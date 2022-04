Milliarden-Rettungsschirm für Strom: Der Staat solls richten

Steuermilliarden für Stromkonzerne Von der Swissair über die UBS zur Alpiq: Wenn der Markt versagt, soll es der Staat richten Der Bundesrat schafft im Namen der Versorgungssicherheit einen Rettungsschirm für die heimische Stromwirtschaft. Florence Vuichard 15.04.2022, 00.39 Uhr

Energieministerin Simonetta Sommaruga stellt ihre Pläne für einen Rettungsschirm für die Strombranche vor. Adrian Reusser

Alpiqs vorweihnächtlicher Hilferuf hat den Stein ins Rollen gebracht: Der Stromkonzern hatte sich an die Behörden gewandt mit der Bitte um eine temporäre Liquiditätsspritze in Milliardenhöhe. Alpiq hat zwar das Gesuch mittlerweile wieder zurückgezogen, die adhoc eingesetzte Taskforce war aber nicht mehr zu stoppen, umso mehr als die Preise an den Energiemärkten weiterhin verrücktspielen - und angesichts des Kriegs in der Ukraine noch länger verrücktspielen dürften.

Der Bundesrat will deshalb vorsorgen, für den «worst case», den schlimmsten Fall, wie Energieministerin Simonetta Sommaruga am Donnerstag vor der Presse festhielt, für den Fall von «Kettenreaktionen» in der europäischen Strombranche, die auch hierzulande die Stromversorgung gefährden könnten. Dazu will die Regierung einen Rettungsschirm für «systemkritische Stromunternehmen» schaffen – und dafür stolze 5 bis 10 Milliarden Franken bereitstellen, wie Sommaruga vorrechnete. Die Summe ist hoch, da die Behörden im Aktivierungsfall von einem «systemischen Problem» ausgehen, ja gar von einem «Flächenbrand», wie die Direktorin der Eidgenössischen Finanzverwaltung Sabine D’Amelio-Favez sagte. Oder anders formuliert: Sollte es Probleme geben, wären wohl gleich mehrere Stromunternehmen betroffen, für welche der Staat dann mehrere Milliarden bereitstellen müsste. Und das innert 24 bis 48 Stunden.

Dringliches Gesetzt für die Sommersession

Sommarugas Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) soll nun im Auftrag des Bundesrats zusammen mit der Finanzverwaltung ein «dringliches Gesetz» zum Schutzschirm erarbeiten. Und zwar schnell: Das Gesetz, das auf vier Jahre befristet ist, soll bereits in der Sommersession im Sonderverfahren von beiden Kammern beraten und danach sofort in Kraft gesetzt werden.

Oberste Kassenwartin beim Bund: Sabine D'Amelio-Favez. Britta Gut

Der Staat muss also einmal mehr einspringen, wenn die Marktmechanismen versagen. Der Bund sei in Krisen immer wieder der «Lender of last Resort», der Kreditgeber in letzter Instanz, hält auch Sabine D’Amelio-Favez fest. Es ist eine Rolle, welche die Eidgenossenschaft nicht gesucht, aber in den vergangenen 20 Jahren perfektioniert hat.

Die Regeln werden immer strenger

Der Swissair gewährte der Bund 2001 zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs ein Darlehen, von dem er nur einen Bruchteil zurückerhielt. Bei der Rettung der UBS im Herbst 2008 war er – nicht zuletzt dank den Lehren aus dem Airline-Debakel – besser vorbereitet und ging abgesicherter vor: Die Nationalbank übernahm die nicht mehr handelbaren Schrottpapiere aus den UBS-Büchern, der Bund stärkte die Eigenmittelbasis der Bank über eine Pflichtwandelanleihe im Wert von 6 Milliarden Franken. Aber auch damals hatten die Behörden nicht alle Eventualitäten bedacht, etwa den Umstand, dass die Bankenoberen weiterhin Millionen-Boni auszahlen wollten, obwohl ihr Finanzinstitut mit Steuergeldern hatte gerettet werden müssen.

Das nächste Lehrstück in Firmenrettungsmassnahmen bot die Pandemie - mit dem Bürgschaftskreditprogramm für KMU und mit dem Kredit aus der Bundeskasse für die Swiss. Bei jedem Fall hat der Bund etwas dazugelernt, jedes mal wurden die Spielregeln für die Unternehmen beim Steuergeldbezug etwas strenger.

Für die Stromkonzerne sollen die Bedingungen nun möglichst «unattraktiv» ausgestaltet werden, wie Sommaruga mehrmals festhielt. Jene, die Staatsgeld abholen, müssen etwa neue Transparenzvorschriften einhalten, eine marktgerechte Verzinsung bezahlen, Sicherheiten in Form von Verpfändung von Aktien präsentieren - und sie dürfen keine Dividenden mehr an ihre Aktionäre auszuschütten. Alles Auflagen, welche Sommarugas Sozialdemokraten aber noch zu wenig weit gehen: Sie fordern zusätzlich mehr Investitionen in erneuerbare Energien im Inland.

Die bundesrätliche Botschaft an die Branche ist klar: Die Unternehmen sollen selber vorsorgen, und falls dennoch Probleme auftauchen, sollen zuerst die Aktionäre, also mehrheitlich die Kantone, ihren Beitrag leisten - und erst dann will der Bund subsidiär eingreifen.

Eine Frage der Liquidität, nicht der Rentabilität

Auslöser für Alpiqs Gang nach Bundesbern waren die Preise an den Energiemärkten, die gegen Ende 2021 neue Rekordhöhen erklommen hatten – mit unliebsamen Folgen für die stromhandelnden Konzerne: Denn diese müssen für ihre - oft lang im Voraus - abgeschlossenen Deals bei der Börse Sicherheiten - also Cash - zu Marktpreisen hinterlegen, das sie nach Erfüllen des Vertrags wieder zurückerhalten. Die Folge: Verdoppelt sich der Strompreis innert Tagen, muss auch das Liquiditätspolster verdoppelt werden.

Die Schweizer Stromkonzerne kämpfen derzeit also nicht mit Rentabilitäts- sondern vor allem mit Liquiditätsproblemen. D'Amelio-Favez betonte denn auch mehrmals, dass die Unternehmen grundsätzlich gut aufgestellt seien.

Die Branche sorgt lieber selber vor

Die Stromunternehmen begrüssen grundsätzlich, dass der Bund Notfallszenarien prüfe angesichts «dieser historisch einmaligen, geopolitisch getriebenen Marktlage», wie es etwa bei Axpo heisst. «Es handelt sich um präventive Regelungen für den Notfall und zur Verhinderung eines Systemkollapses.»

Hingegen wollen sich die Unternehmen lieber nicht an die Leine des Staates binden lassen und haben deshalb ihre Liquiditätsreserven massiv erhöht. Die BKW-Gruppe etwa hält eine Liquidität von rund 1 Milliarde Franken und kann zusätzlich bei Bedarf eine weitere halbe Milliarde als Kredit beziehen. Damit seien massive Preisausschläge auf bis zu 1200 Franken pro Megawatt stemmbar, rechnete BKW-Finanzchef Ronald Trächsel Mitte März vor. Auch die Axpo hat vorgesorgt - und startete Anfang Oktober mit einem Polster von rund 4,3 Milliarden Franken ins neue Geschäftsjahr.