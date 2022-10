Credit Suisse: Bei der CS kommt es weniger dick als befürchtet

Stellenabbau Morgen enthüllt die Credit Suisse ihren Rettungsplan – Insider verrät: Es kommt nicht so dick wie befürchtet Am Mittwoch verabschiedet der Verwaltungsrat der CS die «Strategieanpassung», morgen wird informiert. Recherchen zeigen: Auf einen radikalen Schritt bei der Investmentbank wird verzichtet, und es gibt weniger Entlassungen als erwartet. Patrik Müller Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Als sich im vergangenen Mai die Indiskretionen häuften und die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen Rücktritt von CS-Konzernchef Thomas Gottstein spekulierte, versuchte ihm der neue Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann Trost zu spenden. «Du hast einfach Pech, in diesem Moment CEO zu sein», sagte er im kleinen Kreis zu Gottstein. Darauf wagte Lehmann einen Vergleich, wie jemand, der bei dem Gespräch dabei war, gegenüber CH Media sagt:

«Thomas, da kannst du nichts machen. Das war damals bei Marcel Rohner auch so, der war bei der UBS einfach zum falschen Zeitpunkt Chef.»

Lehmann wollte damit sagen, nicht Gottstein habe das Schlamassel verschuldet, in dem die CS gerade steckte, sondern die Fehler seien vor ihm passiert, doch naturgemäss würde der amtierende Chef ins Visier der Spekulanten geraten.

In Gottsteins Ohren dürfte der Vergleich mit dem damaligen UBS-Lenker eher bedrohlich als tröstlich gewirkt haben. Erstens musste Marcel Rohner 2009 bei der UBS zurücktreten. Und zweitens war das Ausmass der damaligen UBS-Krise gigantisch. Die Bank hatte eben mit Staatsgeld vor dem Kollaps gerettet werden müssen.

Thomas Gottstein (links) musste im Juli 2022 als CS-Chef zurücktreten, sein Nachfolger wurde Ulrich Körner. Keystone

Für Axel Lehmann, den langjährigen UBS-Mann, der im Januar als CS-Präsident startete, gab es also Parallelen zwischen den Erschütterungen der UBS in der Finanzkrise und dem, was er bei der Credit Suisse im Mai 2022 antraf.

Vielleicht rutschte ihm der Vergleich mit Marcel Rohner heraus. Aber treffend war er, wie sich zwei Monate später zeigen sollte. Ende Juli musste Gottstein gehen. Ulrich Körner, ebenfalls mit langer UBS-Vergangenheit, übernahm den Posten. Die CS-Aktie war an der Börse im freien Fall, es wurde sogar spekuliert, ob ein Staatseingriff nötig werden würde.

«Ein Satz zu viel»: Der folgenschwere Kommunikationsfehler

Als die Credit Suisse den Rücktritt von Gottstein vermeldete, kommunizierte sie «einen Satz zu viel», wie es ein Insider heute sieht. Sie gab nicht nur den personellen Wechsel an der Spitze bekannt, sondern kündigte auch an, die Strategie zu überprüfen. Ohne Näheres dazu zu sagen. Das führte dazu, dass die Spekulationen auch mit dem Antritt des neuen CEO Körner nicht aufhörten, ganz im Gegenteil. «Es wurde noch übler», sagt der Insider.

Axel Lehmann, VR-Präsident der Credit Suisse. Er leitet die Sitzung, an der am Mittwoch die letzten Entscheidungen getroffen werden. Annick Ramp

Im Umfeld von Lehmann und Körner geht man davon aus, dass Konkurrenten gezielte Fehlinformationen streuen, die dann über soziale Medien den Weg auch in vertrauenswürdige Nachrichtenagenturen und Wirtschaftsmedien wie die «Financial Times» finden.

Diese verstärken den Negativstrudel – und lassen vergessen, dass die CS im weltweiten Vermögensverwaltungsgeschäft als Nummer zwei oder drei (je nach Kriterium) hervorragend positioniert ist. Frustrierend ist das insbesondere für die tausenden top-motivierten Mitarbeitenden in der Schweiz, deren Geschäft robust ist und verlässlich zum Konzernergebnis beiträgt. Aber eben: Die CS hatte zum munteren Spekulieren geradezu eingeladen. Bis 27. Oktober werde nichts kommuniziert, hiess es eisern.

Auch dann, als am 27. September, vor einem Monat, die CS-Aktie erstmals unter die Marke von 4 Franken krachte. Die stolze Bank, von Alfred Escher im Jahr 1856 gegründet, war nur noch 10 Milliarden Franken wert, noch gleich viel wie die Privatbank Julius Bär und fünfmal weniger als die UBS. Seither hat sich der CS-Kurs wieder leicht erholt, auf 4.78 Franken.

Das Hotel Savoy am Zürcher Paradeplatz will die CS versilbern. Keystone/Grafik CHM

«Gerüchte kommentieren wir grundsätzlich nicht», dieser Satz gehört zum Standardrepertoire der Kommunikationsstellen börsenkotierter Unternehmen, doch die CS sah sich nun gezwungen, Dementis abzugeben. Ein Zeichen der Schwäche, aber unumgänglich. So bestritt die Credit Suisse etwa explizit, sie werde eine milliardenschwere Kapitalerhöhung durchführen. Aber zur Strategieüberprüfung schwieg sie weiter. Sie verwies mantraartig auf den 27. Oktober.

Das ist morgen Donnerstag. Die Erwartungen sind jetzt so hoch, dass das rettende Wunder bekanntgegeben wird, dass sie «gar nicht erfüllt werden können», wie es ein ehemaliger langjähriger CS-Manager formuliert. Er verstehe «dieses Erwartungsmanagement» nicht.

Eine hochrangige interne Quelle, welche die vorbereitete Kommunikation kennt, widerspricht. Zwar komme es «nicht zum grossen Knall», aber:

«Wir haben keine erhöhten Erwartungen geweckt, es kommt zu den wichtigsten strategischen Anpassungen seit langem, zu signifikanten Kostensenkungen und auch zu einigen personellen Veränderungen.»

Auf das Investmentbanking werde in der «geschärften Strategie» nicht verzichtet, aber es werde zurückgebaut, die Risiken würden weiter reduziert. Dies wird erwartet, nachdem sich 2021 die CS-Investmentbank mit dem Hedgefund Archegos total verspekuliert und dabei 5 Milliarden Franken verloren hatte – und dazu mit dem Kollaps des Lieferkettenfinanzierers Greensill gleich nochmals ein Debakel erlebt hatte.

Die interne Quelle sagt, dass auch der konzernweite Stellenabbau «beträchtlich» sein werde, aber nicht so drastisch, wie die Nachrichtenagentur Reuters spekuliert hatte: 5000 Jobs würden wegfallen, rund jede zehnte Stelle, davon viele in Zürich, hatte der Dienst im September gemeldet. CH Media sprach damals Verwaltungsratspräsident Lehmann direkt auf diese Zahl an, er wollte mit Verweis auf den 27. Oktober nichts sagen, betonte aber, es sei vieles falsch, was herumgeboten werde.

Kundengeld fliesst ab - und die Bussen summieren sich

Der CS bleibt gar nichts anderes übrig, als die Kosten massiv zu senken, auch wenn sie bei jeder Gelegenheit betont, sie sei gut mit Kapital ausgestattet. Tatsache ist, dass das Geschäft aktuell schlecht läuft, die Zahlen des dritten Quartals, die ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht werden, sind offenbar meilenweit von jenen der UBS entfernt, die am Dienstag kommunziert hat.

Verschärfend kommen zwei Dinge hinzu: Erstens fliessen aktuell Kundengelder ab, weniger zur UBS als zu den Kantonalbanken. Dieser Effekt wird sich in den Zahlen des dritten Quartals noch nicht zeigen, mit Verzögerung dann aber im vierten Quartal, hört man aus der Credit Suisse.

Zweitens bereinigt die CS zurzeit im Eiltempo Altlasten, zahlt Busse um Busse. Eben am Montag wieder: Fast 250 Millionen Franken überweist die Bank wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung nach Frankreich. Vergangene Woche wurde ein Vergleich mit den US-Behörden bekannt, Kostenpunkt: 475 Millionen US-Dollar. Markus Diethelm, der neue Chefjurist der Credit Suisse - auch er kam von der UBS - scheint es eilig zu haben.

Umso dringlicher ist der Liquiditätsbedarf. Auch hier wird die CS die Katze aus dem Sack lassen. Mehr als eine Milliarde Franken könnte der (Teil-)Verkauf des Geschäfts mit verbrieften Produkten einbringen. Rund eine halbe Milliarde Franken würde die CS lösen, wenn sie das Zürcher Nobelhotel Savoy versilbert. Gemäss Tamedia wäre der Zeitpunkt für diesen Notverkauf aber schlecht: Das Hotel wird gerade teuer umgebaut und erzielt keinen Umsatz. Kleinere Beteiligungen, etwa an einem Energiefinanzierungsunternehmen, hat die CS in den vergangenen Tagen bereits verkauft.

Es muss jetzt schnell gehen bei der Credit Suisse. Damit endlich Ruhe einkehren kann. Die Agentur Bloomberg, welche immer wieder mit Meldungen die Aktie rauf und runter trieb, kommentierte am Dienstag: «Ulrich Körner hat wohl keine andere Wahl, als einen Volltreffer zu erzielen.»

