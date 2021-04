Steinhausen Ferienanbieter Hapimag rechnet mit gutem Reisesommer Der Steinhauser Ferienanbieter Hapimag hatte letztes Jahr nur halb so viele Gäste im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem habe sich das Modell als krisenresistent erwiesen, sagt CEO Hassan Kadbi. Für diesen Sommer prognostiziert er ein «normales Reisen unter gewissen Auflagen». Christopher Gilb 27.04.2021, 05.00 Uhr

Der Hapimag-Hauptsitz in Steinhausen.

Bild: Boris Bürgisser (13. Mai 2020)

Es ist knapp ein Jahr her, dass Hassan Kadbi, CEO des Steinhauser Ferienwohnungsanbieters Hapimag, dieser Zeitung ein Interview gab. Nachdem das neuartige Coronavirus einige Wochen zuvor die gesamte Reisebranche lahmgelegt hatte, sahen viele Ferienanbieter dank erster Öffnungssignale in verschiedenen Ländern wieder Licht am Horizont. So auch Hapimag. Das Unternehmen war gerade im Begriff, viele Resorts für seine Mitglieder wieder zu öffnen. Doch nach der ersten kam bekanntlich die zweite Welle.

Jetzt zeigt sich: Mit einem Gästerückgang im Vergleich zum Vorjahr von 50,3 Prozent auf 208'000 wurde auch Hapimag 2020 von der Coronakrise stark getroffen. Trotzdem habe sich das Modell als krisenresistent erwiesen, sagt CEO Kadbi heute: «Denn unsere rund 122'000 Aktionäre und Mitglieder leisten einen Jahresbeitrag, unabhängig davon, ob sie reisen werden oder nicht, und erhalten dafür Wohnpunkte, die fünf Jahre gültig sind.»

Entsprechend seien nicht alle Einnahmen weggebrochen, sobald ein Resort geschlossen hatte. Ein weiterer Vorteil sei, dass, sobald die einzelnen Resorts oder Ferienwohnungen wieder öffnen konnten, diese gleich genügend bis sehr gut belegt gewesen seien. «Da die Mitglieder nur darauf warten, ihre gesammelten Wohnpunkte einzulösen und die Ferien innerhalb unserer Community zu verbringen.»

Hapimag-Resort in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Bild: PD

Der Ferienanbieter war mit guten Belegungszahlen in das Jahr 2020 gestartet. Dann unterbrach die Coronapandemie das Geschäft komplett. Dank der vielen Resorts in Ländern, die mit dem Auto erreichbar seien, seien dann im Sommer aber wieder gute Belegungszahlen erzielt worden: «Bei 25 Resorts lagen sie sogar bei 90 Prozent oder höher. Aber die klassischen Flug-Destinationen waren zu wenig ausgelastet», so Kadbi.

Hapimag-CEO Hassan Kadbi. Bild: PD

17 Entlassungen am Hauptsitz

Der Gesamtumsatz von Hapimag sank letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf 112,65 Millionen Euro. Zum Vergleich: Bei anderen grossen Schweizer Ferienanbietern wie Globetrotter und Hotelplan ging der Umsatz um 78 beziehungsweise 42 Prozent zurück. «Bei uns machte sich vor allem der fehlende Umsatz vor Ort in den Resorts bemerkbar», so Kadbi, «indem die Mitglieder Touren buchen, im Restaurant essen oder einkaufen gehen.» Als Reaktion habe das Unternehmen frühzeitig zwei grosse Resort-Investitionsprojekte verschoben und, wo möglich, Kurzarbeit eingeführt. «Auch musste sich Hapimag von 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz in Steinhausen trennen», räumt Kadbi ein. Hapimag beschäftigt jährlich im Durchschnitt rund 1500 Mitarbeitende weltweit.

Dank der Massnahmen habe Hapimag das Jahr 2020 dann mit einem moderat negativen Betriebsergebnis von 3,2 Millionen Euro abgeschlossen. Entscheidender für die 125'000 Mitglieder ist jedoch, ob deshalb ihr Jahresbeitrag von zuletzt 339 Franken angehoben wird. Diese Frage beantwortet Kadbi mit Nein. «Es war uns ein grosses Anliegen, unsere Mitglieder in dieser Krise nicht noch zusätzlich finanziell zu belasten.»

Neu können Mitglieder Aktien voneinander kaufen Hapimag liegt die Idee zugrunde, dass Mitglieder gemeinsam Ferienanlagen finanzieren und nutzen. Wer Mitglied werden will, wird Aktionär. Die erste Aktie erhält man zum Preis von aktuell 3630 Franken. Pro Aktie bekommt das Mitglied dann 60 Wohnpunkte pro Jahr, die es dann für Buchungen in den Resorts einsetzen kann. Dies führte jedoch dazu, dass sich teils bei nicht mehr so reisaktiven Mitgliedern die Punkte sammelten und dann verfielen, während andere gerne mehr davon gehabt hätten. Weshalb das System als etwas antiquiert galt. 2019 führte Hapimag deshalb eine Online-Plattform ein, auf der Mitglieder von anderen Wohnpunkte kaufen können. Im Interview mit unserer Zeitung kündigte CEO Kadbi zudem eine Kontakt-Plattform an, auf der Mitglieder voneinander Aktien kaufen können. Denn jede Aktie berechtigt zum Besitz eines gewissen Anteils Punkte, das hängt also zusammen. Dieser neue Hapimag-Marktplatz wurde nun Anfang 2020 in der Schweiz als Pilotmarkt eingeführt, bald sollen weitere Länder folgen.

Mehr Reiseaktivität ab Juni erwartet

Aktuell haben nun, erzählt der 42-Jährige, 16 der insgesamt 57 Hapimag-Resorts geöffnet. Unmittelbar nach der Streichung von Spanien von den Risikolisten habe besonders das Resort auf Mallorca von einer erhöhten Nachfrage profitiert. «Nun erwarten wir auch aus Italien gute Neuigkeiten und bereiten bereits einige Resorts zur baldigen Eröffnung vor.» Ende nächster Woche würden zudem die vier Resorts auf der Nordseeinsel Sylt im Rahmen eines Modellprojekts «für eine vorsichtige Öffnung des Tourismus unter Pandemiebedingungen» ihre Türen wieder öffnen. «Die Nachfrage für diese Resorts, jene an der Ostsee, sowie die Hausbootbasis an der Mecklenburgischen Seenplatte ist hoch», so Kadbi.

Hapimag-Resort auf der Nordseeinsel Sylt. Bild: PD

Für das kommende Sommergeschäft zeigt er sich denn auch zuversichtlich. Aktuell sei bereits mehr als die Hälfte der Betten im Juli/August belegt. «Wir wissen, dass unsere Mitglieder unbedingt Ferien geniessen wollen, und gehen grundsätzlich aufgrund der Impfprogramme auch davon aus, dass im Sommer ein normales Reisen unter gewissen Auflagen möglich sein wird.» Im Mai werde es nun noch einmal herausfordernd mit den verschiedenen Regelwerken, auch falls in einzelnen Ländern die Zahlen noch einmal nach oben gehen. Ab Juni erwartet Kadbi dann eine klare Verbesserung der Lage. Und dieses Jahr, so zeigt sich der Hapimag-CEO optimistisch, «werden die guten Aussichten auch Bestand haben».