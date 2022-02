Zentralschweizer Wirtschaft: Hier drückt der Schuh

Stimmungsbild Behörden und Lohngleichheit: Das sind die Sorgen der Zentralschweizer Firmen Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz zeigt, dass die grossen Unternehmen zwar optimistisch sind. Doch sie beklagen sich über administrative Abläufe der Behörden. Kritik gibt’s auch für die Lohngleichheitsanalyse. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 01.02.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer bauen will, sieht sich mit «papierlastigen Baugesuchen» konfrontiert, kritisieren Zentralschweizer Unternehmen. Bild: Getty

Wie sind Zentralschweizer Unternehmen durch das zweite Jahr der Coronakrise gekommen? Dazu und zu weiteren Themen hat die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) jüngst ihre Vorstandsmitglieder befragt. Zum Vorstand gehören rund 30 eher grössere Unternehmen aus der Region wie Migros Luzern, Galliker oder Dätwyler. Unternehmen aus dem Kanton Zug sind nicht vertreten. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass die Unternehmen nach einem «zufriedenstellenden» 2021 grundsätzlich optimistisch in die Zukunft blicken. Die Unterstützungsinstrumente während der Coronakrise auf kantonaler und nationaler Ebene werden grundsätzlich gelobt. Doch es gibt auch einige negative Punkte.

Sorgen machen den Firmen etwa die Preiserhöhungen der Rohstoffe und im Transportwesen sowie die stark gestiegenen Energiepreise. Auch das ungeklärte Verhältnis zur EU sorgt für Unsicherheit. Insbesondere die Industrie sei abhängig vom Abbau technischer Handelshemmnisse und von der gegenseitigen Anerkennung von Produktionsstandards im In- und Ausland. Ähnliches treffe auch auf den Energiesektor zu.

Fehlende Akzeptanz der digitalen Unterschrift

Vermehrt für Ärger sorgt die Bürokratie. Wie aus der Umfrage hervorgeht, werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Zentralschweizer Kantonen zwar generell als gut eingestuft. Doch in einzelnen Bereichen gebe es Optimierungspotenzial. Die Unternehmen haben in den letzten Jahren stark in die Digitalisierung der administrativen Abläufe investiert und nehmen wahr, dass die kantonalen und nationalen Behörden hinterherhinken. Am deutlichsten falle dies bei der fehlenden Akzeptanz von digitalen Unterschriften sowie bei papierlastigen Baugesuchen auf. Bei letzteren behindern und verteuern teils lange Bewilligungsverfahren wichtige Projekte, heisst es. Gleichzeitig fordern die Unternehmen mehr Praxisbezug bei der Gesetzesauslegung und Anwendung. Teilweise führten gut gemeinte Gesetze zu unbeabsichtigten Effekten.

Zum Beispiel sei die Umsetzung der Lohngleichheitsanalyse im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes «nicht zielführend» und die Bemessungsgrundlagen für die unabhängige Evaluation «nicht ganz ausgereift». So werde beispielsweise der Ausbildung mehr Wichtigkeit beigemessen als der tatsächlichen Qualifikation und Berufserfahrung der Mitarbeitenden, was im Widerspruch zur betriebswirtschaftlichen Realität stehe. Erwerbsunterbrüche etwa seien nicht berücksichtigt, was bei Wiedereinsteigerinnen zu Verzerrungen führe, kritisierte IHZ-Direktor Adrian Derungs bereits 2020.

Bund: Berechnung ist wissenschaftlich erprobt und rechtskonform

Weiter werden laut den befragten Unternehmen im Standard-Analyse-Tool des Bundes gewisse Vergütungselemente wie Schichtarbeit- oder Nachtdienstzulagen nicht differenziert betrachtet, was wiederum massive Auswirkungen auf die Lohngleichheitsanalysen der Unternehmen habe und zu entsprechend falschen Ergebnissen führen könne.

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) hält dazu auf Anfrage fest, dass dank der technischen Modernisierungen des Standard-Analyse-Tools des Bundes der administrative Aufwand für die Unternehmen laufend reduziert werden könne. Was die Methode zur Berechnung der Lohnunterschiede angehe, so sei diese wissenschaftlich erprobt und rechtskonform. «Die Komponenten der Methode werden regelmässig überprüft: die Lohnspezifikation, die Faktoren zur Rechtfertigung von Lohnunterschieden, das statistische Analyseverfahren und die Toleranzschwelle», erklärt eine EBG-Sprecherin. Letztmals sei das Tool im Mai 2021 von internationalen Expertinnen und Experten geprüft worden. Sie hoben demnach insbesondere die hohe wissenschaftliche Qualität, die Einfachheit in der Anwendung und die vollständige Transparenz hervor.

Wegen fehlenden Personals könnten Projekte ins Ausland gehen

Ein Dauerthema bei solchen Umfragen ist der Fachkräftemangel. Zahlreiche Unternehmen finden demnach die nötigen Fachkräfte nicht. Einige Stellen bleiben auch nach über sechs Monaten unbesetzt, was insbesondere eine präzise Planbarkeit verunmögliche und Wachstumsprojekte verzögere. Diese Herausforderung bestehe in qualifizierten technischen, handwerklichen und administrativen Berufen und betreffe alle Regionen in und ausserhalb der Zentralschweiz. Mit diversen Projekten werde versucht, qualifiziertes Personal zu rekrutieren oder aufzubauen.

Beispielsweise bestehen Aus- und Weiterbildungsprojekte mit dem Ziel, branchenfremde Personen zu rekrutieren und die Arbeitsplatzattraktivität mit Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit und höheren Löhnen anzupassen. Mittelfristig bestehe die Gefahr, dass Expansionsprojekte aufgrund des Fachkräftemangels im Ausland durchgeführt werden. Auch das Lehrlingswesen schaffe nur begrenzt Abhilfe. Die schulischen Anforderungen seien teilweise so hoch, dass Lehrabschlüsse ohne unternehmensinternen Stützunterricht nicht erreicht werden können. Ein möglicher Schritt wäre es aus Sicht der befragten Firmen, Kantonsschulabgängern den Einstieg ins Berufsleben über verkürzte Lehren näherzubringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen