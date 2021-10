Start-up Wie eine Schwyzer App Diabetes und Fettleibigkeit bekämpft Die Schwyzer App-Anbieterin Oviva gehört zu den hiesigen Start-ups mit dem grössten Wachstumspotenzial. Mit frischem Geld will das Jungunternehmen nun in Europa expandieren. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Oviva-CEO Kai Eberhardt will mit seiner Gesundheitsapp expandieren. Hierzulande arbeitet das Unternehmen beim digitalen Ernährungscoaching mit 1800 Ärztinnen und Ärzten in fast 500 Arztpraxen zusammen. Bild: PD

Irgendwann, wenn das Geschäft gut läuft, ist es so weit: Dann wird aus dem Start-up ein Scale-up. Die junge Firma tritt in die Phase schnelleren Wachstums ein. So geht es auch der Digital-Health-Spezialistin Oviva mit Hauptsitz in Altendorf SZ. Das 2014 gegründete Unternehmen wurde kürzlich bei den «Top 100 Swiss Startup Awards» als eines der Schweizer Jungunternehmen mit dem grössten Potenzial für weiteres Wachstum ausgezeichnet.

Oviva bietet in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und Frankreich eine personalisierte Ernährungsberatung für Menschen mit ernährungsbedingten Gesundheitsproblemen an. Meist sind es Personen mit Diabetes und Adipositas, sprich Fettleibigkeit. Oviva teilt dabei jedem Patienten oder jeder Patientin einen persönlichen Ernährungsberater zu, welcher das Coaching übernimmt. Das Besondere ist, dass es sowohl eine persönliche Beratung vor Ort in der Praxis gibt als auch eine ortsunabhängige via App. Dort werden Patientenfragen im Chat beantwortet. Ein Konzept, das offenbar gut ankommt. Oviva-Mitgründer und CEO Kai Eberhardt sieht sich seit gut einem Jahr in der glücklichen Situation, kaum hinter der Nachfrage herzukommen: «In dieser Phase müssen wir viel in die Qualität investieren, damit das Wachstum später nicht leidet.»

Finanzierungsrunde von 80 Millionen Dollar

Die finanzielle Ausstattung dafür sicherte sich Oviva Anfang September, als es eine Finanzierungsrunde mit 80 Millionen US-Dollar abschloss. Neu als Geldgeber hinzu gekommen sind Temasek, eine Beteiligungsgesellschaft der Regierung Singapurs, und die belgische Investmentfirma Sofina. Beides hervorragende Investoren, so Eberhardt. «Ihre Werte passen zu unseren, sodass wir uns eine lange Reise mit ihnen sehr gut vorstellen können. Sie bringen auch viel Erfahrung mit und kennen den neu entstehenden Digital-Health-Markt.» Zudem seien beide Investoren Experten darin, Unternehmen in Wachstumsphasen zu unterstützen.

Doch was hat Eberhardt nun mit dem frischen Geld genau vor? Zum einen wird das Personal bis Ende 2022 europaweit von derzeit 500 auf 800 Personen aufgestockt. In London und Berlin, aber auch an den Standorten Schwyz und Zürich, wo aktuell mehr als 100 Personen angestellt sind. «Oben auf unserer Liste stehen ausgebildete Ernährungsberaterinnen, zudem skalieren wir unser Techteam in der Schweiz.» Gesucht werden Entwickler sowie Produktmanager – sowohl hierzulande als auch im Ausland. Europaweit sollen sich bald mehr als 150 Personen ums Technische kümmern. Hauptsitz bei alledem bleibt der Standort Schwyz. «Oviva wurde hier gegründet. Darauf, als Schweizer Scale-up in den wichtigsten Märkten Europas Fuss gefasst zu haben, sind wir stolz.»

Digitale Werkzeuge im Gesundheitswesen haben Aufholpotenzial

Oviva plant mit dem Geld zudem die weitere Expansion in europäische Märkte. Möglich ist dabei auch die Übernahme bestehender Unternehmen mit einem starken medizinischen Netzwerk, «sofern wir glauben, dass unsere Technologie dort für eine bessere Patientenversorgung und Wertschöpfung sorgt». Eine Voraussetzung gibt es aber: In den anvisierten Märkten muss die Therapie erstattet werden. Erfreulicherweise öffnen da immer mehr Gesundheitssysteme spezielle Wege, so Eberhardt. Deutschland zum Beispiel mit den DiGA, den digitalen Gesundheitsanwendungen. Ist eine App als solche zugelassen, können Ärzte sie auf Rezept verschreiben. Am 4. Oktober war es nun so weit: Das Angebot Oviva Direkt zur Behandlung von Adipositas wurde im DiGA-Verzeichnis des zuständigen deutschen Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgenommen. Oviva bleiben nun zwölf Monate Zeit, um mit Studien nachzuweisen, dass Oviva Direkt als App auf Rezept erfolgreich ist. «Erst wenn wir so weit sind, können wir auch den Preis mit den Behörden verhandeln.»

Leider fehlt in der Schweiz, dem derzeit drittgrössten Markt, der gesetzliche Rahmen für Vergleichbares. «Hierzulande hat es in den letzten Jahren bei der Einführung digitaler Werkzeuge im Gesundheitswesen kaum Fortschritte gegeben. Dabei verbessern diese die Patientenversorgung wesentlich und senken zudem die Kosten», sagt Eberhardt. Die neue McKinsey-Studie «Digitalisierung im Gesundheitswesen» kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Der Schweiz böte sich eine «8,2-Milliarden-Gelegenheit». Dieser Betrag liesse sich einsparen, wenn die Digitalisierung im Gesundheitswesen hierzulande voll implementiert wäre.

Automatische Erkennung und Kategorisierung von Essensbildern

Die Patientinnen und Patienten führen ein Ess-Foto-Tagebuch. Gewicht, Aktivität, Stimmung und Symptome werden erfasst. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten, sofern eine ärztliche Verordnung vorliegt. Bild: PD

Was die Patientenzahlen angeht, so hat Eberhardt ehrgeizige Pläne. Bisher nutzen 200'000 Patienten die App, aber es gibt in Europa 300 Millionen Menschen mit ernährungsbedingten gesundheitlichen Problemen. Das Ziel bis 2025 lautet deshalb: 50 Millionen Oviva-Nutzer. «Unser Ansatz dabei ist, gut nachgewiesene Vorgehensweisen aus der Medizin und besonders der Verhaltenstherapie zusammen mit Technologie skalierbarer und damit erreichbarer zu machen.» Da sei Oviva schon auf dem Weg: Bei den Beratungen kämen immer bessere Ergebnisse bei weniger Betreuungszeit pro Person heraus. Ein Beispiel: die automatische Erkennung und Kategorisierung von Essensbildern in der App. Patienten können ihre Mahlzeiten so mühelos dokumentieren und die Ernährungsberaterinnen zielgerichtet beraten. «Die Kombination von persönlicher Beratung und modernster Technologie hat bereits in der Vergangenheit unser Wachstum ermöglicht. Sie ist auch künftig Kern des Produkts», so Eberhardt.

Die Rolle von Apps im Gesundheitswesen von morgen sieht Eberhardt so: «In unserem Bereich, der Versorgung bei chronischen Krankheiten, helfen sie vor allem, das Fortschreiten einer Krankheit oder überhaupt ihre Entstehung zu verhindern. Das tun sie erstens, indem sie Zugangsbarrieren senken und immer verfügbar sind.» Anders als bei der klassischen Gesundheitsversorgung, bei der Patienten in Telefonwarteschleifen hängen, Termine vereinbaren und in die Praxis fahren müssen. Zweitens erlauben Gesundheitsapps eine genauere und einfachere Datenerfassung. Oviva hält zum Beispiel Bewegungen mit einem Schrittzähler fest. So etwas verschafft tiefe Einblicke ins Patientenverhalten, wodurch Problemursachen einfacher identifizierbar sind. Ein weiterer Vorteil von Gesundheitsapps aus Eberhardts Sicht: Fachkräfte können sich ganz auf die komplizierteren Aspekte der Versorgung konzentrieren, da administrative Tätigkeiten automatisiert laufen. So bleibt mehr Zeit für differenzierte Diagnosen, individuelle Beratung und – ganz wichtig – für Empathie den Patienten gegenüber.

