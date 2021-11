Raiffeisen: Ceregato gab geheime Unterlagen an Vincenz weiter

Nadja Ceregato war Rechtschefin der Raiffeisen-Bank und gab in dieser Funktion geheime Unterlagen an ihren damaligen Ehemann Pierin Vincenz weiter, als dieser schon nicht mehr für die Bankengruppe arbeitete. Für diese Handlung wurde sie per Strafbefehl verurteilt.

Jürg Krebs 12.11.2021, 08.24 Uhr