Start-up Jetzt kommt die ökologische Trennwand: Dieser Luzerner verkauft günstige Karton-Wände – und die Nachfrage ist gross

Das Trennwand-Start-up RecycleWorks aus Horw besteht aus vier Personen: Pirmin Giger (im Bild), Walter Küpfer, Thomas Holenstein und Emanuel Bührer. Küpfer als Geschäftsleiter und Giger als Produktentwickler haben das grösste Pensum. Bild: Pius Amrein (10. Dezember 2020)

Es ist ein Dreivierteljahr her, da atmeten die gastronomischen Betriebe im Land nach Wochen des Lockdowns auf. Bald dürfen Restaurants wieder öffnen, hiess es. Allerdings gab es Einschränkungen: An einem Tisch dürfen nur vier Personen sitzen, und zwischen den Tischen müssen 2 Meter Abstand sein. Ausser, man platziert Trennelemente zwischen den Tischen.

Diese Regelung war der Startschuss für den gebürtigen Krienser Pirmin Giger, in Horw das Start-up RecycleWorks zu gründen, das genau solche Trennelemente produziert. Allerdings eine neue, umweltfreundlichere Variante: Trennwände aus Karton. Dass Giger auf diese Idee kam, passt gut zu seinem Werdegang. Er hat Schreiner gelernt, Industrial Design an der Fachhochschule Nordwestschweiz studiert und später den Luzerner E-Gitarren-Hersteller Relish mitgegründet. Seine Firma Peppertree unterstützt Erfinder, Start-ups und KMU in den Bereichen Produktentwicklung, Design, Konstruktion und Realisierung.

Wabenkartons lassen sich in der Schweiz wiederverwerten

Bevor es losging mit den Trennwänden, recherchierte Giger zuerst einmal, was es an Modellen auf dem Markt gibt. Dabei stellte er zwei Dinge fest: Die üblichen Trennwände aus Acrylglas sind mit Preisen von 300 oder 400 Franken kostspielig. Und verursachen darüber hinaus noch eine Menge Abfall. «Da sah ich ein sehr grosses Optimierungspotenzial, und der Markt war auch da.» So entstand GastroWall – die erste aus hochwertigem, zu 100 Prozent recyclebarem Wabenkarton bestehende Trennwand. Damit ging Giger am 8. Mai in den Markt, drei Tage vor dem Ende des Frühjahrs-Lockdowns.

Später im Sommer wurde die Marke RecycleWall nachgeschoben, unter der Trennwände in diversen Designs und Grössen erhältlich sind. Das Halbfabrikat, der Wabenkarton, wird in Schweden hergestellt, wo auch der Rohstoff, das Holz, herkommt. Es gibt eine Vielzahl von Ausführungen. Wände, die platzsparend an der Decke hängen. Wände, die auf dem Tisch stehen, entweder über die Längsseite oder über die Breitseite. Wände mit Sichtfenster, welche aus PET-Folie bestehen. Inzwischen gibt es auch modulare, zusammensteckbare Varianten.

Giger geht es bei seinem Produkt vor allem um die Nachhaltigkeit. Die gängigen Acrylglas-Trennwände bestehen aus Kunststoff, der auf Erdöl basiert; seine Karton-Trennwände dagegen aus einem nachwachsenden Rohstoff, aus Holz. Natürlich zwinge die Coronakrise dazu, schnell Lösungen zu finden, so der Start-up-Gründer. Dennoch findet er es wichtig, dass Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit nicht nur bei der Produktherstellung, sondern auch im Lebenszyklus und bei der Entsorgung berücksichtigt werden. «Gerade während einer Krise sollten wir diesen Aspekt nicht ausser Acht lassen. Tun wir das doch, könnte das noch verheerendere Schäden anrichten als die Krise selbst. Wir müssen trotz Corona überlegt und ökologisch rücksichtsvoll handeln.»

Zwar fehlen momentan die Mittel, um eine genaue Umweltbilanz der Trennwände zu finanzieren und so mit der von Acrylglaswänden vergleichen zu können. Was Giger aber mit Sicherheit sagen kann: «Wabenkarton ist besonders bei der Entsorgung die nachhaltigere Variante. Denn was viele nicht wissen: Acryl- und Plexiglas ist zwar gemäss Herstellerangaben rezyklierbar, jedoch nicht in Europa.» Alle nach der Krise entsorgten Trennwände aus diesem Material würden tonnenweise nach Asien zur Wiederverwertung verschifft werden. Danach ginge das rezyklierte Material wieder nach Europa zurück. Dieser Transport über Tausende Kilometer sei alles andere als umweltfreundlich. Wabenkartons hingegen liessen sich in einem einfachen Verfahren in der Schweiz wiederverwerten und direkt wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückführen.

Gigers Modelle sind je nach Stückzahl auch billiger – das ist der zweite Vorteil. In der einfachsten Ausführung, der HangWall, kostet eine Wand 99 Franken ab einer Stückzahl von 21. Eine Trennwand aus Acrylglas in einer vergleichbaren Grösse kommt auf mehrere 100 Franken, so Giger. Die meisten Betriebe benötigten gleich eine höhere Stückzahl Wände, «was dann schnell mal ein paar tausend Franken Unterschied ausmachen kann». Gerade jetzt in der Krise eine willkommene Ersparnis für Betriebe, jedoch sei der Preis nicht das ausschlaggebende Kaufargument: «Unseren Kunden geht es vor allem um Umweltschutz.»

Armee und McDonald’s gehören zu den Kunden

Das bestätigt Corinna Thomas, Inhaberin des Luzerner Reussbad chez Thomas, wo die Modelle FloorWall-Clear mit PET-Folie für die Durchsicht aufgestellt sind. Der Nachhaltigkeitsaspekt habe bei der Anschaffung eine grosse Rolle gespielt. Die Karton-Modelle seien auch vom Gastro-Verband empfohlen worden. Thomas ist zufrieden: «Da die Trennwände sehr leicht sind, können wir sie jederzeit einfach umplatzieren.»

Inzwischen gibt es weitere Anbieter ökologischer Trennwände. «Wir haben andere inspirieren können», freut sich Giger. Der Umsatz von RecycleWorks liegt nach einem halben Jahr auf dem Markt im unteren sechsstelligen Bereich. Grösster Kunde ist die Schweizer Armee, gefolgt von der Fast-Food-Kette McDonald’s. Ansonsten kommt die Öko-Trennwand vor allem in Restaurants, Hotels und Büros zum Einsatz. Viele Kunden haben Extrawünsche. Sie wollen nicht einfach nur eine weisse Wand haben, sondern etwas Ausgefallenes, Trendiges oder Cooles. Kein Problem für die Horwer Trennwandproduzenten. So zeigen die Modelle im Hotel Kreuz in Bern auf der einen Seite die Stadtkarte von Bern, auf der anderen schöne Fotos der Stadt. Giger hofft darauf, dass bald neue Kundenkreise dazukommen. Schulen und Universitäten liessen noch auf sich warten. Geeignete Produkte wie die SchoolWall sind jedenfalls produktionsbereit.