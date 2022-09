Inflation: Schweizer Mini-Schock, deutsche Angst vor „Wut-Winter“

Steigende Preise Schweiz erlebt nur einen Mini-Schock, Deutschland erwartet eine zweistellige Inflation und fürchtet den «Wut-Winter» Auch in der Schweiz steigen die Preise, doch in Deutschland schwindet die Kaufkraft dahin, im Herbst droht eine zweistellige Inflation wie zuletzt vor 70 Jahren. Warum steht die Schweiz so viel besser da? Niklaus Vontobel und Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Wenn alles teurer wird: wie viel Geld bleibt noch übrig? Keystone

In der Schweiz beträgt die Inflation nun schon 3,5 Prozent. Um so viel höher waren die Preise im August, vergleicht man sie mit dem Vorjahresmonat. Das vermeldete das Bundesamt für Statistik am Donnerstag. Dergleichen hat es über 30 Jahre lang nicht mehr gegeben. Damals folgten sechs magere Wirtschaftsjahre.

Im Herbst 1989 gab es zuletzt ein ähnlich kräftiges Anziehen der Inflation. Erst zwei Jahre später, im Sommer 1991, war der Höhepunkt erreicht – mit einer Inflation von 6,6 Prozent. Damals folgte auf einen Boom eine Rezession, die drei Jahre dauern sollte; dann eine Stagnation, deren Überwindung nochmals drei Jahre brauchte. Es waren lange Jahre der Krise und Selbstzweifel.

Eine neue Zeit der Selbstzweifel erwartet heute in der Schweiz wohl niemand, auch wenn eine Gasmangellage droht. Deutschland hingegen scheint auf Irrwegen gewandelt zu haben. Eine Expertin spottete, es habe zuvor seine Energiepolitik an Russland ausgelagert. Von dieser Abhängigkeit muss es sich frei machen. Gas ist nicht länger billig, sondern sündhaft teuer, Strom ebenso. Deutschland muss abwenden, was die Medien so betiteln: «einen Wut-Winter».

Zweistellige Inflation in Deutschland

8,8 Prozent betrug die Inflation laut erster Schätzung von Eurostat im August. Dabei hatte die Bild-Zeitung kürzlich noch gefragt: «Hat der Teuer-Schock seinen Höhepunkt hinter sich?» Hat er nicht. Und Ökonomen glauben, dass es noch ärger kommt. Für die kommenden Monate rechnen sie mit zweistelligen Inflationsraten. In einem Interview sagte der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel:

«Eine Inflationsrate von zehn Prozent ist im Herbst möglich.»

So etwas hat Deutschland schon lange nicht mehr erlebt. Bundesbanker Nagel ordnet gleich selber ein: Zweistellige Inflationsraten seien in Deutschland das letzte Mal vor über 70 Jahren gemessen worden. Im vierten Quartal 1951 habe die Inflation nach den damaligen Berechnungen gar elf Prozent betragen.

Argusaugen auf die Tankstellen

Die Stimmung ist angespannt; die «Bild»-Zeitung trägt dazu bei. «Jetzt droht der Wohlstandskollaps», titelte Deutschlands auflagenstärkste Zeitung schon vor Monaten. Die Unternehmen werden verdächtigt, die Gunst der Stunde zu nutzen und die Preise ungerechtfertigt zu erhöhen. Das Bundeskartellamt muss versichern, es wache «mit Argusaugen» über die Preisentwicklung etwa im Lebensmittelhandel und an Tankstellen.

Gerade die Tankstellen geraten ins Visier, die «Bild»-Zeitung prangerte angebliche «Tank-Sauereien» oder «Spritpreis-Sauereien» an. Solche Schlagzeilen haben indessen einen ernst zu nehmenden Hintergrund. Studien zeigen: Wenn der Rohölpreis hochgeht, steigen die Benzinpreise oft ebenso schnell – wie Raketen. Doch wenn die Rohölpreis herunterkommen, fallen die Benzinpreise nur langsam – wie Federn schweben sie hinab.

Lebensmittel werden gleich um knapp 17 Prozent teurer

Deutschland hat gerade keine starke Landeswährung, die den Inflationsschock mildern könnte. Im Gegenteil, der Euro schwächt sich zum US-Dollar ab. Für alle seine Importe zahlte das Land zuletzt 29 Prozent mehr – die Schweiz nur 8,6 Prozent mehr. Besser ergeht es der Schweiz auch bei den Nahrungsmitteln.

In der Schweiz werden sie nur um vergleichsweise geringe 2,5 Prozent teurer. Es ist weitgehend die Folge davon, dass der Agrarsektor durch Importzölle abgeschottet wird. In Deutschland hingegen wird für Nahrungsmittel mit einer Preissteigerung von happigen 16,6 Prozent gerechnet. Und in Deutschland sind die durchschnittlichen Einkommen tiefer als in der Schweiz. Energie frisst daher mehr vom durchschnittlichen Monatsbudget weg: Strom und Gas zum Beispiel fast doppelt so viel.

Strompreis-Lotterie

Vor diesem Hintergrund wirkt der schweizerische Preisschub beim Strom etwas weniger ärgerlich, auch wenn es zu einer grossen Strompreis-Lotterie kommt. Pech haben Kundinnen und Kunden von kleineren Werken, die sich am Strommarkt verspekuliert haben.

Unfreiwilliges Paradebeispiel ist das Aargauische Oberlunkhofen AG, wo der Strompreis um 263 Prozent steigen wird. Als die Marktpreise hochgingen, war man zuerst zu spät dran, dann ging eine entscheidende E-Mail nicht raus. Nun bleibt nur, ehrlich Auskunft zu geben:

«Ja, wir haben einen Seich gemacht.»

Weniger Pech haben sie in der Stadt Bern, doch wird das günstigste Stromprodukt um fast 20 Prozent teurer. In Luzern sind es 25 Prozent und in Zug über 30 Prozent. Beim Baselbieter Versorger Primeo ist es gar ein Aufschlag von über 50 Prozent. Glück haben beispielsweise private Kundinnen und Kunden des Stadtzürcher EWZ (siehe Tabelle).

Aussichten bei den Löhnen sind nicht gut, aber besser als in Deutschland

So oder so. Die Preise steigen in Deutschland wie in der Schweiz. In beiden Ländern versuchen die Gewerkschaften nun, den Preisschub wettzumachen, indem sie höhere Löhne aushandeln. In der Schweiz sind die Aussichten dafür verhalten – in Deutschland sind sie schlecht.

Für die Schweiz ist nur mit einem leichten Rückgang der Reallöhne zu rechnen, sagt die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Sprich, die Löhne werden zwar steigen, doch die Preise steigen noch ein bisschen schneller – unter dem Strich sinkt die Kaufkraft ein wenig. Die Arbeitnehmenden können sich weniger für ihre Löhne kaufen, doch immerhin fällt der Rückgang gering aus. Und es gibt erfreuliche Ausnahmen, etwa die Gastronomie. Laut einer KOF-Umfrage unter Unternehmen könnten die Arbeitnehmenden über vier Prozent mehr Lohn erhalten – da bliebe auch nach Abzug der Inflation etwas übrig.

Deutlich schlechter ergeht es den Arbeitnehmenden in Deutschland. Im zweiten Quartal 2022 konnten sie sich 4,4 Prozent weniger kaufen als im Vorjahr für ihre Löhne. Und so dürfte es dieses Jahr weitergehen, wie eine Auswertung der bisherigen Verhandlungen zeigt. Demnach steigen die Löhne zwar um 2,9 Prozent, doch das macht die Teuerung längst nicht wett. Nach Abzug der Inflation können sie deutlich weniger Produkte und Dienstleistungen kaufen: Ihre Reallöhne sinken um 3,6 Prozent.

Im letzten Winter gegen Corona-Massnahmen, in nächsten Winter gegen Energiemangel? In Deutschland wird ein Wut-Winter befürchtet. Keystone

Wer verdient an den höheren Preisen?

Die Lohnverhandlungen dürften härter als auch schon werden. Von Seiten der Arbeitgeber ist ähnlich wie in der Schweiz sinngemäss zu hören, es sei kein Geld da für Lohnerhöhungen. Zwar würden die Preise steigen, aber dies sei zum allergrössten Teil bedingt durch höhere Energiepreise. Sprich, die Mehreinnahmen bleiben nicht bei den Arbeitgebern, sondern sie fliessen samt und sonders ab in Produzentenländer wie Saudi-Arabien oder Russland.

Dass diese die ganze Geschichte ist, wird jedoch von den deutschen Gewerkschaften angezweifelt. Sie haben den Verdacht, dass einige Arbeitgeber doch kräftig mitverdienen an den Preiserhöhungen und entsprechend höhere Löhne zahlen könnten. Für diese These werden Argumente aufgelistet in einem Bericht, den das gewerkschaftsnahe Institut WSI zu den diesjährigen Lohnverhandlungen veröffentlicht hat. So gebe es da zum Beispiel diese Prognose der Europäischen Kommission: der Anteil der Arbeitnehmenden am gesamten Einkommen, er werde sinken.

Ein solcher Rückgang des Arbeitnehmeranteils würde tendenziell bedeuten, dass der Anteil der Unternehmen steigt. Sprich, die Arbeitnehmende haben weniger vom Kuchen, die Unternehmen mehr. Das wiederum könnte folgenden Grund haben: Die Unternehmen geben nicht bloss die gestiegenen Kosten weiter, sondern erhöhen ihre Preise mehr als nötig – und machen somit mehr Gewinn. Die Gewerkschaften fänden daher einen Appell an die Unternehmen angezeigt, nämlich zur «Gewinnzurückhaltung».

