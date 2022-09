Rettungsschirm für die Axpo: Gewinnt Putin den Energiekrieg

Strom Steht die Axpo vor dem Ende? Gewinnt Putin den Energiekrieg? Die wichtigsten Antworten zum Rettungsschirm Die Strompreise steigen – dennoch muss der Bund dem Energieunternehmen Axpo mit einem Milliardenkredit unter die Arme greifen. Der Strommarkt scheint verrückt zu spielen. Pascal Michel, Niklaus Vontobel und Stefan Ehrbar 2 Kommentare 06.09.2022, 15.28 Uhr

Brauchte Hilfe vom Bund: Energieunternehmen Axpo. Keystone

Der Bund muss Axpo aus der Patsche helfen. Der Bundesrat hat am Dienstagabend in einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, dem Energieunternehmen eine Kreditlimite von 4 Milliarden Franken zur Verfügung zu stellen. Die Rettungsmassnahme ist die direkte Folge eines Energiekrieges, den der russische Präsident Wladimir Putin gegen den Westen führt.

In der Folge sind die Preise für Gas und Strom regelrecht explodiert, auch wenn sie zuletzt wieder etwas gesunken sind. Im Winter droht Europa gar ein Mangel an Gas und Strom – und damit wütende Massendemonstrationen, wie sie kürzlich in Prag zu sehen waren. In Deutschland ist die Sorge gross vor einem «Wut-Winter».

Der Axpo droht das Geld auszugehen. Denn als Versorgerin, die im Vergleich zur Konkurrenz ihre gesamte Produktion auf dem freien Markt absetzen muss, ist sie den Preisschwankungen direkt ausgesetzt. Deshalb verkauft sie ihren Strom bereits im Voraus zu festgelegten Preisen und sichert so ihr Risiko an der Strombörse ab. Damit sind Kunden vor einem Preisschock geschützt. Und die Axpo muss nicht, falls die Preise fallen würden, plötzlich Strom zu unrentablen Tarifen verkaufen.

Diese Absicherungsgeschäfte werden nun, da die Strompreise in ungeahnte Höhen geklettert sind und die Preisschwankungen historische Dimensionen erreicht haben, für die Axpo zum Problem. Denn für das sogenannte «Hedging» müssen Sicherheiten hinterlegt werden, sollte ein Handelspartner dereinst Konkurs gehen.

Die Höhe dieser Sicherheiten ist an die Preisschwankungen gekoppelt – und diese sind derzeit so gross wie nie. Dies bedeutet, dass die Axpo massiv Geld nachschiessen muss, um die Absicherungen nicht zu verlieren. Zwar bekommt die Axpo diese Gelder nach Lieferung des Stroms wieder zurück. Doch aktuell muss sie die zusätzlichen Gelder rasch nachschiessen.

Es besteht offenbar das Risiko, dass dafür die rund 2 Milliarden Franken an flüssigen Mitteln, über die die Axpo verfügt, nicht reichen. Deshalb springt der Bund mit dem Rettungsschirm ein. Abgerufen hat die Axpo den Kredit aber bisher nicht.

Die Lage auf dem Strommarkt sei «paradox»: Neben Energieministerin Simonetta Sommaruga wählte auch Axpo-CEO Christoph Brand diesen Begriff, um die aktuellen Verwerfungen auf den Märkten zu beschreiben. Denn eigentlich sind die Aussichten für den grössten Stromproduzenten der Schweiz ausgezeichnet: Die stark steigenden Strompreise versprechen gute Gewinne und die eigenen Kraftwerke legen in der aktuellen Situation an Wert zu.

Bei der aktuellen Krise handelt es sich deshalb nicht um ein Profitabilitätsproblem. «Ganz im Gegenteil», betont die Axpo: Mittelfristig werde man vom höheren Strompreis profitieren.

Die Schweiz ist über das Jahr hinweg auf den Import von Strom aus Europa angewiesen – und dort sind die Strompreise förmlich explodiert. Die Schweiz importiert also diese europäische Strompreisexplosion und muss so die Rechnung dafür mitbezahlen, dass sich Europa – vor allem Deutschland – stark abhängig gemacht hat vom Gas des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Wenn an den Börsen jeweils ein aktueller Strompreis ausgehandelt wird, dann ist der Preis von jener Energiequelle ausschlaggebend, mit dem das letzte Stückchen Nachfrage noch bedient werden muss. Der teuerste Stromerzeuger, der noch gebraucht wird zur Nachfragedeckung, bestimmt also den Marktpreis – und das ist aktuell halt Gas.

Das ist kein Marktversagen oder sonst wie ein Skandal, sondern schlicht, wie in kompetitiven Märkten der Preis bestimmt wird. Das Problem ist vielmehr, dass Europa darauf angewiesen ist, teils russisches Gas zu verstromen, um seinen Bedarf zu decken. Es ist die Folge jahrzehntelanger deutscher Politik, sich in Russland mit günstigem Gas einzudecken – trotz jahrzehntelangen Warnens der USA und osteuropäischer Staaten. Heute wird nun der Grosshandelspreis von Strom gerade vom Gaspreis diktiert.

Das hat mit der Funktionsweise des Gasmarktes zu tun. Der billigste Weg, um Gas zu transportieren, ist via Pipelines. Das hat zur Folge, dass es keinen globalen, flexiblen Markt für Gas gibt. Vielmehr werden durch den Verlauf von Pipelines regionale Märkte definiert: Russland hat darum grossen Einfluss auf das Angebot von Gas in Westeuropa. Dieses versucht, sich nun von Russland freizumachen, indem es Flüssiggas importiert, das verschifft werden kann. Aber dafür müssen erst spezielle Terminals gebaut werden – und das braucht Zeit, die Europa gerade nicht hat.

Darum hat Putin einen Hebel, um Europa zu gängeln. Via seine Stellvertreter kontrolliert er Gazprom nahezu vollständig – und damit den weltgrössten Erdgaslieferanten. Seit Russland seine Gaslieferungen an Europa einzuschränken begonnen hat, ist ein unglaublicher Anstieg der Gaspreise zu beobachten.

Zwischenzeitlich hatte sich der Gaspreis mehr als verzehnfacht – selbst die Erdölpreisschocks der 1970er-Jahre waren dagegen vergleichsweise winzig. Bundesrätin Simonetta Sommaruga erklärte es an der Pressekonferenz so: «Seit Russland die Gaslieferungen stoppt und einen eigentlichen Rohstoffkrieg gegen Europa führt, wird Energie knapp und teuer.»

Führt einen Energiekrieg gegen Europa: Russlands Präsident Putin beobachtet Militärübungen im fernen Osten Russlands. Keystone

Im Markt für Energie, da gewinne Putin den Krieg. Das ist die These, die der Energiespezialist Javier Blas gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg aufstellte. Putin habe dank der hohen Preise für Öl und Gas die Staatskasse schon gefüllt – nun könne er es sich leisten, Westeuropa den Gashahn zuzudrehen. Die Preise für Gas und Strom explodieren darum, private Haushalte können ihre Rechnungen nicht mehr zahlen, es kommt zu den ersten Massendemonstrationen. Nach der Rechnung von Putin gibt Westeuropa darum bald seine Rückendeckung für die Ukraine auf – und Putin gewinnt nicht nur im Energiemarkt, sondern auch in der Ukraine.

Doch für die These vom Putin’schen Sieg im Energiemarkt gibt es viel Widerspruch. Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, sagte, Russland verdiene zwar gerade viel mehr an seinen Energieexporten, doch das sei vorübergehender Natur. Dafür habe Russland dauerhaft seine europäischen Exportmärkte verloren, seinen zuvor grössten Kunden. Es werde auch unter den Sanktionen leiden. Birol schreibt in der «Financial Times» diese Woche:

«Die Stellung Russlands im internationalen Energiesystem ändert sich grundlegend, und zwar nicht zu seinem Vorteil.»

Und eine Studie der US-Universität Yale kam zum Schluss, die westlichen Sanktionen gegen Russland würden auf dessen Wirtschaft langfristig so wirken: «katastrophal lähmend».

Russland beliefert Europa ja auch nicht mehr mit seinem Erdöl – dennoch hat sich der Preis von Rohöl recht rasch wieder normalisiert und liegt deutlich unter 100 Dollar pro Fass. Der Ölmarkt ist anpassungsfähiger, weil Öl vergleichsweise einfach zu transportieren ist. Russland liefert sein Öl inzwischen nach Indien und China, wenn auch zu einem hohen Preisabschlag. Europa hingegen deckt sich mehr in Katar oder Saudi-Arabien ein. Und Putin hat keinen derart direkten Zugriff auf russische Erdöllieferanten, wie er das auf die Gazprom hat.

«Brillant», «fantastisch» – das sind die Adjektive, mit denen die Analysten der Zürcher Kantonalbank beschreiben, wie die Halbjahresergebnisse der Axpo-Konkurrentin BKW ausgefallen sind. Das Energieunternehmen BKW habe stark von den höheren Strompreisen profitiert und ein sehr gutes Handelsergebnis erzielt. In Zahlen: Das Unternehmen erwirtschaftete im ersten Halbjahr 37 Prozent mehr Umsatz und einen Reingewinn von 191 Millionen Franken.

Unter den nun über der Axpo aufgespannten Rettungsschirm will sich die BKW angesichts dieser positiven Ergebnisse keinesfalls stellen. Man sehe im Vergleich zur Konkurrenz keine Liquiditätsengpässe und befinde sich in einer «komfortablen Lage», sagte der Finanzchef Ronald Trächsel am Dienstag vor den Medien. Dies liegt daran, dass die BKW viel weniger an der Strombörse exponiert ist. Sie sichert ein deutlich kleineres Handelsvolumen dort ab und muss deshalb nun nicht wie die Axpo massiv Geld nachschiessen.

Zudem habe die BKW Ende des letzten Jahres ihre Risikostrategie angepasst. «Wir haben unser Risiko zurückgefahren, seit wir sehen, wohin die steigenden Liquiditätsforderungen gehen», so Trächsel. Die BKW werde keine Sicherheitszahlungen leisten müssen, die sie in Engpässe bringen würden, zeigte sich Trächsel überzeugt.

Dass die Axpo die stark schwankenden Strompreise in Bedrängnis bringen, liegt daran, dass sie als grösste Schweizer Produzentin ihren Strom am freien Markt absetzen muss und sich dementsprechend mehr an der Börse vor Kursschwankungen absichert. Anders die BKW: Sie beliefert Kunden in der Grundversorgung mit Strom, wo die Preise reguliert sind. Deshalb muss sie weniger ihrer Geschäfte an der Börse absichern.

Der Unterschied im Geschäftsmodell wird noch deutlicher, wenn man die Centralschweizer Kraftwerke (CKW), eine Tochtergesellschaft der Axpo, betrachtet. Die CKW beliefert wie die BKW die «gefangenen» Kunden in der Grundversorgung. «Im Gegensatz zu Axpo haben wir weniger Volumen über die Börse abgesichert, da wir einen bedeutenden Teil des Stroms, den wir produzieren, für die Versorgung unserer Endkunden benötigen», heisst es auf Anfrage. Man verfüge derzeit über genügend Eigenmittel, um die Sicherheitsleistungen aus eigener Kraft decken zu können.

