Rotkreuz: SECA kürt Cornelia Gut-Villa zum «Business Angel of»

Rotkreuz Branchenverband kürt «Business Angel of the Year» – Siegerin über Start-up-Geheimrezept: «Das Team ist das wichtigste» Cornelia Gut-Villa investiert nicht nur als Startfeld-Geschäftsführerin in Start-ups. Als Business Angel investiert sie in gute Teams. Für ihr Engagement für Start-ups und Innovation wurde sie ausgezeichnet. Kaspar Enz 08.07.2021, 05.00 Uhr

Ausgezeichnet für ihr Engagement für Innovation: Cornelia Gut-Villa. Bild: Ralph Ribi

Der Verband der Schweizer Private-Equity- und Corporate-Finance-Branche SECA in Rotkreuz zeichnet jedes Jahr einen «Business Angel of the Year» aus. Dieses Jahr geht er an Cornelia Gut-Villa, Geschäftsführerin des St.Galler Innovationszentrums Startfeld.