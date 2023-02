Nach Vasellas enttarntem Umzug: Wo wohnt Medienmogul Drahi?

Steuern Vasella lebt nicht in Monaco, aber wo wohnt Medienmogul Drahi? Das Wallis will ihn für sich, aber Genf fordert Milliarden Der Lebensmittelpunkt von reichen Steuerzahlenden bestimmt, welcher Kanton mächtig Geld macht. So auch beim französischen Milliardär Patrick Drahi: Er beteuert, dass er im Wallis lebt – Genf sieht dies anders. Julian Spörri 1 Kommentar 03.02.2023, 14.30 Uhr

Sein Vermögen wird auf 6,5 Milliarden Franken geschätzt: Patrick Drahi. Bild: Thibault Camus / AP

Die Empörung ist gross: Am Wochenende wurde bekannt, dass Daniel Vasella versucht hat, sich im Kanton Zug vor dem Steuernzahlen zu drücken. Der Ex-Novartis-Chef wollte den Behörden glaubhaft machen, dass er im Jahr 2013 vom zugerischen Risch nach Monaco umgezogen sei. Dort wären für seine Millioneneinkünfte keine Steuern fällig geworden.

Doch die Umzugsgeschichte verfing beim Zuger Fiskus nicht. Er kam zum Schluss, dass Vasellas Lebensmittelpunkt weiterhin in seinem Kanton liegt – unter anderem wegen des hohen Wasser- und Stromverbrauchs in Risch und der nicht umgeleiteten Post. Das Zuger Verwaltungsgericht bestätigte den Entscheid.

Der Wohnort von Topverdienern gibt jedoch nicht nur auf der Achse Zug–Monaco zu reden, auch zwischen Kantonen sorgt er bisweilen für rote Köpfe, wie ein aktueller Fall aus der Romandie zeigt.

Hauptfigur ist der israelisch-französische Milliardär Patrick Drahi, dem verschiedene Medien wie die Zeitung «Libération», der Telekommunikationskonzern Altice und das Auktionshaus Sotheby’s gehören. Das Vermögen des 59-Jährigen wird auf mehrere Milliarden Franken geschätzt.

Genf fordert Milliarden

Patrick Drahi war im Jahr 1999 in den Kanton Genf gezogen. Ab 2005 lebte er für fünf Jahre in Rolle (VD), danach zügelte er nach Zermatt (VS). Sowohl im Wallis als auch in der Waadt profitierte er als reicher Ausländer von der Pauschalbesteuerung. Er wurde also gemäss dem Lebensaufwand und nicht basierend auf seinem Einkommen besteuert.

So weit, so ungewöhnlich. Die Genfer Steuerbehörden vertreten jedoch die Ansicht, dass Drahis Domizile in Rolle und Zermatt steuertechnisch fiktiv gewesen seien und mutmasslich zum Sparen von Steuern dienten. Denn der Kanton Wallis ist für sehr wohlhabende Personen steuerlich attraktiver als Genf und zu einem geringeren Ausmass auch als die Waadt.

Den Fall ans Licht brachten das Westschweizer Fernsehen RTS und das Onlineportal «Heidi.news» aufgrund eines Datenlecks. Demnach stellte der Genfer Fiskus dem Milliardär im Jahr 2021 ein umfangreiches Dossier zu, welches beweisen soll, dass Drahi bereits seit Jahren bei seiner Ehefrau in Cologny (GE) lebt. Darauf basierend forderte der Kanton Genf laut den Unterlagen für den Zeitraum von 2009 bis 2016 rund 3,7 Milliarden Franken an Steuern ein.

Drahi bestreitet die Vorwürfe und vertritt den Standpunkt, seinen Lebensmittelpunkt in Zermatt zu haben. Seine Anwälte präsentierten dem Kanton Genf diverse Beweise: Rechnungen für Helikopterflüge in Zermatt, ein Abo für die lokalen Bergbahnen und Kreditkartenabrechnungen. Ausserdem verwiesen sie auf 19 Fotos, die Drahi ohne Ehering zeigen. Damit soll klar werden, dass der Franzose von seiner Frau zwar nicht geschieden, aber getrennt ist.

Kontrolle hängt von Kanton ab

Weil Drahi die Steuerforderung aus Genf angefochten hat, liegt es nun an den Gerichten, zu ermitteln, wo der Lebensmittelpunkt des 59-Jährigen tatsächlich liegt.

Dies ist insbesondere bei reichen Topmanagern keine leichte Aufgabe. «Sie reisen viel und haben verschiedene Häuser. Entsprechend sind sie nirgends mehrheitlich anzutreffen», erklärt ein Steuerexperte, der nicht namentlich genannt werden will.

Bezüglich der Besitzer von mehreren Liegenschaften in der Schweiz kommt hinzu, dass die Kontrolle nicht in allen Kantonen gleich stark ist. Denn eine Verpflichtung, die Präsenzzeit der Steuerzahlenden – etwa von pauschal besteuerten Ausländern – von sich aus zu untersuchen, gibt es so nicht. «Manche Kantone wie Schwyz erstatten häufig Verdachtsmeldungen an andere Kantone, andere fast nie», so der Steuerberater.

Für Finanzexpertin Monika Roth ist klar, dass alles auch eine Frage der Ressourcen ist. «Die Steuerbehörden sind gezwungen, Schwerpunkte zu setzen. Sie nehmen die persönlichen Lebensumstände einer Person meist nur dann unter die Lupe, wenn konkrete Zweifel bestehen.» Angesichts des arbeitsintensiven Prozesses sei sie deshalb positiv überrascht gewesen, wie «akribisch» die Zuger Behörden im Fall Vasella vorgegangen seien.

