.