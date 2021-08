Strom CKW kauft Elektro Basilisk AG aus Basel Der Energiekonzern expandiert weiter im Bereich des Elektroinstallations- und Solargeschäfts. 17.08.2021, 11.00 Uhr

Thomas Gisler, Geschäftsbereichsleiter Elektro von CKW, die Geschäftsführer Steffen Pfründer und Javier Tur und der stellvertretende Geschäftsführer Martin Pejic von Elektro Basilisk AG sowie Jürg Schenker, Leiter Unternehmensentwicklung von CKW. Bild: PD

Der Zentralschweizer Stromkonzern CKW übernimmt mit der Elektro Basilisk AG ein weiteres Dienstleistungsunternehmen. Wie die CKW mitteilt, baue man mit dieser Ergänzung das Elektroinstallations- und Solargeschäft auf die Nordwestschweiz aus. Elektro Basilisk AG beschäftigt am Standort in Basel knapp 40 Mitarbeitende. Das 1997 gegründete Unternehmen hat sich laut der CKW-Mitteilung über die Jahre einen Namen für sämtliche Installationsarbeiten insbesondere von Neubauten gemacht. Weiter bietet Elektro Basilisk AG Dienstleistungen rund um Elektro- und Telematikinstallationen, Reparaturservice und Solar an – von der Planung über die Realisation bis zum Unterhalt.

Die Geschäftsführer Javier Tur und Steffen Pfründer sowie der stellvertretende Geschäftsführer Martin Pejic bleiben weiterhin im Unternehmen, ebenso alle weiteren Mitarbeitenden.

Die CKW will das Geschäftsfeld Gebäudetechnik und insbesondere Solar kontinuierlich ausbauen, sei es durch organisches Wachstum oder durch Übernahmen. Ende April hatte die CKW mit der Solarville AG aus Winterthur erstmals eine Firma im Solarbereich übernommen. Dass die CKW als staatlich kontrollierter Stromanbieter vermehrt in Bereiche der Privatwirtschaft expandiert, sorgt schon länger für Kritik. Das Unternehmen selbst argumentiert, für die CKW gelte wie für alle anderen Firmen in der Schweiz die Wirtschaftsfreiheit. (mim)