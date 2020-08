Stellenabbau in der Zentralschweiz: Am Beispiel von Bucherer zeigt sich der lange Schatten der Krise Die Krise entlarvt die Abhängigkeiten gewisser Branchen. Besonders deutlich zeigt sich dies am Beispiel von Bucherer. Gregory Remez 14.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Zeiten von Corona nur spärlich besucht: Bucherer-Filiale in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (13. August 2020)

Die Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft nehmen zu. Nach Schindler und Landis+Gyr haben diese Woche mit Schmolz+Bickenbach (S+B) und Bucherer zwei weitere Schwergewichte aus der Zentralschweiz angekündigt, einen Teil ihrer Belegschaft abzubauen. Während S+B bei seinen geplanten Massnahmen noch vage bleibt, steht das Sparprogramm von Bucherer in seinen Grundzügen fest: 370 von 2400 Jobs will der Schmuck- und Uhrenverkäufer streichen, davon 170 allein in Luzern.

Das Ausmass des Abbaus beim Luzerner Traditionsunternehmen löste in der Folge grosse Betroffenheit bei lokalen Vertretern aus Wirtschaft und Politik aus. «Wir bedauern diese einschneidenden Auswirkungen der Pandemie sehr», teilte die Stadtluzerner Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (CVP) gestern auf Anfrage mit. Der Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern, Ivan Buck, hofft derweil, dass «das Modell der Kurzarbeit hilft, noch drastischere Massnahmen zu verhindern und die Aussichten mittel- bis langfristig wieder ins Positive zu rücken.»

Umstände zwingen zu kurzfristigen Massnahmen

Der Luzerner Regierung hat Bucherer zugesichert, den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

«Jeder einzelne Arbeitsplatz, der wegfällt, tut weh»,

kommentiert Fabian Peter, Wirtschaftsdirektor des Kantons Luzern, die aktuelle Entwicklung. Die Coronakrise stelle einen Grossteil der Luzerner Wirtschaft vor eine harte Bewährungsprobe, vom KMU bis zum Weltkonzern. «Eine solche Situation ist für die Mitarbeitenden und das Unternehmen sehr schwierig.»

Die Abbaupläne in der Zen­tralschweiz zeigen, dass die Krise am Arbeitsmarkt allmählich Kreise zieht – und dass das Ins­trument der Kurzarbeit nicht in jedem Fall Schlimmeres verhindern kann. Auch wird immer offensichtlicher, wie verzahnt die globale Wirtschaft geworden ist und in welchem Ausmass gewisse Branchen abhängig voneinander sind.

Besonders deutlich zeigt sich dies am Beispiel des Schmuck- und Uhrenhändlers Bucherer, notabene der weltweit grösste seiner Zunft. So hat das Ausbleiben der gutbetuchten Gruppenreisenden aus Asien, von denen viele zum Shoppen nach Luzern kommen, dazu geführt, dass der Umsatz in einigen Bucherer-Filialen seit Ausbruch der Pandemie um über 90 Prozent eingebrochen ist. Es zeige sich, so Fabian Peter, dass neben der Gastro- und Hotelleriebranche auch weitere Branchen wie die Uhren- und Schmuckindustrie unter den fehlenden Touristen litten.

Branche gibt sich dennoch zuversichtlich

Die Coronakrise entlarvt derartige Abhängigkeiten auf gnadenlose Weise und zwingt die betroffenen Unternehmen zu kurzfristigen Massnahmen. Doch auch mittelfristig bleiben die Aussichten bis auf weiteres düster, gerade im Luxusgütersegment. Normalisiert sich der internationale Tourismus erst im Jahr 2023, wie Bucherer-CEO Guido Zumbühl selber prognostiziert, stellt sich die Frage, was bis dahin vom in den vergangenen Jahren überaus lukrativen Geschäft mit teuren Schmuck- und Uhrenartikeln noch übrig ist.

Anfang Juni hat der Luzerner Regierungsrat in einem Positionspapier kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen verabschiedet, welche der Luzerner Wirtschaft bei der Bewältigung der aktuellen Krise helfen sollen. Das Papier umfasst unter anderem Punkte wie die Förderung von Innovationen und vom mobilen Arbeiten, die Unterstützung von Härtefällen oder die stärkere Diversifizierung des Tourismus. Ob Unternehmen wie Bucherer, die auf eine nahtlos funktionierende Weltwirtschaft angewiesen sind, von einem derartigen Massnahmenpaket profitieren werden, ist allerdings fraglich.

Noch gibt sich die Branche zuversichtlich, dass man die schwierige Zeit ohne grössere Angebots- oder Strategieänderungen überstehen wird. Von weiteren Entlassungsrunden ist von Luxusgüterhändlern aus der Region bisher nichts zu hören. Beim Bucherer-Konkurrenten Gübelin, der bereits im Mai mehrere Kaderstellen gestrichen hat, heisst es etwa, dass man derzeit keinen weiteren Stellenabbau plane.

«Wir haben das Unternehmen mit flacheren Hierarchien aufgestellt, um dynamisch und agil zu bleiben. Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut, wir wollen gemeinsam diese herausfordernden Zeiten meistern»,

sagt Präsident Raphael Gübelin. Allzu weit in die Zukunft mag aber auch er nicht blicken. «Niemand weiss, wie sich die Situation entwickeln wird.»