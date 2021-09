Die besten Zentralschweizer Start-ups 2021

Ranking Swiss Startup Award 2021: Das sind die besten Zentralschweizer Jungunternehmen Der Zuger Hersteller von Babybrei Yamo ist unter den Zentralschweizer Start-ups am besten platziert. 08.09.2021, 20.00 Uhr

Die Gründer des Start-ups Yamo (von links): José Amado-Blanco, Tobias Gunzenhauser und Luca Michas. Bild: PD

Jährlich wählt eine Jury aus hundert Investoren und Start-up-Experten die hundert innovativsten und vielversprechendsten Schweizer Start-ups aus. Dieses Jahr schaffte es Planted Foods auf den ersten Platz der «Top 100 Swiss Startup Awards». Das in Zürich ansässige Jungunternehmen stellt pflanzliches Protein aus tierproduktfreien Zutaten her. Danach folgt das ebenfalls Zürcher Unternehmen Cutiss, das individuell angepasste menschliche Hauttransplantate zur Behandlung von Hautdefekten entwickelt. Auch das drittplatzierte Unternehmen kommt aus Zürich: 9T Labs bietet eine Fertigungslösung an, die Hochleistungsbauteile leicht zugänglich macht.