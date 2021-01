Start-ups Corona lässt die Investoren kalt: Zentralschweizer Start-ups nahmen 2020 mehr Risikokapital auf Über zwei Milliarden Franken flossen 2020 in Schweizer Start-ups. Etliche grössere Finanzierungsrunden gab es auch in der Zentralschweiz, vor allem im Kanton Zug. Christopher Gilb 27.01.2021, 05.00 Uhr

Wenn der Covid-19-Impfstoff um die Welt reist, dann tut er dies auch in Containern des in Zug domizilierten Start-ups Skycell. Der Anbieter von intelligenten Kühllösungen ist Teil einer Plattform für die weltweite Distribution des gefragten Vakzins.

Die smarten Container des Zuger Start-up Skycell sind in der Coronakrise gefragt. Bild: PD

Mit solchen Aussichten mag es auch nicht verwundern, dass das Start-up bei einer Finanzierungsrunde letztes Jahr 62 Millionen Franken eingenommen hat, unter den Risikokapitalgeber befindet sich auch die Genfer Kantonalbank und der Swiss Entrepreneurs Fund. Gemäss Daten des am Dienstag veröffentlichten Swiss Venture Capital Report wurden im letzten Jahr rekordverdächtige 301,2 Millionen Franken Risikokapital alleine in Zentralschweizer Start-ups investiert, 2019 waren es noch 247,1 Millionen Franken:

Zu den grösseren Risikokapitalempfängern in der Region gehörte nebst Skycell beispielsweise der auf Kryptowährungen spezialisierte Finanzdienstleister Bitcoin Suisse, ebenfalls in Zug, mit 45 Millionen Franken aber auch die im Technopark Luzern beheimatete Monarch Bioimplants. Diese entwickelt biomedizinische Implantate zur Regeneration peripherer Nerven, die bei einem Unfall oder einer Operation Schaden genommen haben. Die Firma erhielt von der New Yorker Investment-Gruppe GEM über 20 Millionen Franken.

Weniger Kapital, mehr Finanzierungsrunden

Für den Mitautoren des Berichts, Thomas Heimann von der Investorenvereinigung Seca, ist es erfreulich zu sehen, dass trotz aller Befürchtungen auch während der Pandemie «die Risikokapitalinvestitionen in Start-ups in der Schweiz angehalten haben». Im März, als die Unsicherheit gross gewesen sei, seien die Investitionen kurz zurückgegangen, schon im Sommer hätten diese aber wieder deutlich zugenommen, so Heimann. Zwar gingen im Gegensatz zur Zentralschweiz schweizweit 2020 die Risikokapitalinvestitionen in Jungfirmen um 7,4 Prozent auf gut 2,1 Milliarden Franken zurück, aber auch der zweite Autor des Berichts, Stefan Kyora, Chefredaktor der Plattform «Startupticker.ch», bezweifelt, dass der Grund dafür die Coronapandemie ist:

«Die Schweizer Szene ist einfach noch nicht stark genug, um jedes Jahr eine ganz grosse Finanzierungsrunde hervorzubringen.»

So eine hatte es 2019 beispielsweise mit dem Schweizer Touristikunternehmen Getyourguide gegeben, das rund eine halbe Milliarde Dollar Frischgeld erhalten hatte. Als wichtigerer Indikator als das Gesamtinvestitionsvolumen sehen die Autoren sowieso die Anzahl Finanzierungsrunden; diese hat 2020 zugenommen. Zudem hätten bereits 20 neue Risikokapital-Fonds für dieses Jahr ein Fundraising geplant oder seien mittendrin. «Und solange die Aktienkurse hoch bleiben und der Anlagenotstand im Tiefzinsumfeld herrscht sowie weitere Erfolge aus dem Start-up-Ökosystem vermeldet werden, werden solche Fonds auch weiterhin attraktiv bleiben», so Heimann. Zudem seien die Fonds langfristig angelegt und würden deshalb von der Krise weniger tangiert werden.

Zug ist klarer Spitzenreiter

Was die Standorte der Start-ups mit den grössten Finanzierungsrunden 2020 betrifft, ist Basel-Stadt Spitzenreiter, gefolgt von den Kantonen Waadt und Zürich, auf Platz vier folgt schon Zug. Das einerseits Start-ups aus dem Fintech-Sektor, Stichwort Crypto Valley, aber auch aus dem Biotech-Sektor, auch durch die dortigen Standorte von Pharmafirmen, anzieht. «Zwei Sektoren, die durch die Coronapandemie noch mal einen Schub erhalten haben», wie Thomas Heimann weiss. Gleich acht der zehn grössten Finanzierungsrunden in der Zentralschweiz betrafen den Kanton Zug, auf je eine kamen die Kantone Luzern und Schwyz.