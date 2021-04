Steuerwettbewerb Die G20 und Joe Biden nehmen Firmensteuern ins Visier: So tief sind sie in den Schweizer Kantonen – die Karte Zur Deckung der Corona-Schulden forcieren die mächtigen G20-Staaten die globale Mindeststeuer für Unternehmen. Die Schweiz kommt dadurch unter Druck. Daniel Zulauf 08.04.2021, 05.00 Uhr

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie reisst weltweit riesige Löcher in die Staatsfinanzen. Darüber sorgt sich der Internationale Währungsfonds (IWF), der für überschuldete Länder als Kreditgeber der letzten Instanz fungiert. Die Organisation, der auch die Schweiz angehört, rät anlässlich ihrer traditionellen Frühjahrstagung zur Einführung von Reichensteuern zur Stabilisierung der Schuldensituation.

Ein ähnliches Ziel verfolgen auch die Bestrebung zur Schaffung einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgewinne, und dieses Projekt ist schon viel weiter gediehen als die Ideen einer Reichensteuer. Am Mittwoch haben die Finanzminister der G20-Länder die ehrgeizige Marschtabelle zur Umsetzung des Plans bestätigt. Bis zum nächsten Treffen der G20-Minister im Juli soll die OECD einen für alle 140 Mitgliedsländer konsensfähigen Vorschlag präsentieren.

Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Als bevorzugter Standort zahlreicher multinationaler Konzerne hat auch die erste Säule des OECD-Steuerprojektes potenziell grosse Auswirkungen auf unser Land. Diskutiert wird darin die Verschiebung von Steuereinnahmen von den Sitzstaaten der Grossunternehmen hin zu den Ländern, wo deren Produkte verkauft werden. Wenn schon müsse der Transfer «moderat» ausgestaltet werden, heisst es beim Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen (Sif), das die Verhandlungsstrategie koordiniert.

Bis zur Wahl von Joe Biden hatte Donald Trump das Vorhaben gebremst. Der Ex-Präsident wollte das grosse Steuersubstrat amerikanischer Technologiekonzerne nicht mit anderen Ländern teilen. Unter Biden hat sich diese Position aber offensichtlich geändert. Die Amerikaner scheinen nun zu Konzessionen bereit zu sein, wenn sie dafür einen globalen Mindeststeuersatz für Unternehmensgewinne durchsetzen können.

Biden will die Unternehmenssteuersenkung, die Trump am Anfang seiner Amtszeit durchgeführt hatte, teilweise rückgängig machen und den nationalen Gewinnsteuersatz von derzeit 21 Prozent auf 28 Prozent anheben. Zudem sollen US-Firmen ihre im Ausland erwirtschafteten Gewinne nicht mehr wie bisher zu einem Steuersatz von nur 10 Prozent, sondern neu zu 21 Prozent nach Hause holen dürfen. Diese 21 Prozent sind identisch mit dem Satz, den Bidens Finanzministerin Janet Yellen soeben als Vorschlag für einen globalen Mindeststeuersatz für Unternehmen ins Gespräch gebracht hat. Das ist kein Zufall.

USA könnten Rückstand wettmachen

Mit einem globalen Mindeststeuersatz in dieser Höhe könnten die USA ihren Rückstand im Steuerwettbewerb mit dem Rest der Welt auf einen Schlag wettmachen. Für die Schweiz wäre ein solcher Satz «eine maximale Herausforderung vor allem in Verbindung mit einer Umverteilung des Steuersubstrates von Grossunternehmen», sagt Frank Marty, Leiter Unternehmenssteuerpolitik beim Wirtschaftsdachverband Economiesuissse. In den meisten Schweizer Kantonen liegen die Unternehmensgewinnsteuersätze markant tiefer – ein wichtiger Vorteil im internationalen Standortwettbewerb wäre dahin.

Soweit werde es laut Marty aber kaum kommen. Der Experte rechnet mit einem Satz irgendwo in der Gegend von 15 Prozent. Das wäre allerdings auch schon deutlich mehr als die 13 Prozent, die bei Beginn des OECD-Steuerprojektes vor drei Jahren erwartet worden waren. Mit einem durchschnittlichen Unternehmensgewinnsteuersatz von 12 Prozent ist der Kanton Zug besonders exponiert. Finanzdirektor Heinz Tännler sagt, er schaue der Entwicklung «mit einer gewissen Gelassenheit» entgegen. «Die Steuersätze im Kanton Zug und in der Schweiz sind vernünftig. Ich gehe nicht davon aus, dass ein globaler Standard sehr weit von den hiesigen Sätzen entfernt sein kann.»

Schweiz rechnet mit Verlusten

Offenbar ist Tännler aber optimistischer als das Berner Staatssekretariat. Dort heisst es ungeachtet der Ungewissheit über die konkrete Ausgestaltung einer neuen Steuerwelt:

«Es ist zu erwarten, dass kleinere, innovative und exportorientierte Volkswirtschaften – wie die Schweiz – an Gewinnsteuereinnahmen verlieren werden.»

Nach zehnjähriger Arbeit an der letzten Unternehmenssteuerreform, die vor allem auf Druck der EU die Abschaffung der kantonalen Steuerprivilegien für Sitzgesellschaften zum Inhalt hatte, hält die internationale Staatengemeinschaft also schon die nächste Aufgabe für die Schweizer Steuerpolitik bereit. Das Problem: «Die nächste Reform wird viel schneller gehen müssen als die letzte und diese war schon schwierig genug», sagt Marty.